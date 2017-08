Hockeyers beginnen EK met overtuigende zege op 'hobbyisten' Spanje

In de poulefase van het EK in 2009 werd Nederland nog overrompeld door Spanje, maat de huidige ploeg mist baltovenaars als Pol Amat. Voormalig Amsterdam-speler Xanti Freixa noemde zichzelf na de Spelen van Londen in 2012 zelfs de aanvoerder van een spookteam, omdat Spanje zich vanwege de economische crisis moest terugtrekken voor de Champions Trophy. Hockey is een hobby voor de Spanjaarden, zo bleek ook voor het EK in het Wagener Stadion.



Zo had doelman Quico Cortes al zijn vrije dagen verbruikt voor de Hockey World League in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. En dus arriveerde de oud-keeper van Den Bosch pas vrijdag in Nederland en deed hij nog snel een keeperstraining bij het Amsterdamse Xenios. Dat amateurisme kon niet ongestraft blijven, al hield juist Cortes zijn ploeg nog tot het tweede kwart overeind. Zo pareerde hij een backhand van Thierry Brinkman, maar treffers konden niet uitblijven.



Balverlies

Spanje kraakte veelvuldig als Nederland met een hoge press balverlies uitlokte. Het drieluik bij de strafcorner werkte nog niet feilloos voor specialist Mink van der Weerden, waarna Seve van Ass de ban brak. De van een blessure herstelde middenvelder nam als een van de drie leiders in de selectie de aanvoerdersband over van Billy Bakker, de captain bij de Hockey World League in Londen.



Prompt toonde Van Ass zich ook trefzeker bij de strafcorner. Met een lage push op de plank passeerde hij Cortes: 1-0 en meteen was het Spaanse verzet gebroken. Eerst kegelde Perellon de opgerukte Van der Weerden over de achterlijn en moest Spanje met tien man verder. Iglesias maakte dezelfde fout door Schuurman in de heupzwaai te nemen. Na twee gele kaarten en een bijbehorende tijdstraf van vijf minuten had Nederland twee man meer op het veld.



Met 11 tegen 9 werd Spanje al voor rust uitgeteld. In zijn 150ste interland zag Valentin Verga de bal na zijn voorzet via een Spaanse stick in het doel verdwijnen: 2-0. Daarna kon Van der Weerden als strafcornerkanon niet achterblijven. Nu was de afstemming met de aangever en de stopper perfect en pushte Van der Weerden de bal snoeihard in het dak van het Spaanse doel: 3-0.



Al in Londen bij de halve finale van de Hockey World League schetste bondscoach Max Caldas de contouren van zijn nieuwe werkwijze. Gedeeld leiderschap, meer harmonie en teamgeest en een scherpe onderlinge concurrentie. Het middenveld barst nu van de creativiteit met artiesten als Bakker en Verga, balkunstenaar Kemperman, de technisch begaafde Van Ass en de 20-jarige De Geus.



De middenvelder van Almere wordt door Caldas vanwege zijn formidabele spelinzicht al vergeleken met voetballer Busquets, de tactisch geslepen middenvelder van Barcelona. Voeg daarbij de power van verdediger Sander de Wijn, de spierbundels van de onverschrokken debutant Floris Wortel en de demarrages van krachtmens De Voogd en Nederland heeft in potentie de ideale mix.



Voor de keepers blijft het wennen dat ook zij nu telkens rouleren. Na elk kwart lossen Pirmin Blaak en Sam van der Ven elkaar af. Jaap Stockmann, tot de Spelen van Rio de vaste doelman van het Nederlandse team, zag die kermisact niet zitten. Zijn opvolgers zeggen inmiddels gewend te zijn geraakt aan de vaste aflossing. Veel eer viel er niet te behalen voor beide doelmannen, maar Blaak verloor zaterdagvond op punten.



Hij werd in het derde kwart gepasseerd na een tip-in van Arana, toen zijn ploeg er al een galavoorstelling van had gemaakt. Voor de spelers van Amsterdam is het EK een thuiswedstrijd en dus deed spits Mirco Pruyser wat hij bij zijn club gewend is. Met een flitsende forehand tekende hij voor 4-0. Verga kopieerde zijn actie in het tweede kwart, nu promoveerde Enrique zijn voorzet tot doelpunt: 5-1.



Daarna bracht Kemperman het publiek in extase met een schitterende pirouette en schoot De Voogd de 6-1 binnen. De aanvaller van Oranje Rood bekroonde een fraaie actie op de achterlijn met een kunstzinnig lobje (7-1). Traditiegetrouw begint de topsport bij het EK hockey pas wanneer recreanten als Spanje en Oostenrijk zijn afgevoerd.



Maandagavond treft Nederland met België de enige serieuze tegenstander in poule A. Voor de hockeyers een mooi meetmoment om te laten zien dat ze hebben geleerd van de ontluisterende nederlaag tegen de Belgen, in de halve finales van de Spelen in Rio.