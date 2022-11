Hockeyer Wortelboer, de Dumfries van het hockey, na veel pech eindelijk in WK-ploeg

Floris Wortelboer van Bloemendaal (l) zet zich schrap in een duel met Max Kreft van Den Bosch. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Hockeyer Floris Wortelboer staat bekend als de Denzel Dumfries van het hockey. Met zijn befaamde rushes over de rechterflank drijft de speler van Bloemendaal en het Nederlands team menig tegenstander tot wanhoop. In de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop van Bloemendaal, zondag tegen Den Bosch, onderscheidde Wortelboer zich slechts sporadisch met zijn aanvallende aspiraties.

Het gelijkspel van Bloemendaal vormde voor de 26-jarige Wortelboer een domper na een prachtige week. Woensdag hoorde de rechtervleugelverdediger dat hij is opgenomen in de 18-koppige selectie van bondscoach Jeroen Delmee voor het WK hockey in India van medio januari.

Voor ‘Wortel’, zoals zijn bijnaam luidt, betekende het een enorme opluchting. De 70-voudig international, die bijna zes jaar geleden zijn debuut maakte in het Nederlands team, speelde nog nooit op een mondiaal toernooi. Alleen het gewonnen EK van 2017 prijkt op zijn erelijst en die magere oogst doet geen recht aan zijn hockeycapaciteiten.

Schouderblessures

Een krachtige speler zoals de 1.94 meter lange Wortelboer, die sterk is met en zonder bal, een onuitputtelijke energie heeft en onder meer beschikt over een geweldig scoop (hoge bal) en splijtende pass, is voor veel coaches een zekerheid. Maar zijn fysieke gestel liet hem vaker dan hem lief was in de steek. Blessures aan zijn beide schouders kostten hem het WK van 2018, het EK van 2021 en de Olympische Spelen van Tokio. Het EK van 2019 ging aan hem voorbij, omdat hij volgens toenmalig bondscoach Max Caldas niet over de juiste professionele mindset beschikte.

‘Ik heb veel pech gehad met mijn schouderblessures. Die vormen een rode draad door mijn carrière’, zo keek Wortelboer zondag na de wedstrijd tegen Den Bosch terug op die moeilijke periodes. ‘Elke keer was ik net weer fit en ging het toch mis. Ik kon nooit toegroeien naar een groot toernooi. Nu heb ik eindelijk de tijd om me goed voor te bereiden, zodat ik straks kan pieken op het WK. Daar kijk ik enorm naar uit. Ik heb zoveel mooie toernooien gemist. Daarom ben ik nu superblij en opgelucht dat ik eindelijk een WK mag spelen, ervan uitgaande dat ik blessurevrij blijf.’

Gangmaker

Na operaties aan beide schouders is hij alweer enige tijd topfit. Wortelboer staat erom bekend dat hij bij zowel Bloemendaal als het Nederlands team een verbindend figuur is, een gangmaker ook. In het verleden liet hij zich nog weleens afleiden door het mooie leven buiten het hockey, maar zijn instelling is de afgelopen jaren veel professioneler geworden, zegt zijn coach bij Bloemendaal, Rick Mathijssen.

‘Wortel heeft weleens problemen gehad op het vlak van discipline. Dan gaat het er bijvoorbeeld om: werk je ook je loopprogramma af als niemand kijkt? Eet je gezond? Maar de afgelopen tijd is hij echt een volwassen speler geworden die volwassen keuzes maakt. Het kwartje is bij hem op het juiste moment gevallen.’

Wortelboer heeft er veel gesprekken over gevoerd met Mathijssen en erkent dat zijn coach wel een punt had. ‘Hij had gelijk dat ik daar nog stappen in kon maken. Ik wist ook: ik heb genoeg toernooien thuis op de bank moeten volgen, dus ik wilde het zeker niet laten afhangen van mijn instelling. Al denk ik ook dat ik lang de schijn een beetje tegen heb gehad dat ik niet professioneel genoeg zou zijn. Hopelijk kan ik daar de komende jaren afscheid van nemen. Ik leef voor mijn sport, ben fit en presteer goed.’

Wortelboer ziet het hockeyveld een beetje als een speeltuin. ‘Voor hem staat hockeyen gelijk aan lekker buitenspelen’, zegt Mathijssen. ‘Hij heeft vrijwel geen last van druk voor grote wedstrijden. Waar anderen dichtklappen als het spannend wordt, weet hij die druk juist te omarmen en op de toppen van zijn kunnen te presteren. Ik ben ervan overtuigd dat hij een goed WK gaat spelen. Hij gaat gewoon lekker spelen in de speeltuin.’