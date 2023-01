Hockeyer Croon wil ook op WK bepalend zijn, op en naast het veld: ‘Als ik iets vind, dan zeg ik het meteen’

Jorrit Croon (r) wipt de bal over de stick van Maleisiër Najib Hassan. Beeld ANP

Met gepaste trots nam Jorrit Croon zaterdag na de zakelijke WK-ouverture tegen het zwakke Maleisië de trofee van beste speler van de wedstrijd in ontvangst. De creatieve hockeyer was in de met 4-0 gewonnen wedstrijd dominant aanwezig, zonder zijn hoogste niveau aan te tikken.

Croon dankte zijn onderscheiding vooral aan zijn wonderschone treffer in de slotminuut en aan een fraaie actie in de cirkel die een strafcorner en de 3-0 van Teun Beins opleverde. De eerste twee goals van Nederland op het WK in India waren van Thijs van Dam en Jip Janssen (strafbal).

De 24-jarige Jorrit Croon is een speler voor wie mensen naar het stadion komen. De technisch begaafde middenvelder kan veel met een bal en brengt met slimme passjes de aanvallers in stelling. Centraal op het middenveld vormt Croon een belangrijke spil in het team van bondscoach Jeroen Delmee. Zijn snelheid is een essentieel wapen in het ‘omschakelhockey’ dat Nederland graag wil spelen.

‘Het spel met heel veel power naar voren ligt mijn goed’, vertelde Croon kort voor vertrek naar India. ‘Snel schakelen, met z’n allen eruit knallen en ook weer collectief verdedigen; het is een systeem dat voor mij ideaal is’, zegt de nummer 10 van het Nederlands elftal die beschikt over een groot loopvermogen.

Het gezicht

Volgens Delmee heeft Croon alles in huis om de komende jaren – met onder anderen Jonas de Geus, Lars Balk en Thijs van Dam – het gezicht van het Nederlands team te worden. Persoonlijk wil Croon ook niets liever dan zijn stempel drukken.

In zijn eerste gesprek met de nieuwe bondscoach Delmee, anderhalf jaar geleden, meldde Croon dat hij er klaar voor is om meer verantwoordelijkheid te nemen. ‘Er waren na de Spelen van Tokio veel ervaren jongens vertrokken. Ik had mezelf toen voorgenomen: ik ga mijn mening niet meer ongehoord laten. Als ik iets vind, dan zeg ik het meteen. En het mooie aan deze nieuwe, gretige groep is dat iedereen zich gehoord voelt. Of je nu honderddertig interlands hebt gespeeld of twee’.

‘Voorheen was er een duidelijkere hiërarchie’, stelt Croon die daar geen oordeel aan wil verbinden. ‘Nu ik zelf een van de meer ervaren jongens ben, vind ik het heel prettig dat iedereen de ruimte krijgt om zijn zegje te doen.’

Impact

De speler van landskampioen Bloemendaal heeft zich de afgelopen jaren zowel persoonlijk als op hockeygebied ontwikkeld tot een stabiele kracht. Croon zegt nadrukkelijk bezig te zijn zichzelf te ontplooien. ‘Ik heb het er ook met Jeroen over; zowel binnen als buiten het veld moet ik impact hebben op de groep. Op het veld wil ik meer bepalend zijn, het team moet op mij kunnen rekenen. Buiten het veld praat ik regelmatig met de nieuwe jongens. Ik merk dat zij het lekker vinden om te sparren met iemand die al langer international is.’

Croon is pas 24 jaar (hij werd geboren kort na de laatste wereldtitel van de hockeymannen in 1998) maar hij heeft al 114 interlands en twee Olympische Spelen achter zijn naam staan. Deze maand is het zeven jaar geleden dat Croon op 17-jarige leeftijd als jongste Nederlandse hockeyer ooit debuteerde in het nationale team.

Met zijn leeftijd behoort de geboren Leiderdorper dit WK tot de jongeren van de selectie met een gemiddelde leeftijd van 25,5 jaar. Met zijn ervaring zit hij in het grotendeels vernieuwde team aan de bovenkant. ‘Ik weet precies hoe het is om er als jonge jongen bij te komen. Er komen op een eerste toernooi altijd onzekere momenten voorbij, periodes dat het wat minder gaat, en ik probeer dan de druk een beetje weg te nemen. Zelf vind ik het ook fijn om mijn ervaringen te kunnen delen, dat gaat heel natuurlijk.’