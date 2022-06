Hockeydoelman Pirmin Blaak laat zich niet meer gek maken

Doelman Pirmin Blaak in actie tegen India. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Met zijn 34 jaar is doelman Pirmin Blaak veruit de oudste speler in de Nederlandse hockeyselectie. Na de teleurstellende Olympische Spelen van vorig jaar zag Blaak vele generatiegenoten afzwaaien als international, onder wie Billy Bakker, Mink van der Weerden en Mirco Pruyser. Andere dertigers – zoals Jeroen Hertzberger en Sander de Wijn – zijn na een lange adempauze voorlopig uit beeld bij het team van bondscoach Jeroen Delmee.

Blaak heeft na het olympisch echec in Tokio, waar Nederland strandde in de kwartfinales, geen moment getwijfeld over continuering van zijn interlandcarrière. ‘Zeker niet’, vertelde Blaak zaterdag in Rotterdam, nadat hij een hoofdrol had vertolkt in de gewonnen shoot-outserie tegen India (4-1).

De Pro League-wedstrijd eindigde na de reguliere speeltijd in 2-2. ‘Ik vind het spelletje nog ongelooflijk leuk en ik heb er alles voor over om met een jongere generatie door te bouwen. Het heeft er ook mee te maken dat ik zelf vrij laat ben doorgebroken. Ik speelde pas op mijn dertigste, tijdens het WK van 2018 waar we zilver wonnen, mijn eerste toernooi als eerste keeper.’

Tweede keeper

De 1.88 meter lange doelman heeft heel lang moeten wachten op een echte kans in het Nederlands team. Blaak maakte al begin 2011 zijn debuut, maar had destijds de onomstreden topkeeper Jaap Stockmann voor zich. Vijf jaar lang vertolkte Blaak de rol van tweede keeper die alleen in het veld mocht komen als er weinig op het spel stond. Toen Stockmann eind 2016 stopte leek de weg vrij voor Blaak, maar toenmalig bondscoach Max Caldas koos er de eerste jaren voor om met zijn twee keepers – Blaak en Sam van der Ven – te rouleren. Caldas wisselde de keepers af per kwart, per helft of per wedstrijd.

Inmiddels heeft Blaak 121 interlands en drie toernooien als eerste doelman achter zijn naam staan. Behalve het WK van 2018 keepte hij vorig jaar ook tijdens het gewonnen EK in Amstelveen en op de Olympische Spelen. ‘Ik heb mijn beste spel gespeeld op de toernooien dat ik de eerste man was. Dat smaakt naar meer’, aldus de doelman van het Eindhovense Oranje-Rood. Hij richt op het WK begin volgend jaar in India en op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Blaak concurreert voor de positie in het doel met de 27-jarige Maurits Visser van Bloemendaal. In de huidige Pro League-campagne wisselt bondscoach Delmee de plek onder de lat per wedstrijd af. Waar Blaak zaterdag tegen India in het doel stond, was het zondag de beurt aan Visser die tegen dezelfde opponent zijn twaalfde interland speelde. Delmee liet afgelopen weekend weten dat hij het nog veel te vroeg vindt om met het oog op het WK zijn eerste doelman aan te wijzen. ‘We hebben met Pirmin en Maurits twee topkeepers in huis en daar ben ik heel blij mee. Keepen is een ervaringsvak en ik vind het ook belangrijk om Maurits die ervaring te laten opdoen.’

Blaak gaat uit van zijn eigen kracht en stelt dat hij met zijn ervaring op toernooien het verschil kan maken. De geboren Rotterdammer kijkt alleen naar zichzelf en dat is weleens anders geweest. ‘Ik kon mezelf vroeger helemaal gek maken. Dan dacht ik bij het begin van een shoot-outserie: ik moet, ik moet, ik moet die ballen tegenhouden want mijn concurrent is ook goed in shoot-outs. Maar dat heb ik nu helemaal niet meer.’

Mentale problemen

Blaak maakt er geen geheim van dat hij in het verleden heeft geworsteld met mentale problemen. De keeper staat bekend als een enorme zelfcriticus en dat sloeg vaker dan hem lief was door. ‘Ik was nooit tevreden, goed was niet goed genoeg. Op een gegeven moment werd het een negatieve spiraal.’

Twee jaar geleden besloot Blaak met een mental coach aan de slag te gaan. ‘Mijn mindset is dankzij de gesprekken met mijn mentale coach heel erg veranderd. Neem vanmiddag die tegengoal van India in de laatste seconde. Hoewel de bal er niet in mijn hoek in ging, kun je je toch helemaal gek laten maken. Je verspeelt op een knullige manier een 2-1-voorsprong. Voor mij is het dan de kunst om meteen de knop om te zetten en direct te focussen op de shoot-outs. Ik kan dingen nu veel beter van me af laten glijden.’

Dat bleek zaterdagmiddag. Nadat Blaak in de reguliere speeltijd al sterk had gekeept tegen India, onderstreepte hij zijn reputatie als shoot-outkiller met twee knappe reddingen. Dankzij de zege houdt Nederland de leiding in de Pro League met 33 punten uit 13 wedstrijden, voor België en India.