Hockeydier Jeroen Delmee mag met z’n natuurlijke autoriteit Nederland weer vlot trekken

Horendol werd Martijn Delmee vroeger van zijn drie jaar jongere broer. De hele dag door hoorde hij getik vanuit de slaapkamer van Jeroen die met bal en stick aan het pielen was op een stukje kunstgras. ‘Hij deed continu forehand-backhandjes om een houten driehoek heen. Als het even stil was, wist je dat hij aan het studeren was maar dat duurde nooit lang. Hartstikke gek werd ik ervan.’

Martijn Delmee (51) zegt het met een grote glimlach. Hij vindt het heel mooi dat het pad dat zijn broer jaren geleden voor zichzelf had uitgestippeld waarheid is geworden. ‘Ik weet niet beter dan dat Jeroen als klein kind zei: Ik wil later in het Nederlands elftal spelen.’ Al van jongs af aan stond zijn hele leven in het teken van hockey. Zelfs vroeger op vakantie ging de jongste Delmee tweemaal per dag hardlopen samen met zijn vader.

Vanaf zijn eerste jeugdselectie tot en met het Nederlands elftal waarin hij jarenlang de aanvoerdersband droeg, als speler heeft Jeroen Delmee (48) alle geledingen binnen de hockeybond doorlopen. De midden-midden met 401 interlands achter zijn naam maakte deel uit van een gouden generatie hockeymannen waarbij onder meer tweemaal olympisch goud (1996 en 2000) en de wereldtitel (1998) op zijn palmares prijken.

Niemand uit zijn directe omgeving is verbaasd dat Delmee als bondscoach is aangesteld. Vrijdag beleeft hij zijn debuut in de Pro League-wedstrijd tegen olympisch kampioen België. Na de afgang van de Nederlandse hockeyers op de Olympische Spelen in Tokio (uitschakeling in de kwartfinales) aan Delmee de taak om de nationale ploeg uit het slop te trekken. Zijn opdracht is op voorhand loodzwaar: presteren én doorselecteren.

Voormalig ploeggenoot Ronald Jansen ziet in Delmee de juiste man op de juiste plek. ‘Qua menselijkheid, qua duidelijkheid, qua werkwijze, qua hockeykennis. Qua alles eigenlijk’, zegt de oud-doelman die tien jaar lang de kamergenoot van Delmee was bij het Nederlands team. ‘Nederland is afgezakt tot het Pakistan van het hockey: mooie resultaten in het verleden maar nu stelt het niks meer voor. Als iemand voor een kentering kan zorgen is het Jeroen.’

Grote mannen

Oud-ploeggenoot Piet-Hein Geeris grapte 25 jaar geleden al dat Delmee later bondscoach zou worden. Als begin twintiger was de Brabander al zó met het spelletje bezig. En hoewel hij nog maar net bij het Nederlands elftal zat, had hij overal een mening over. Geeris: ‘Jeroen kon het ook nog eens goed onderbouwen. Dat was in de tijd met grote mannen als Floris-Jan Bovelander, Marc Delissen, Jacques Brinkman en Taco van den Honert. Bondscoach Roelant Oltmans vroeg dan aan het eind van de bespreking: Jeroen wat vind jij ervan? Nou, dan ging hij los en kwam hij met nieuwe inzichten waar ik zelf nooit op zou komen. Toen wist ik al: die wordt later bondscoach.’

Geeris en Delmee speelden twintig jaar samen in een team. Vanaf de D1 bij hockeyclub MEP in Boxtel via Tilburg en Den Bosch tot het Nederlands team. In de jeugd bij MEP was Jeroens vader Harrie Delmee altijd hun coach en later ook bij hoofdklasser Tilburg. Delmee senior overleed in 2006 op 60-jarige leeftijd. ‘De band tussen Harrie en Jeroen was gigantisch’, weet Geeris. ‘Allebei hockeydieren pur sang waarbij discipline, hard werken én genieten voorop stonden. Zijn dood had een enorme impact op Jeroen. Ik denk dat hij rond die tijd heeft besloten om in het hockey te blijven werken.’

Dirigent

Jeroen en Martijn Delmee kregen hun opvoeding grotendeels rond de hockeyvelden van MEP. Moeder Willemien speelde jarenlang in Dames 1, vader Harrie in Heren 1. Eind jaren zeventig werd Harrie Delmee hoofdcoach van het eerste mannenteam van de Boxtelse club. Terwijl hij langs het veld stond te coachen, hingen Martijn en Jeroen op het sportpark in een boom te zwieren of ze zaten te stoeien in de sloot.

Roger van Gent ziet het nog zo voor zich. De voormalige hockeycoach van onder meer Den Bosch en Oranje Zwart speelde destijds in het eerste van MEP. Later was Van Gent acht jaar de clubcoach van Delmee, die volgens hem altijd een voorbeeldprof is geweest. ‘Jeroen was niet de grootste, snelste en sterkste speler, maar hij heeft altijd keihard gewerkt aan zijn mindere punten. Hij deed extra krachttraining, sprintoefeningen en is altijd heel zuinig geweest op zijn lichaam. Daarom heeft-ie het tot zijn 38ste kunnen volhouden in de hoofdklasse.’

Van Gent betitelde Delmee in het kampioensjaar van HC Den Bosch (1998) als de dirigent van het team. ‘Met zijn natuurlijke autoriteit zette hij de lijnen uit. Hij hamerde op de basistechnieken zoals aannemen en passen, hij communiceerde duidelijk en ja als het niet goed ging kon hij ook heel hard zijn. Maar altijd in dienst van het team. En tactisch was hij zo ongelooflijk sterk.’

Voormalig ploeggenoot Ronald Jansen onderschrijft die woorden. ‘Op tactisch vlak is Jeroen een stuk beter onderlegd dan zijn vader was. Hij heeft de afgelopen jaren een berg aan bagage opgebouwd’, verwijst Jansen onder meer naar Delmee’s werk als bondscoach van Frankrijk en België en als clubcoach van HC Tilburg.