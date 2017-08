Hockeydames winnen halve finale tegen Engeland met 1-0

Afgang

Keeper Maddie Hinch veroverde bijna op eigen kracht twee gouden medailles, die van modale Britse sportvrouwen rolmodellen maakten. Ruim 10 miljoen Britse tv-kijkers zagen Hinch in de olympische finale tegem Nederland een heldenrol vervullen bij de shoot-outs. Ze herhaalde haar kunststuk in de EK-finale van 2015, toen het Nederlandse team in de slotfase een 2-0 voorsprong verspeelde en uit elkaar viel.



Na die afgang had bondscoach Sjoerd Marijne definitief zijn krediet verspeeld. Met haar magische reflexen had Hinch een jaar later ook Annan naar de uitgang kunnen begeleiden. Stiekem zal Hinch hebben gerekend op een derde shoot-out serie tegen Nederland, toen het na drie kwarten nog 0-0 stond. De spookbeelden van Londen en Rio werden pas verdreven na de bevrijdende treffer van Keetels in het vierde kwart, nadat Nederland in het tweede kwart was overlopen.