Hockeyclubs betalen hun topspelers en zien ze nauwelijks: die zijn weg met het Nederlands elftal

Billy Bakker tijdens Nederland - België. Beeld Belga

De hockeyclubs hebben hun internationals in december uitgezwaaid en zien ze pas in maart na de winterstop terug. De scheidende Kampong-coach Alexander Cox berekent dat hij zijn topspelers in dit olympische jaar 160 dagen kwijt is aan de Nederlandse ploeg. ‘Maar wij betalen ze en dat is niet meer in verhouding.’ Aanvoerder Billy Bakker pleitte al eerder voor een ander verdienmodel. ‘Het zou logisch zijn wanneer we gedeeltelijk in dienst zijn van de bond.’

Met een forse nederlaag tegen India (5-2) beleefde het Nederlandse hockeyteam zaterdag een valse start in de Pro League, de internationale competitie voor de negen toplanden. Zondag volgde een 3-3-gelijkspel waarna de Indiërs in het WK-stadion in Bhubaneshwar de shoot-outs wonnen. Eind deze maand speelt de ploeg van coach Max Caldas in Spanje, in februari staat in Buenos Aires een dubbele ontmoeting met Argentinië op het programma.

Vorig jaar noemde Cox de nieuwe Pro League al een gedrocht, de eerste editie heeft zijn twijfels over het concept slechts versterkt. ‘De KNHB heeft het me kwalijk genomen dat ik me kritisch uitliet over de Pro League. Maar dat toernooi is niet alleen slecht voor onze competitie, het ondermijnt tevens het internationale hockey. Het gat tussen de toplanden en de rest wordt alleen maar groter.

‘De internationale hockeyfederatie wil de sport ontwikkelen uit angst dat hockey van de Spelen verdwijnt. Maar hoe blijf je een wereldsport als je zoveel kleinere landen uitsluit? Ik maakte het mee als bondscoach van Ierland dat we tegen niemand konden oefenen, want de negen topteams hebben het te druk in de Pro League. De FIH (wereldhockeybond, red.) is een kei in het verzinnen van nieuwe formats om vervolgens te constateren dat ze niet werken.’

Olympische status

Bondsvoorzitter Erik Cornelissen pareert de kritiek van Cox. ‘De Pro League is nodig om de olympische status van het hockey de komende twintig jaar te waarborgen. Stel dat hockey niet langer olympisch is, dan hebben ook de coaches van Bloemendaal en Kampong een minder leuke baan. De sport is dan minder zichtbaar. We moeten blijven schipperen door hockey internationaal te ontwikkelen en tegelijkertijd de hoofdklasse te beschermen. De KNHB blijft vechten voor de belangen van de clubs.’

Cox constateert dat hij de komende acht maanden slechts twee maanden volledig kan beschikken over zijn internationals. Oranje Rood overwoog vorig seizoen zijn topspelers niet af te staan aan de bond om ze te sparen voor Europees clubhockey. Cox: ‘Je betaalt als club de salarissen van spelers die je zes maanden kwijt bent, dan moet er vanuit de hockeybond wel iets tegenover staan.

‘Voetbalclub Bayern München werd gecompenseerd, nadat Arjen Robben bij Oranje geblesseerd was geraakt. In het hockey is op dat vlak niets geregeld. De internationals worden een speelbal in een conflict tussen hun clubs en de bond. Het is niet eerlijk, want die jongens willen zo goed mogelijk hockeyen en op twee fronten maximaal presteren.’

KNHB-voorzitter Cornelissen: ‘Ik heb Cox al eerder gezegd dat ik zijn verwijt aan de bond niet begrijp. Hoe kun je klagen dat je internationals zo lang weg zijn met het Nederlandse team, terwijl hij twee spelers toestond om in de Maleisische competitie uit te komen? Dat noem ik een dubbele moraal, ze kwamen allebei geblesseerd terug uit Maleisië. Dan moet je dat ook niet toestaan.’

Billy Bakker maakt zich boos tijdens de eerste olympische kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse hockeymannen tegen Pakistan. Beeld ANP

Imagorechten

Bovendien komt de hockeybond de internationals al tegemoet, aldus Cornelissen. ‘We betalen imagorechten, hebben een pensioenfonds opgezet voor de spelers en ze krijgen een vergoeding voor de wedstrijden in de Pro League. En dat staat los van het stipendium dat ze van sportkoepel NOCNSF ontvangen.

‘We hebben bovendien twee carrièrecoaches in dienst die de internationals begeleiden bij het opzetten van hun maatschappelijke loopbaan. Het gaat om meer dan een compensatie, het hockey maakt je nu eenmaal niet financieel onafhankelijk.’

Cornelissen kaatst de bal terug naar de clubs. ‘Het probleem ligt niet bij de bond, maar bij de clubs die hun spelers te veel betalen. Salarissen van 40 duizend euro of meer zijn niet te verantwoorden zonder voldoende inkomsten. Ik denk dat het verdienmodel bij de clubs niet klopt. Vraag niet aan de bond: los ons probleem op. Er wordt soms meer dan modaal betaald, terwijl de clubs niet eens entree heffen bij wedstrijden.’

Voor de internationals voelt het als een spagaat, goud op de Spelen van Tokio is hun droomdoel dat in feite wordt gefinancierd door de clubs. En die raffelen de hoofdklasse vanwege de overvolle, internationale kalender in versneld tempo af.

Afgeraffeld

Kampong-trainer Cox, die de hockeysport komende zomer verlaat: ‘De afgelopen twee jaar voelde de hoofdklasse als een tussendoortje. We hebben een prachtige competitie, maar de play-offs worden binnen twee weken afgeraffeld met twee finalewedstrijden in één weekend.’

Bondscoach Max Caldas pleitte al voor een kleinere hoofdklasse om de weerstand voor de topspelers te vergroten. Cornelissen denkt aan andere modellen. ‘Een inkrimping van de hoofdklasse hoeft niet nodig te zijn, je kunt ook als in Duitsland vaker op zaterdag en zondag spelen. En dan kunnen we de play-offs wellicht uitsmeren over drie weken met een kwartfinale, halve finale en finale.’

Het kan alleen als de clubs de financiële druk bij zichzelf weghalen stelt Cornelissen. ‘Investeer op andere gebieden in je spelers en staar je niet blind op 5.000 euro meer of minder salaris.’