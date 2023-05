Hockeyclub Pinoké wil ook buiten het veld een voorloper zijn

Marlon Landbrug van Pinoké heeft de 1-0 gescoord. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

In een surrealistisch decor van donkere wolken, lichtflitsen en gedonder hebben de hockeyers van Pinoké zondagmiddag door een 2-1-overwinning op naaste concurrent Oranje-Rood zo goed als zeker een play-offplek veiliggesteld. Toen na een hectische slotfase tot opluchting van alles en iedereen die Pinoké een warm hart toedroeg de eindzoemer klonk, barstte boven het Amsterdamse Bos een ongekend noodweer los. Het maakte het feest er niet minder om.

Als Pinoké volgende week in de laatste reguliere competitiewedstrijd wint van het al gedegradeerde Voordaan (dat in 21 duels één punt sprokkelde) mogen de mannen van coach Jesse Mahieu voor de tweede keer in successie meestrijden in de play-offs om de landstitel. Vorig jaar reikte Pinoké tot de NK-finale waarin Bloemendaal een maatje te groot was. Drie clubs hebben zich reeds verzekerd voor de ontknoping: Kampong, Bloemendaal en Rotterdam.

Bescheiden palmares

Het zou niet alleen de tweede keer op rij zijn dat Pinoké mag meestrijden in de play-offs om de landstitel, maar ook pas de tweede keer in de 94-jarige geschiedenis van de club. Hoewel het eerste mannenteam al sinds 2000 onafgebroken in de hoofdklasse actief is, speelden de Steekneuzen lange tijd een marginale rol in het tophockey. De vereniging met 2.100 leden kent een zeer bescheiden palmares met – in het veldhockey – enkel de winst van een Gold Cup (nationale beker) in 2018.

Voorzitter Astrid Ventevogel noemde het een huzarenstukje dat de Pinoké-mannen zich voor de tweede keer op rij gaan plaatsen voor de play-offs. ‘Voor ons is het geen verrassing, maar eigenlijk is het heel raar. Als je 94 jaar niks wint en je haalt een keer de play-offs is het niet vanzelfsprekend dat je het een jaar later opnieuw flikt. Dit is heel bijzonder.’

Pas sinds enkele jaren spreekt de vereniging hardop uit dat dat het zich wil mengen in de topvier van de hoofdklasse. Met de komst van de Belgische tophockeyer Alexander Hendrickx in 2018 werden die ambities flink kracht bijgezet. De wereldkampioen van 2018 en olympisch kampioen van 2021 met België kreeg later bij Pinoké gezelschap van zijn landgenoten Sebastien Dockier en Florent van Aubel.

Het eigenzinnige Pinoké afficheert zich inmiddels als een familieclub met topsportambities. Voorzitter Ventevogel stelt dat Pinoké ‘meer wil zijn dan een hockeyclub met sportvelden en douches’. ‘We willen als vereniging ook op maatschappelijk gebied een rol van betekenis spelen. Binnenkort beginnen we samen met de gemeente Amstelveen een welzijnsproject waarbij we op onze velden beweegactiviteiten aan ouderen aanbieden.’

Geen eendagsvlieg

Dankzij goals van Marlon Landbrug en Sebastien Dockier ging Pinoké zondag met een 2-0-voorsprong de rust in. Pas in de slotfase kwam Oranje-Rood terug tot 2-1 via Sam Lane. Met man en macht trok de thuisclub uiteindelijk de overwinning over de streep.

Helemaal doorweekt door de stortbuien bereikte Pinoké-aanvaller Marlon Landbrug de kleedkamer. Met zijn backhand scoorde Landbrug in het tweede kwart de belangrijke openingstreffer, onder toeziend oog van zijn familie. Het was pas zijn eerste goal van het seizoen. ‘Om dan vandaag in zo’n belangrijke wedstrijd, voor zoveel publiek, te scoren is echt heel fijn’, glunderde Landbrug.

Hij beaamde dat de spanning erop stond tegen Oranje-Rood. ‘We hebben de wedstrijd afgelopen week benaderd als een kwartfinale voor de play-offs. Ik denk dat we heel sterk gespeeld hebben. Als we volgende week tegen Voordaan doen wat we moeten doen, staan we weer in de play-offs. We willen de hockeywereld laten zien dat we geen eendagsvlieg zijn.’

Gelijkwaardige beloningen

Ook op een ander, zeer actueel thema wil Pinoké een voorloper zijn. De club zegt er alles aan te willen doen om de eerste vereniging te worden die in het tophockey een gelijke beloning hanteert voor mannen en vrouwen. ‘Als club schamen we ons ervoor dat de verschillen nog altijd bestaan’, laat Ventevogel er geen misverstand over bestaan.

De voorzitter spreekt niet van gelijke betalingen maar van gelijkwaardige betalingen. ‘Stel, je bent 25 jaar en je hebt 10 interlands gespeeld; dan maakt het bij ons qua beloning straks niet uit of je als man of als vrouw in de hoofdklasse speelt. Anderzijds geldt natuurlijk ook dat we een olympisch kampioen meer betalen dan iemand met geen enkele interland.’

Ventevogel erkent dat het nog een hele puzzel is om daadwerkelijk tot gelijkwaardige beloningen te komen. Bij Pinoké wordt het verschil in betalingen veroorzaakt door sponsoren die hun budget alleen aan de mannen willen spenderen en niet aan de vrouwen. Het sponsorbudget dat momenteel puur bestemd is voor de vrouwelijke tophockeyers zal moeten worden verdubbeld, zegt Ventevogel.

Voor wat betreft de twee andere geldstromen waar Pinoké het tophockey mee financiert – het verenigingsgeld (deel contributie en baromzet) én sponsoren die geen voorkeur hebben voor mannen- of vrouwenhockey – hanteert de club al enkele jaren een gelijke verdeling.

De Pinoké-voorzitter benadrukt dat haar club op eigen initiatief al enkele jaren bezig is om toe te werken naar gelijkwaardige betalingen. Het project van ABN Amro (geen sponsor van Pinoké) staat hier los van. De bank eist dat hoofdklasseclubs hun budget voor tophockey gelijk verdelen over mannen en vrouwen. Zo niet, dan stopt de bank in 2025 met de sponsoring.