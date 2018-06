Hockeybond tegen clubs: stop met selectietrainingen voor de jeugd

Het besluit van de KNHB past in een bredere trend om kinderen toch vooral plezier te laten hebben op het sportveld. Jan-Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij voetbalbond KNVB, noemde de periode rondom de selectiewedstrijden al eens het dieptepunt van het jaar.

‘Een goed idee’, zegt Gerald Weltevreden, onderzoeker sportpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, over het initiatief van de hockeybond. ‘Voor veel kinderen gaat de lol ervanaf als bij de sport wedstrijdspanning komt kijken. Voor een deel is het zelfs een reden om met de sport te stoppen.’

In deze tijd van het jaar, wanneer de competities tegen hun einde lopen, worden bij veel amateurclubs selectietrainingen gehouden. Trainers bekijken welke kinderen in aanmerking komen voor het hoogste team. Volgens Weltevreden kan dat stress veroorzaken. ‘Kinderen hebben tijdens de selectietrainingen het gevoel dat het nu moet gebeuren en dat ze geen fouten mogen maken. Juist dan gaat het vaak mis.’ Hij wijst op de rol van ouders. ‘Kinderen hebben het gevoel dat ze hun ouders tevreden moeten stellen. Voor veel ouders is het belangrijk dat hun kind op het hoogste niveau speelt.’ Volgens de onderzoeker ontlenen sommige ouders status aan de sportprestaties van hun kind. ‘Een kind dat in het hoogste team speelt, zien zij als een teken van goed ouderschap.’

Uitleg in het doel voordat de partijen beginnen tijdens de selectietraining van Hockeyclub Terriërs in Heiloo. Foto Freek van den Bergh

De hockeybond heeft de clubs opgeroepen om met de selectietrainingen te stoppen. ‘Op het veld staan tien, soms wel twintig mensen met een blocnote en pen in de hand om alle acties te beoordelen’, aldus Karien Meuleman van de KNHB. ‘Op die leeftijd moet hockey nog alleen over plezier gaan, niet over prestaties.’

Bovendien, zegt de bond, hebben selectietrainingen voor kinderen onder de 12 geen zin. ‘Er zullen uitzonderingen zijn, maar over het algemeen is talent op die leeftijd helemaal niet te herkennen’, aldus Meuleman. ‘Je sluit een grote groep kinderen uit van wie het talent pas later tot uiting komt.’

De voetbalbond nam net als de hockeybond maatregelen om de spelvreugde te verhogen. Teams en velden zijn vanaf het seizoen 2017-2018 kleiner gemaakt, zodat kinderen vaker aan de bal komen, wat de spelvreugde moet verhogen. Ook worden scheidsrechters nu spelbegeleiders genoemd.

De vraag is hoe clubs dan wel zouden moeten selecteren. Volgens de KNHB moeten clubs door het jaar heen spelers bekijken en de selectie niet van één moment laten afhangen. Voor kinderen onder de 12 jaar raadt de KNHB aan te selecteren op bijvoorbeeld motivatie. ‘Je hebt kinderen die zo fanatiek zijn dat ze met hun stick gaan slapen en ’s ochtends al hun hockeysokken aantrekken. Zet deze kinderen bij elkaar. De kinderen die het meer voor de gezelligheid doen komen ook beter tot hun recht in een team met gelijkgestemden.’