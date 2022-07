Hitte was mijn vriend, al moet ik daaraan toevoegen dat er grenzen zijn aan klimatologische vriendschap

‘In het prachtige wijnjaar 1957, toen de zon Frankrijk doorstoofde met dagelijks een slordige veertig graden, heb ik de waterdragers leren bewonderen.’

De auteur van deze zonbeschenen zin is Barend Barendse. In een verhaal waar de hitte vanaf straalt brengt hij een ode aan de waterdragers, ‘de huurlingen in het verblindend schitterende leger der edelen, voorbestemd om te sneuvelen en met hun lichaam het duizendmaal waardevollere lichaam van de hoge man op het hoge paard te beschermen’.

De ode verscheen in een zogenaamde Tourspecial van een weekblad uit het jaar 1965. De special die ik van mijn vader had gekregen was een alomvattende ode aan de Tour, een seculier en behapbaar lijdensverhaal, hoewel religie het monopolie op lijden nog lang niet verspeeld had.

Hoe dan ook, ik was op een leeftijd dat de wielerspecial me een bijzonder aantrekkelijk alternatief bood op verlossing. Nog maar net toegetreden tot het corps der misdienaars in het dorp was Jezus uiteraard de ongenaakbare superheld, maar dat Hij de gewoonte had verstoppertje te spelen op momenten dat je Hem echt nodig had was ook het keiharde bewijs dat je Hem niet verdiende.

Terugdenkend aan mijn carrière aan het altaar ben ik Hem eigenlijk nooit waardig geweest. Nimmer zocht een eng wit handje in mijn onderbroek naar de voltrekking van wat in bepaalde dogmatische geschriften als het volmaakt mystiek huwelijk wordt beschouwd. De herder waaronder ik viel had de discipline van Dachau overleefd. Mijn herder sloeg zijn assistentjes soms met een massief eikenhouten kleerhanger waaraan normaliter een loodzwaar kazuifel hing, maar dat was dan ook alles.

Ik dwaal af, en niet zo’n beetje.

De meute is intussen vertrokken richting Carcassonne. Volgens de weersvoorspelling wordt het bijna veertig graden. Ik lees dat lokale brandweerkorpsen ongeveer een kwartier voor de passage van het peloton het asfalt koelen met verkwikkend water. Coureurs wapenen zich met ijszakken en ijslolly’s. Sommige ploegen hebben een heus irrigatieprotocol ingesteld om te overleven.

Geboren in het prachtige wijnjaar 1957 was ondergetekende als vanzelf voorbestemd de hitte te bagatelliseren, zo niet te negeren. In de jaren tachtig was ik inderdaad op mijn best wanneer de thermometer een catastrofe voorspelde. Hitte was mijn vriend, al moet ik daaraan toevoegen dat er grenzen zijn aan klimatologische vriendschap. Extreme hitte hoopt zich uiteindelijk in de oogbol op.

In het blad van mijn vader dat ik voor de gelegenheid uit het archief haal, staan fantastische foto’s. Een peloton plundert in het voorbijgaan een bar. Een half peloton springt onderweg in een fontein. Een waterdrager torst een emmer op het stuur waaruit de kopmannen hun droogte bestrijden. Vooral deze riep de belofte op van verlossing: twee coureurs hangen tegen elkaar in een strijd het meeste water aan een druipende rotswand te onttrekken.

De tijden zijn veranderd, de noden blijven gelijk. De Tour is een archaïsch lichaam dat in de uitwerking van zijn commerciële gelijk het lijden niet kan verzachten.