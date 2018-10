Historische prestatie: Nederlandse volleybaldames bij Final Six op WK

Het grote rekenen is voorbij. Het Nederlands volleybalteam plaatste zich donderdag in Japan bij de top-6, de Final Six, van het WK met een overtuigende overwinning (3-0) op Servië.

‘We hebben geschiedenis geschreven’, sprak aanvoerder Maret Grothues tegen de Japanse speaker. Niet eerder presteerde de nationale vrouwenploeg zo goed als dit jaar in Japan. De vorige topprestatie, onder leiding van de inmiddels overleden coach Pierre Mathieu, dateert uit 1998 toen Nederland in hetzelfde Japan op de zevende plaats eindigde.

Top-6 is leuk maar we willen meer, zei coach Jamie Morrison. Zijn ploeg is voor een medaille naar Azië afgereisd. De Amerikaan, een onderkoeld type coach, sprak over een niet te stillen ‘honger’ die zijn ploeg voortjaagt.

Spanning

Hij erkende dat zijn team gespannen uit de kleedkamers was gekomen bij aanvang van de wedstrijd tegen Servië. Een dag eerder had de opponent de wedstrijd tegen Japan min of meer laten lopen (1-3), waardoor Nederland, verliezer in de cruciale pot tegen Brazilië, wist dat het één set moest winnen om verder te komen op het WK. Bij een maximale nederlaag (0-3) zou het Nederlandse team afhankelijk zijn van de weerstand van Japan tegen topland Brazilië.

Al dat rekenwerk ging binnen twintig minuten in de prullenbak. Nederland startte voortvarend tegen Servië, de olympisch finalist van 2016 en de Europees kampioen van vorig jaar. De heilige driehoek van volleybal –service, blok en verdediging – bleek volkomen in orde. Aan de overkant ontbrak topscorer Tijana Boskovic die wegens een buikspierblessure aan de kant werd gehouden.

Verkruimelde tegenstand

Topscorer Lonneke Slöetjes was enorm op dreef tegen de Serviërs en maakte negen punten in set 1 die met 25-16 werd gewonnen. De tegenstand van Servië verkruimelde in de tweede set: 25-12. In set 3 moest Nederland nog wat terugvechten na een bijna verspeelde voorsprong van zeven punten (van 14-7 werd het 15-14). Ook hier bracht Slöetjes met een knal en een ace, een direct opslagpunt, uitkomst. De zege van 3-0 kwam met 25-20.

Het matchpunt werd direct verzilverd door Slöetjes die deze wedstrijd 22 punten aan haar toernooitotaal toevoegde. Dat staat nu op 174 punten, waarmee zij de tweede plaats inneemt op de belangwekkende ranglijst van topscorers op het toernooi. Slöetjes erkende na afloop, in de microfoon van Ziggo, slecht geslapen te hebben. De spanning had zelfs haar in de greep gehad.

Nederland moet de loting van donderdagavond afwachten voor de tegenstanders die het gaat treffen in de derde ronde, de Final Six. Als het team groepswinnaar wordt, dan kan het niet op Italië stuiten, de winnaar van de andere poule uit de tweede ronde. Italië is in Japan nog de enige ongeslagen ploeg in het toernooi dat nu negen wedstrijdronden gevorderd is.