Historische avond: Nederlandse vrouwenploeg voor het eerst Europees kampioen voetbal

Vivianne Miedema maakte in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd een eind aan alle twijfel, toen ze na een dieptepass van Spitse haar tegenstander op het verkeerde been zette en snoeihard uithaalde. Het was haar vierde treffer van het toernooi, waarmee ze na de Britse Taylor als tweede eindigde op de topschutterslijst. Miedema, doelpuntloos in de groepsfase, scoorde alleen als het echt nodig was: in de kwartfinale tegen Zweden, in de halve eindstrijd tegen Engeland en twee keer in de finale.



De finale Nederland - Denemarken, voor 28.182 toeschouwers in Enschede en miljoenen tv-kijkers de apotheose van drie weken oplopende opwinding, was een fijne, vooral voor rust snelle wedstrijd met wisselende kansen. Beide teams speelden bijna vol op de aanval. Het leek soms alsof verdedigen verboden was, zo makkelijk liep de een de ander voorbij.