Historisch dieptepunt: voor het eerst in 51 jaar speelt Ajax niet in een Europees hoofdtoernooi

Onbegrijpelijk balverlies

Ajax-speler Amin Younes (L), maker van de 1-1, in duel met Rosenborg-speler Mike Lindemann Jensen. © ANP De wederopstanding was fraai, na een wanstaltig half uur voor rust

De doelpunten van Ajax vielen in de fase dat de ploeg met vier pure aanvallers speelde. Younes en de voor de geblesseerde Kluivert ingevallen Cerny op de vleugels, Huntelaar als kompaan van Dolberg in het centrum. De wederopstanding was fraai, na een wanstaltig half uur voor rust. Maar ook na de 1-2 viel Ajax te ver terug, met soms onbegrijpelijk balverlies. Er waren ook nog maar twee middenvelders over, Schöne en Ziyech. Keizer trachtte het evenwicht te herstellen door weer een jongeling te laten invallen, Zeefuik voor aanvaller Dolberg. Het pakte verkeerd uit.



Weg was te vaak het ragfijne samenspel van vorig seizoen, toen Ajax Europa verwende tegen gerenommeerde clubs als Schalke en Lyon. De linies sloten niet op elkaar aan, het aantal fouten was ontstellend. Ajax startte wel uitstekend, met Dolberg weer in de spits voor Huntelaar. Het spel oogde agressief in de goede zin des woords, aanvallend. Bij vlagen was het spel te zien van vorig seizoen, dat toen overigens pas op de mat werd gelegd toen de jaargang met trainer Peter Bosz al een tijdje bezig was. Kansen waren er toen voor Dolberg en De Ligt.