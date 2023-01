Hijs Hokij blij met beker, maar op de achtergrond spelen zorgen over voortbestaan

De strijd was soms hevig in de bekerfinale tussen Hijs Hokij (blauw) en de Flyers (geel). Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Oorverdovend is het geluid dat in de ijshockeyhal van De Uithof in Den Haag van de tribunes golft. Er zitten 3.000 man binnen voor de bekerfinale tussen Hijs Hokij en de Flyers, misschien wel meer. Alle stoeltjes zijn bezet en toch staan er ook nog fans boven aan de tribunes. Het dreunende stadion en de schorre kelen kunnen niet verbloemen dat de sport wankelt onder de druk van de energiecrisis.

‘Het zijn dingen waar je je als speler helemaal niet mee bezig houdt’, zegt Jurryt Smid na afloop. De aanvoerder van het Haagse Hijs Hokij is op zijn schaatsen de beker gaan zoeken die hij net met zijn ploeg gewonnen heeft. In het feestgedruis na de zege is het enorme zilveren ding ergens in de catacomben verdwenen. Hij keert zonder bokaal terug, maar met de brede grijns die bij een winnaar hoort.

Padelbanen

Afgelopen week vertelde Uithof-directeur Eugène de la Croix in het AD dat hij bij de huidige energieprijzen overweegt om de ijsbanen op te geven en tot padelbanen om te toveren. Smid is dat niet ontgaan. Hij weet hoe penibel het is in Den Haag. ‘De energiecrisis is een issue dat speelt in de hele samenleving. En een ijsbaan is dan als eerste getroffen. Ik hoop dat we kunnen blijven ijshockeyen. Dit seizoen is nog maar kort en zal dat wel lukken, maar of er daarna nog een ijsbaan is, is onzeker.’

Het is geen uitsluitend Haagse zorg. Jan Hopstaken, voorzitter van IJshockey Nederland, heeft tijdens de wedstrijd een rustig zaaltje opgezocht om de stand van zaken door te nemen. De hele ijshockeysport heeft het moeilijk, vertelt hij. ‘IJshockey is als kleine sport altijd al kwetsbaar, maar de energiecrisis zien we echt als een gevaar.’

De lasten zijn niet gelijkelijk verdeeld. De Flyers spelen in Thialf en laat dat nou net de enige baan zijn die al verzekerd is van overheidssteun. En het is de ploeg die in de bekerfinale de wedstrijd openbreekt met een doelpunt van Jasper Nordmann.

Vrijwel direct plaatst Hijs Hokij een tegenstoot. Een afstandsschot van Bjorn Borgman vliegt binnen. Tot dat moment was het spel niet bijster goed, erkent Smid. ‘Een flipperkast’, noemt hij het. Spannend ja, maar ongecontroleerd.

Na de gelijkmaker wil Hijs Hokij doorpakken, maar dat lukt niet. Er is plots een time-out vanwege een probleem met de boarding. Achter het doel van Heerenveen hangt het plexiglas los. Een man met een laddertje probeert met veel moeite de plaat terug tussen de staanders te krijgen. Een luid gejuich klinkt als het is gelukt.

Snollebollekes

Onderwijl klinkt het in sportstadions onvermijdelijke Snollebollekes door de luidsprekers. Voor eens is de tekst – ‘De tent die wordt verbouwd’ – toepasselijk. ‘Van links naar rechts’ trouwens ook, want na de spelhervatting is de strijd weer even hevig als vlak ervoor. Met minder dan acht minuten op de klok wordt het spel hervat en van treuzelen is aan beide kanten geen sprake meer.

Maar de minuten tikken weg en het komt tot een verlenging waar Hijs Hokij uiteindelijk weet te profiteren van een overtalstituatie als Trevor Hunt op de strafbank beland. Voordat hij kan terugkeren ramt Jay de Ruiter de puck achter de Friese keeper Martijn Oosterwijk. Binnen geen tijd is het ijs bezaaid met de in euforie afgeworpen helmen en weggesmeten sticks van de Haagse spelers. Het is de vijfde keer dat de club de beker wint.

Hopstaken staat even later op het ijs om de bokaal uit te delen. Dit is zo’n dag dat hij volop genieten kan van deze sport. Zijn bond heeft maar zo’n 4.000 leden en toch zijn er hier 3.000 mensen die feestvieren.

Er zijn ook dagen dat hij somberder is. Van de vier Nederlandse clubs in de Belgisch-Nederlandse BeNe League zijn er drie die mogelijk in de problemen komen door de hoge stroomprijzen. Naast Hijs Hokij zijn dat de Zoetermeer Panters en de Eaters uit Geleen. En dan zijn er de kleinere clubs uit de eredivisie voor wie problemen dreigen.

Lokale overheden

De Tilburg Trappers, die in de Duitse competitie spelen, weten zich gesteund door hun gemeente, maar bondsvoorzitter Hopstaken snapt dat andere lokale overheden lang niet altijd kunnen bijspringen. ‘Ik vind het niet gek, als gemeentes moeten kiezen tussen burgers die soms geen eten hebben en een ijsbaan.’

Het doet niets af aan zijn zorgen. En het bepaalt de ambities die hij met IJshockey Nederland koestert. ‘Stel dat een kwart van de ijsbanen moet sluiten, moet je het dan hebben over in 2030 op de Spelen staan? Nee, wij moeten ons bezighouden met hoe we sport in stand houden. Dat is al heel wat.’

De Haagse spelers vieren de zege uitbundig. Met blikjes bier en goedkope bubbelwijn besproeien ze elkaar, gaan op de foto en vallen vrienden en familie om de hals. Gedachten over een sombere toekomst zijn er niet. Maar ernaar gevraagd weet Smid wel wat er moet gebeuren: er dient hoe dan ook steun komen. ‘IJshockey leeft hier. Het leeft in Heerenveen. En je kunt het niet maken dat er dan geen ijshockey meer kan worden gespeeld.’