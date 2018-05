Hij wordt door basketballegende Kobe Bryant gezien als MVP van het afgelopen NBA-seizoen

Er is volgens basketballegende Kobe Bryant maar een speler die dit jaar aanspraak maakt op de prestigieuze titel van meest waardevolle speler (MVP) van het afgelopen NBA-seizoen: James Harden, de bebaarde pointguard van de Houston Rockets. Bryant: ‘Als hij dit jaar niet wint, dan weet ik het ook niet meer. Wat moet hij dan nog doen? Nog meer scoren? Nog meer assists geven? Nog meer rebounds pakken? Nee, genoeg is genoeg: Harden is de beste.’

In 2012 werd Harden als 22-jarige belofte al verkozen tot ‘zesde man van het jaar’, omdat hij als invaller een belangrijk aandeel had in het succesvolle seizoen van zijn toenmalige club Oklahoma City Thunder. Sinds zijn transfer naar de Rockets zes jaar geleden eindigde hij ieder jaar in de top-10 beste spelers van het seizoen. Twee keer, 2015 en 2017, werd hij tweede in de MVP-verkiezing. Dit jaar moet het gaan gebeuren.

Met de Rockets staat Harden in de halve finale van de playoffs met 3-2 voor in de best-of-sevenserie tegen de Golden State Warriors van Stephen Curry. De Rockets hebben nog één zege nodig om de NBA-finale te bereiken (zaterdagnacht is de zesde wedstrijd uit bij GSW in Oakland)

De Houston Rockets waren dit seizoen met 65 overwinningen en slechts 17 verliespartijen het beste team van de NBA. Ze zijn op jacht naar de eerste titel sinds 1995.



Foto Anp

De halve finale is een interessante ontmoeting tussen Harden, met de weinig originele bijnaam ‘The Beard’ vanwege de fikse houthakkersbaard, en Curry. Het opzienbarende spel waarmee de Curry en de Warriors de afgelopen jaren het Amerikaanse basketbal een nieuw gezicht gaven, een ware driepuntsrevolutie, werd door Harden en de Rockets dit seizoen verder doorgevoerd.

Harden werd topscorer van de reguliere competitie met een gemiddelde van 30.4 punten per wedstrijd, de club uit Texas was dit jaar met dank aan Harden het eerste basketbalteam met meer driepuntpogingen per wedstrijd dan reguliere schoten (twee punten).

De driepuntsdrift van Curry werd eerder afgedaan als een ‘circusact’ - kinderen zouden zelfs steeds vaker naar de driepuntlijn lopen en zich niet meer specialiseren op dribbelen en dunken. Het is een verwijt dat Harden niet snel krijgen. Waar Curry in zijn beste jaren meer dan 45 procent van zijn driepuntspogingen raak schoot, onvertoond, moet Harden het doen met zo'n 37 procent - meer richting het NBA-gemiddelde. Het wapenarsenaal van de 1.96 meter lange Harden is groter dan alleen het afstandsschot.

Komt een tegenstander te dichtbij? Dan doet hij een stap terug, springt en schiet: dit seizoen 176 pogingen van buiten de driepuntslijn, waarvan 79 keer raak – als individuele speler meer dan sommige teams in totaal, zo berekende de basketbalsite The Ringer. Maar ook zijn balbehandeling behoort tot de beste van de NBA. Vastberaden in zijn acties. Ongrijpbaar op weg naar de basket. De soms logge verdedigers dollend, linksom of rechtsom.

Foto Anp

Harden imponeerde deze halve finales met een dunk waarmee hij Golden State-speler Draymond Green (2.01 meter, 100+ kilo) in de playoffs weg te zetten alsof het een klein kind was. ‘To posterize’ heet dat in basketbaljargon: een dunk zo spectaculair en atletisch dat het moment zo op een poster zou kunnen.

Houston Rockets-coach Mike D’Antoni, die eerder werkte met onder anderen Kobe Bryant en Carmelo Anthony, zei bij USA Today dat Harden de beste aanvaller is waarmee hij ooit heeft gewerkt. ‘Het is die combinatie van technieken. Er zijn spelers die verschillende aspecten beter beheersen, zeker. Maar als je alles bij elkaar optelt: hoe hij passt, zijn oog voor medespelers, zijn lobs en zijn vechtlucht bij overtredingen… Hij is zo efficiënt.’

Schoensponsor Adidas wacht niet tot de MVP-verkiezingen in juli. Op social media verscheen al een limited edition-basketbalschoen met op de zool in het goud de cv van Harden: van een highschool in Californië tot de beste speler van Amerika. Of hij nou de playoffs wint of niet.