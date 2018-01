Hij viel maar tien minuten in tijdens de wedstrijd tegen ADO, maar Robin van Persie is overal

De gefluisterde verwachting

Het gaat niet voor iedereen genoeg zijn. Ik hoop alleen dat het voor heel veel mensen wel genoeg is Robin van Persie hoopt verwachtingen in te lossen

Van Persie is dus overal. In de etalage van de supporterswinkel, volgehangen met shirtjes met nummer 32. Tijdens de warming-up is de muzikale omlijsting sober, door de dood van oud-Feyenoorder Beertje Kreijermaat. Dan hoor je het geroezemoes, de gefluisterde verwachting. Als Van Persie opstaat, zwaait het publiek. Hij zwaait dan terug.



Natuurlijk, Van Persie was ruim een week geleden al thuisgekomen bij Feyenoord, nadat hij in 2004 was vertrokken naar Arsenal. Hij had een praatje gemaakt met de pers, hij had getraind en was al mee geweest met het uitstapje naar FC Utrecht, met een korte invalbeurt toe. Het niveau op de training valt hem niet tegen. Ja, de pers is nogal negatief over de eredivisie, Van Persie niet. 'We hebben een groep die goed kan voetballen. Dat zie ik op de trainingen. Ze spelen de bal knetterhard in.'