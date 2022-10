‘Hij kan zomaar tot 2026 de Formule 1 domineren’

Drukte in de pits bij Max Verstappen. Beeld AP

De geschiedenisexpert: ‘Verstappen gaat de tijdlijn in de Formule 1 domineren’

Koen Vergeer, autosportschrijver en -historicus, schreef in 1999 het geroemde en in meerdere talen vertaalde F1-boek De Formule 1-fanaat.

‘Het zou nu zomaar Max en Red Bull kunnen zijn tot in ieder geval 2026, bij de volgende grote regelwijziging. Je voelt een beetje aankomen dat hij de tijdlijn in de Formule 1 gaat domineren. Dat is echt iets van deze eeuw. Voor 2000 werden coureurs zelden twee keer achter elkaar kampioen. Daarna kregen we met onder anderen Schumacher, Vettel en Hamilton coureurs die plots vijf, zes jaar dominant waren.

‘Misschien heeft het te maken met dat techniek in de Formule 1 almaar belangrijker is geworden. Als je dan eenmaal het beste pakket hebt met de beste coureur, is het hard werken ze nog van de troon te stoten.

‘De weg daarnaartoe is trouwens niet gemakkelijk. Schumacher was er een paar jaar mee bezig. Mercedes ook en hetzelfde geldt nu voor Max. Je moet die synergie vinden in het team, leren winnen. De Formule 1 is echt een sport van de lange adem. Max heeft dat met zijn loyaliteit aan Red Bull, ook op momenten dat het tegenzat, gewoon heel goed gedaan.

‘Uiteindelijk zoekt het beste elkaar op, komt alles bij elkaar een gaan ze winnen. En winnen verveelt nooit, zei Jody Scheckter (wereldkampioen 1979, red.) al.’

De kampioensexpert: ‘Talent is niet alles. Je moet ook de auto hebben’

Kees van de Grint, bandenexpert, werkte bij Ferrari jaren als de bandentechnicus van recordkampioen Michael Schumacher.

‘Voor de Formule 1-fan was dit een matig seizoen, omdat de strijd zo snel verdween. Maar voor Verstappen-fans was het natuurlijk grandioos. Hij heeft gedomineerd zoals vrijwel nooit is voorgekomen. Dat ligt vooral aan het talent-Verstappen. Hij haalt nou eenmaal meer uit zijn materiaal dan een ander.

‘Of er overeenkomsten zijn met Michael? Nou, in ieder geval die combinatie van eenzame klasse van de coureur en het team. Bij Michael was het zijn talent, drive, de auto en het team erachter. Die eenheid was zo verschrikkelijk sterk. Dat is bij Max nu hetzelfde.

‘Maar mijn stelregel is: de auto is zo goed als de tweede rijder. In de jaren dat Mercedes of Ferrari domineerden, werden de tweede coureurs altijd wel eerste of tweede. De dominantie van Verstappen was wel heel erg groot. Hij won in België vanaf de veertiende plek, in een race waarin zijn teamgenoot als tweede startte.

‘Ik vind het wel gevaarlijk om te zeggen dat zijn dominantie nu wel zal aanhouden. Talent is niet alles. Je moet ook de auto hebben. In die laatste jaren met Michael kwam Fernando Alonso op. Die won meteen twee titels en toen dacht ik: die kan zomaar dat record van zeven titels gaan bedreigen. Maar kijk hoe dat is gelopen. Aan Max zal het in ieder geval niet liggen. Hij is nog jong en zal de komende jaren zeker niet minder worden.’

De coureursexpert: ‘Momenteel kan geen coureur met hem serieus het gevecht aangaan’

Peter de Bruijn, kartteameigenaar, had onder anderen Jos Verstappen in zijn team en versloeg zelf in 1980 Ayrton Senna voor de kartwereldtitel.

‘Het gaat bij Max vaak over zijn racetalent, maar in het karten viel me zijn uitzonderlijke fysieke kracht ook op. Ik weet nog dat hij overstapte naar geschakelde karts. Hij was toen 14 jaar. Die overgang is heel zwaar door het schakelen en het zwaardere remmen. De meesten hebben daar een jaar voor nodig. Max ging meteen als een speer.

‘Jos had ook die fysieke kracht. Dat is in het karten belangrijk, maar ook in de Formule 1. Als je fysiek zo sterk bent, raak je ook niet uit je concentratie en gaat het rijden vanzelf.

‘Tegenwoordig zie ik eigenlijk geen zwakten meer bij hem. Hoe hij soms inhoudt op bepaalde momenten, daar is hij echt beter in geworden. Hij blijft uit de schade, maar blijft tegelijk bloedsnel. Ik denk ook niet dat het nog veel sneller kan. Aan de andere kant: hij is nog maar 25. Hij zal de komende jaren meer ervaring opdoen, bijvoorbeeld in de samenwerking met zijn team, waardoor je uiteindelijk ook harder gaat. Misschien dat daar nog wat te winnen is.

‘Als een grote regelwijziging niet verkeerd voor hem uitpakt, sluit ik niet uit dat we de komende tien jaar naar meer van hetzelfde zitten te kijken. Er is momenteel geen coureur die serieus met hem het gevecht kan aangaan, ook niet in de talentenklassen. En in de Formule 1 heb je nu met Leclerc, Russell of Norris ook waanzinnig goede, jonge coureurs. Er is eentje alleen net iets beter. Dat was in de karting al zo. Hij won echt niet altijd, hoor, maar als puntje bij paaltje kwam, legde de rest het tegen hem af.’