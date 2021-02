Hij kan alles met een bal, maar kan PSV-talent Ihattaren ook efficiënt voetballen?

Mohamed Ihattaren heeft de 2-0 gescoord en bedankt zijn coach Roger Schmidt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het loopt niet zoals het zou moeten met het grootste PSV-talent, dat vorig seizoen nog flitsen van zeldzaam talent toonde. Onder trainer Roger Schmidt voldoet Ihattaren zelden aan de (extreem) hoge verwachtingen. Zijn toekomst bij PSV lijkt onzeker, ook al omdat zijn contract aan het einde van volgend seizoen afloopt.

Ihattaren maakte dit seizoen in slechts 6 van zijn 25 wedstrijden de 90 minuten vol. Liefst tien keer haalde de Duitse trainer hem met meer dan een kwartier te gaan al naar de kant. Niet de status die past bij een toptalent. Laat staan bij het beoogde gezicht van een Eindhovense voetbalrevolutie, die verwacht werd na de komst van de bewierookte tacticus Schmidt en gevestigde namen als Mario Götze, Philipp Max en Eran Zahavi.

Zijn felicitaties op Instagram aan Brian Brobbey na een winnende goal tegen Lille, op een avond waar Ihattaren zelf ontbrak in het verloren Europa Leagueduel met Olympiakos (4-2), werden door Einhovense fans vorige week gezien als een openlijke flirt met Ajax. Pijnlijke timing, gezien zijn contractsituatie.

Toch blijft trainer Schmidt kritisch omgaan met zijn toptalent. En op basis van de harde cijfers heeft hij een punt. Want hoewel het technische spel van Ihattaren dikwijls oogt als dat van een topspeler, ontbreekt het hem momenteel aan effectiviteit.

Eindproduct

Ihattaren speelt dit seizoen doorgaans als een van de twee ‘hangende’ buitenspelers in Schmidts 4-2-2-2-systeem. Als spelmaker die start op de flank, maar gaandeweg het balbezit naar het midden van het veld toe mag komen, geniet Ihattaren relatief veel vrijheid in het systeem van PSV.

Toch leidt deze vrijheid niet tot resultaat. In achttien competitiewedstrijden kwam Ihattaren tot twee goals en een assist. Eens per 523 speelminuten is hij betrokken bij een doelpunt. Zorgwekkende cijfers. In de eredivisie lopen liefst 96 spelers rond die bij meer goals betrokken zijn geweest dan hij.

Dit gebrek aan productiviteit is niet het gevolg van botte pech, van opgelegde kansen die door Ihattaren zelf of zijn ploeggenoten worden gemist. Statistiekenbureau Opta Sports berekende, aan de hand van de metriek Expected Goals, dat op basis van de kwaliteit aan kansen die Ihattaren dit seizoen kreeg en voor ploeggenoten creëerde, hij bij vier doelpunten betrokken had moeten zijn. Slechts één meer dan zijn werkelijke totaal.

Opmerkelijk, want de andere jonge aanvallers bij PSV zijn juist productief onder leiding van Schmidt. Het andere Eindhovense tienertalent, Noni Madueke, is eens per 73 speelminuten als schutter of aangever bij een doelpunt betrokken - veelal als supersub. Ook clubtopscorer Donyell Malen (eens per 87 minuten) en buitenspeler Cody Gakpo (116) laten een alleraardigst moyenne noteren.

Volgende horde

In één statistische categorie blinkt Ihattaren binnen de PSV-selectie wel uit. De tiener is de bedrijvigste en handigste dribbelaar in de ploeg. Een praktisch vervolg aan deze mooie acties geven, in de vorm van een beslissende pass of schot, vormt voor Ihattaren de volgende horde om te nemen bij de profs.

Want ook in het voorgaande seizoen leidde Ihattarens grote, voor iedereen zichtbare talent, niet tot al te veel goals en assists.

In zijn voorbije twee seizoenen staat de teller op zes goals en acht assists in vijftig duels in de competitie en Europa. Vergelijk dat met de productie van Donny van de Beek (bij 28 goals betrokken), Steven Bergwijn (34), Hirving Lozano (36) en Hakim Ziyech (44) in hun laatste vijftig duels voor Ajax of PSV voordat zij de voorbije jaren een toptransfer maakten, en het contrast is enorm.

Gevaar stichten

Als trainer Schmidt na afloop van de nederlaag bij Ajax voor de camera’s van ESPN gevraagd wordt waarom hij Ihattaren, de PSV’er met de meeste individuele acties in het bekerduel, voor een zoveelste keer voortijdig naar de kant heeft gehaald, wijst hij dan ook op het rendement van zijn jonge spelmaker. ‘Hij was oké, maar volgens mij gaat het uiteindelijk om het stichten van gevaar in het strafschopgebied.’

In dat licht bezien is de onzekere status van Ihattaren in Eindhoven wat begrijpelijker. Met gemiddeldes van 1,9 doelpogingen en 1,3 gecreëerde kansen voor ploeggenoten is hij dit eredivisieseizoen per wedstrijd bij 3,2 kansen betrokken.

Vergelijk Ihattarens cijfers met de wedstrijdgemiddeldes van uitblinkers Dusan Tadic (bij 6,2 kansen betrokken bij Ajax), Steven Berghuis (6,4, Feyenoord) en Oussama Tannane (6,8, Vitesse), en het tienertalent blijkt nog een weg te gaan hebben tot de status van onvervangbaar.