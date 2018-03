Hij is recordinternational, maar Wesley Sneijder wordt niet meer opgeroepen voor Oranje

Volksjongen

Wesley Sneijder uit de wijk Ondiep in Utrecht: volksjongen, praatjesmaker, optimist, rasvoetballer. Tweebenig, met een prachtig schot, een schitterende pass en altijd diepte in het spel. Wie weet het niet meer, die pass in de 62ste minuut van de WK-finale tegen Spanje, in 2010 in Soweto. Daar ging Robben. Als hij scoorde, werd Nederland misschien wereldkampioen. Nog beroemder dan de pass van Sneijder werd de afronding van Robben. De teen van doelman Casillas, zoals dat in voetbaltaal ging heten, redde de Spanjaarden. Sneijder had eerder op het WK twee keer gescoord tegen de Brazilianen, in een legendarische kwartfinale.



Ook zijn debuut in Oranje was veelbetekenend. Nederland won in een play-off voor het EK 2004 met 6-0 van Schotland, na verlies met 1-0 in Glasgow, en bondscoach Dick Advocaat had zijn elftal helemaal omgegooid na die nederlaag, en vooral verjongd. Sneijder nam het elftal met de van hem bekende verve en flair bij de hand.