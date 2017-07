Hier moet u op letten tijdens de dertiende etappe van de Tour de France

'De bus', zo heet in wielerjargon het groepje van 30 à 40 renners dat in een bergetappe samen over de streep komt, ver achter de klimmers en klassementsrenners. En daar zit lang niet iedereen voor de lol. Het belangrijkste doel: op tijd over de finish komen, anders mag je de volgende dag niet meer opstappen.



Tom Leezer, belangrijke pion in de sprinttrein van Lotto-Jumbo, sluit ook vaak aan. Hij staat voorlaatste in het algemeen klassement. De bergritten zijn niet per se zijn terrein. 'Dus ja, dan kom je vanzelf in de zogenoemde bus terecht.'