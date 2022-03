Het zou wat zijn: Nils van der Poel de schaatser wordt wielrenner

De Zweedse schaatser Nils van der Poel heeft de 5.000 meter gewonnen tijdens de Spelen van Beijing in februari. Beeld Getty Images

Profwielerploeg Jumbo-Visma heeft interesse een samenwerking met schaatser Nils van der Poel, de 25-jarige Zweed die bij de Winterspelen goud won op de 5 en 10 kilometer en daarna aankondigde een nieuwe uitdaging te zoeken. Uit het trainingsschema dat hij na Beijing publiceerde (‘How to skate a 10k’), bleek dat hij soms meer dan 30 uur per week op de racefiets zat.

Jumbo-Visma weet dat goede wielrenners ook vanuit andere sporten kunnen doorgroeien. De Sloveen Primoz Roglic, kopman voor de Tour de France, was een schansspringer voordat hij ging fietsen. En de ploeg trok onlangs mountainbiker Milan Vader aan, die ook een wegcarrière ambieert.

De interesse van Jumbo-Visma heeft nog niet geleid tot een concreet gesprek. Zelf houdt Van der Poel zich op de vlakte over het contact met wielerploegen; volgens het AD zou ook het Amerikaanse EF Education geïnteresseerd zijn. ‘Ik kan het niet bevestigen en ik kan het niet ontkennen’, meldt de Zweed desgevraagd.

Interesse betekent niet dat wielerploegen al contracten hebben klaarliggen. Eerst zou Van der Poel een aantal inspanningstests moeten ondergaan. Uit zijn trainingslogboek valt in te schatten dat zijn kracht in verhouding tot zijn gewicht, een belangrijke maatstaf voor succes in het wielrennen, op dit moment in vergelijking met profrenners aan de magere kant is. Dat zou met gerichte training en een aangepast voedingsregime verbeterd kunnen worden. Sowieso is Van der Poel met 82 kilogram aan de zware kant voor een profrenner.

Vorig jaar fietste Van der Poel in een recordtijd van het noordelijkste puntje van Zweden naar het uiterste zuiden. Samen met fietsmakker Lars Skantz legde hij de 2.100 kilometer tussen Treriksröset en Smygehuk in 82 uur af. Maar dat was geen koers. Het was een uitdaging voor een goed doel.

En belangrijk: het ging om een tour met zijn tweetjes. Van der Poel had geen nerveus zwermend peloton om zich heen. Wie wil winnen op twee wielen moet kunnen omgaan met de tempowisselingen in een koers, de tactieken beheersen en op zijn gemak zijn in een voortrazend peloton. Die ervaring heeft Van der Poel niet.

Toch is de combinatie van wielrennen en schaatsen is niet ongewoon. Zeker baanwielrennen blijkt een goede match voor schaatsers. Laurine van Riessen, die in 2010 brons veroverde op de 1.000 meter in Vancouver, schoolde zich om tot baanwielrenster en behoort daar tot de wereldtop op de teamsprint.

De overstap naar het wegwielrennen is iets minder vanzelfsprekend, al komt dat zeker bij de vrouwen ook voor. Zo werd Martina Sablikova, drievoudig olympisch kampioen op de schaats, in 2012 negende op het WK tijdrijden. Clara Hughes, de Canadese olympisch schaatskampioen 5 kilometer van 2006, deed het nog beter met een bronzen medaille op de olympische wegwedstrijd van 1996.

Bij de mannen is het zeldzamer. Sven Kramer was in 2004 bij de junioren tweede op het NK tijdrijden achter Robert Gesink, maar beperkte zijn wielerloopbaan tot het amateurpeloton. Terwijl hij zijn aandacht richtte op het schaatsen, kon hij ‘s zomers in de nationale koersen goed meekomen.

Veel langer geleden wist Eric Heiden na olympisch schaatsgoud wel de overstap naar het professionele wielrennen. Zijn wielercarrière was lang niet zo glansrijk als wat hij op schaatsen had laten zien. Tegenover vijfmaal goud op de Winterspelen van 1980 zette hij één Amerikaanse titel in 1985, de 131ste plek in het eindklassement van de Giro in 1982 en één tourdeelname in 1986 die eindigde met een opgave in de 18de rit onderweg naar Alpe-d’Huez.

Is dat wat Van der Poel ook te wachten staat? Als schaatskampioen in de buik van het peloton verdrinken? Zover komt het waarschijnlijk niet eens. De Zweed heeft aangegeven iets nieuws te willen, maar stelde afgelopen weekeinde bij de wereldbekerfinale in Thialf duidelijk dat die uitdaging buiten de sport zal liggen.

‘Ik zal de rest van mijn leven heus wel blijven sporten. Dat is goed voor mijn mentale en fysieke gestel’, zei hij. Maar zichzelf onderwerpen aan het spartaanse regime dat tot het dubbele goud in Beijing leidde, wil hij niet meer. ‘Ik ga het niet meer aanpakken zoals ik bij het schaatsen heb gedaan. Dan zou ik weer hetzelfde pad nemen.’