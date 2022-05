Het zou nooit wat worden in Italië met ‘rare jongen’ Rick Karsdorp, nu is hij Conference Leaguewinnaar

Rick Karsdorp troost Feyenoord-speler Orkun Kökçü na de finale van de Conference League. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Hij zou nooit basisspeler worden bij de Italiaanse grootmacht. Hij was sowieso een ‘rare jongen’, althans op die manier werd over hem gesproken in Nederland, zo vernam hij van vrienden. Nu is hij dermate belangrijk voor Roma-coach José Mourinho dat hij woensdagavond ondanks vroegtijdige krampaanvallen niet gewisseld werd in de finale tegen Feyenoord.

Feyenoord was niet goed, Roma was niet goed, hijzelf was slecht, was Karsdorps harde oordeel in de garage van het Air Albania stadion woensdagnacht. ‘Maar die Cup gaat mee naar Rome, dat is het allerbelangrijkste.’

Met 1-0 voorkomen, dat was de crux, zegt Karsdorp, inmiddels vijf jaar Romanista. ‘Dan geven we het niet meer weg. Dat heeft Mourinho erin gebracht, dat is zijn kracht. Ik heb Feyenoord goed gevolgd dit seizoen. Ik vond ze echt goed. Maar ik wist: als wij 1-0 voorkomen is het klaar. Dan is het heel moeilijk om er doorheen te komen bij ons. Het was niet mooi, we speelden teveel de lange bal na de 1-0, maar als de finale zo verloopt is het prima.’

‘Heel Nederland voor Feyenoord’

Het waren vreemde weken voor Karsdorp, die vanaf zijn 8ste in de jeugd van Feyenoord speelde en vertrok na het behalen van de landstitel in 2017. Zijn broer en vader zijn Feyenoord-fans. ‘Maar ze hebben honderd procent gejuicht toen we 1-0 maakten. Familie komt toch eerst. Mijn vrienden, dat is wat anders, die waren voor Feyenoord. Ik geef ze groot gelijk, heel Nederland was voor Feyenoord.’

Zijn eerste twee seizoenen bij Roma, dat 17 miljoen euro voor hem betaalde, waren getekend door zwaar blessureleed. Hij keerde op huurbasis nog een seizoen terug naar Feyenoord. Hij zou zelfs een tatoeage van Feyenoord hebben. ‘Ach, al die verhalen…’

Hij ging woensdag redelijk ontspannen de wedstrijd in. Maar onbewust speelden alle sentimenten toch mee. ‘Heel raar, ik kreeg al na zestig minuten kramp, zat er helemaal doorheen op het laatst.’ Meerdere malen gaf hij aan Mourinho aan dat hij niet verder kon. Lachend: ‘Hij wil me er niet uithalen, nooit.’

Mourinho wil winnaars

De Portugese coach won al vijf Europese hoofdprijzen met vier verschillende clubs. Karsdorp: ‘Hij is een fenomeen. Hij verwacht 120 procent, altijd, zelfs bij een hersteltraining. Hij haalt me er niet uit, want hij weet dat ik toch doorga.’

Mourinho wil winnaars hebben, spelers die door grenzen gaan. ‘Ik ben heel close met hem, we maken veel grappen over en weer. Maar hij kan ook heel boos op me zijn. Mijn kind had laatst oorontsteking, dus die lag de hele nacht op mijn borst. Daardoor kreeg ik last van mijn rug. Dan is hij helemaal over de zeik. Kan hij me echt twee, drie dagen negeren.’

Waar Feyenoord-coach Arne Slot veel besprekingen hield voorafgaand aan de finale, deed Mourinho het tegenovergestelde. ‘Hij heeft er bewust niet veel druk opgelegd. Vijf minuten voordat we de bus ingingen om naar het stadion te gaan, hadden we toch een bespreking. Ik dacht: nu komt er nog een flinke speech of een motivatievideo. De deuren gingen dicht. Het enige wat hij zei was: ‘Jongens, we gaan.’ We dachten: komt er verder niets? Maar het kwam toch aan. Iedereen begon te schreeuwen.’

Niet te verslaan

Karsdorp meent dat ervaring en vechtlust de doorslag gaven tegen Feyenoord, niet zozeer kwaliteit. ‘We hebben wat Europese kampioenen, veel spelers die al de halve finale van de Europa League speelden. In de Serie A lieten we het lopen, we hebben alles op de Conference League gezet. Als we echt willen, zijn we niet te verslaan.’

Hij hield interviews de laatste weken af. ‘Er werd veel over me geroepen, ik heb geen goede naam in Nederland, geen idee hoe dat komt. Uiteindelijk heb ik me altijd terug geknokt, maakt niet uit wat voor video er over me verscheen, wat er over me gezegd werd.’

Na een vraag over zijn overwonnen blessureleed wijst de drievoudig international naar zijn knieën en ontblote buik. ‘Kijk eens, een, twee, drie littekens. Het is nooit makkelijk voor me geweest. Bij Roma kon ik de eerste twee jaar amper spelen. Maar de afgelopen twee seizoenen kwam ik tot meer dan honderd wedstrijden.’

Tegen Feyenoord was hij fel, maar matig aan de bal. ‘Het was een van mijn slechtste wedstrijden.’

Karsdorp, die na vijf jaar absentie weer in beeld is bij Oranje, zal Rotterdam niet mijden de komende maanden. ‘Ik heb daar een huis, een appartement. Natuurlijk kan ik daar over straat. Ik heb gewoon mijn plicht gedaan.’