Het zelfvertrouwen van Magnus Carlsen krijgt klap op klap

Caruana – Carlsen, St. Louis rapid 2019 Beeld de Volkskrant

In een interview met internetcommentator Maurice Ashley zei de altijd zo zelfverzekerde wereldkampioen mismoedig dat zijn zelfvertrouwen was verdwenen: ‘Mijn voornaamste wens is dat het toernooi voorbij is, liefst zo snel mogelijk. Reken er niet op dat het op de laatste dag beter zal gaan.’

Natuurlijk kon Carlsens zegetocht niet eeuwig duren. Toch was het verbazingwekkend dat zijn reeks van acht opeenvolgende toernooizeges juist op zijn favoriete jachtterrein van het snelle spel eindigde met een enorme deceptie. Tien nederlagen moest hij incasseren, vier in het rapid-onderdeel en zes in het blitztoernooi. In beide disciplines zakte Carlsen naar de tweede plaats van de wereldranglijsten.

Op de eerste dag van het rapidtoernooi was er nog weinig aan de hand. Een dragelijke nul tegen de Chinees Liren Ding compenseerde Carlsen met twee vloeiende winstpartijen. De neergang trad in op de tweede dag na een gevoelige nederlaag tegen Fabiano Caruana, die hij in de play-off van de WK-match met 3-0 had verslagen. Vanaf dat moment modderde Carlsen voort naar een voor zijn doen ondermaatse eindscore van 4 uit 9.

Nauwelijks beter ging het in het blitztoernooi, waarin hij zich na een paar teleurstellingen onbezonnen frivoliteiten permitteerde. Zo waagde hij tegen de ­Chinees Yangyi Yu een overbekend incorrect stukoffer dat uiteraard vlot werd weerlegd. Doordat hij af en toe liet zien dat niet alle goede geesten hem hebben verlaten, eindigde Carlsen op een score van 50 procent.

Dit weekeinde begint, ook in St. Louis, het serieuze, klassieke toernooi om de ­Sinquefield Cup, waarin Anish Giri als eerste zal merken of Carlsen na twee dagen rust zijn zelfvertrouwen heeft hervonden.

Caruana – Carlsen

St. Louis rapid 2019

1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 e6 4. Lxc6 bxc6 5. d3 Pe7 6. b3 Pg6 7. h4 h5 8. e5 f6 9. Pbd2

Een pionoffer dat zwart zonder veel risico kan aannemen, al heeft wit na 9 ... fxe5 10. Pc4 d6 11. De2 voldoende compensatie.

9 ... d6 10. exd6 e5 11. Lb2 Lg4 12. De2 Dxd6 13. g3 Le7 14. 0-0-0 Pf8 15. Tde1 Pe6 16. De4 Dd5

Diagram links

17. Pxe5!

Een sterk schijnoffer. Carlsen biedt vooralsnog felle tegenstand.

17 ... Dxe4 18. dxe4 fxe5 19. f3 Pd4 20. fxg4 hxg4 21. Pc4 0-0 22. Kb1 Tf2 23. Pxe5 Pxc2 24. Pxg4 Tg2 25. Teg1 Te2 26. h5

Diagram rechts

26 ... c4?

De beslissende fout. Zwart blijft op de been na 26 ... Txe4 27. h6 Pd4! (hopeloos is 27 ... Txg4 28. hxg7) 28. hxg7 Kxg7.

27. h6 c3 28. h7+ Kf7 29. Tf1+ Lf6 30. Lc1 Pb4 31. e5 Txa2 32. Pe3 Th8 33. exf6 g5 34. Td1 a5 35. Td4 c2+ 36. Pxc2 Txc2 37. Txb4 Txc1+ 38. Kxc1 axb4 39. Th6

Zwart geeft op.