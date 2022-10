Het World Padel Tour-toernooi is een succes, maar de nationale padeltop heeft nog een lange weg te gaan

Een demonstratiepartij aan de vooravond van het toernooi: aan de overkant oud-voetballers Arjen Robben (l) en Robin van Persie, aan deze kant padeltoppers Juan Lebron (r) en Ale Galan. Beeld ANP / Pim Ras

Zelfs als een bal de padelkooi wordt uitgesmasht, is een rally nog niet klaar. Dat konden de bezoekers aan het allereerste World Padel Tour-toernooi, de hoogste toernooicategorie, in Nederland met eigen ogen vaststellen. De toppers sprinten in zo’n situatie uit de kooi uit om de bal terug in het veld te brengen, tot ongeloof en groot enthousiasme van de 2.500 toeschouwers.

Het zat elke avond vol in de Centrale Markthal in Amsterdam. De vervallen, bakstenen loods zonder elektriciteit, stromend water, sanitair en met een lekkend dak was omgetoverd tot een sfeervolle speelhal annex discotheek, waarvoor de toernooidirectie complimenten oogstte van de WPT-organisatie.

De Amsterdamse organisatie heeft een contract voor drie jaar afgesloten met de WPT. Wensen zijn er nog genoeg voor de toekomst, zoals een Nederlandse zege. De Nederlandse koppels, toegelaten met een wild card, lagen er al op de eerste speeldag uit. Geen verrassing, aangezien zij nog lang niet tot de top 150 behoren.

Even leek zich een sensatie aan te dienen, toen Bram Meijer en Uriël Maarsen het als zesde geplaatste duo Jéronimo González en Alejandro Ruiz woensdag tot een tiebreak dwong in de tweede set. Maar die ging verloren en daarmee ook de wedstrijd.

Neerlands hoop

Het duurt nog zeker twee jaar voordat Nederland de aansluiting met de mondiale top heeft gevonden, zo stelde padelpionier Marcel Bogaart bij Ziggo Sport dat het toernooi live uitzond. De 27-jarige Meijer uit Enschede is de hoop voor de nabije toekomst, ook al is hij pas vijf jaar serieus aan het padellen. In Argentinië en Spanje groeien kinderen op met padel, is de concurrentie enorm en liggen de trainingen op het hoogste niveau. De topspelers uit die landen zijn fullprofs, de wereldtoppers verdienen (via sponsorcontracten) miljoenen.

Meijer gaat verder zonder Maarsen (30), want hij heeft ‘thuis nog bepaalde doelstellingen’ en daar past geen rondreis over de wereld, om aan toernooien deel te nemen, meer bij. Tussendoor trainden ze in Bilbao, tot corona dat onmogelijk maakte.

Beide spelers hebben een eigen padelschool in Nederland en werken als bondstrainers. Meijer heeft daarnaast zijn eigen padelmerk (Bramos), maar laat binnenkort alle werkzaamheden liggen om zich vier maanden in Madrid tussen de topspelers verder te bekwamen. Meijer: ‘Door de groeiende populariteit in Nederland, een toernooi als het WPT Amsterdam en onze prestaties loopt het qua sponsoring hard. Daardoor kan ik steeds meer tijd in mijn ontwikkeling stoppen.’

Top-50 doel

Meijer begon het jaar nog rond de 400ste positie, maar staat inmiddels 175ste. ‘Mijn doel is de top-50 te halen. Dat wordt pittig, maar ik heb een goed team om me heen verzameld, met sinds kort ook een mental coach en een fysieke coach.’

Hij hoopt dat zijn beoogde nieuwe partner Sten Richters, die nog moet afstuderen, snel aansluit in Spanje. Meijer, die weleens voor de lol padelt met oud-profvoetballer Arjen Robben, weet nog goed wat gezegd werd toen hij zijn tennisracket in 2017 definitief voor een padelracket verruilde. ‘Iedereen verklaarde me voor gek. Maar nu we ook in Nederland een toptoernooi in een geweldige ambiance hebben dat live wordt uitgezonden, krabbelen ze terug.’