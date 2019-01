Het WK vrouwenvolleybal komt naar Nederland: ‘Grootste sportevenement sinds Euro 2000’

Lonneke Sloetjes (nummer 10) met een smash tegen Servië tijdens het laatste WK in Japan, oktober vorig jaar. Nederland werd toen vierde. Beeld AFP

Op de besneeuwde Veluwe presenteerde de Nederlandse volleybalbond (Nevobo) donderdag zijn laatste verovering: het WK voor vrouwen van 2022. Het megatoernooi van drie weken met 24 landen is aangekondigd als het grootste zaalsportevenement uit de nationale sportgeschiedenis. Het was er nooit gekomen zonder een creatieve bieding, maar de sleutel van de geslaagde kandidatuur lag hem vooral in de veranderde financiële mogelijkheden.

De rijksoverheid, oftewel het ministerie van Sport (VWS), heeft per 1 januari de subsidieregeling voor grote evenementen veranderd. In het recente verleden gold een plafond in de staatsondersteuning. Dat maximum was 2,5 miljoen euro. ‘Maar daarmee kun je de echt grote toernooien niet binnenhalen’, zo had volleybaldirecteur Michel Everaert de politici en ambtenaren voorgehouden.

De koerswijziging, vooral aangejaagd door het sportieve VVD-Kamerlid Rudmer Heerema, leidde tot een verruiming van de financiën voor uitzonderlijke evenementen. Het ministerie draagt dan 25 procent van de kosten bij, het gebruikelijke percentage, maar dan zonder maximum. Bij dit WK gaat het om 5,5 miljoen euro van de begroting van 22 miljoen.

Everaert, de directeur sportontwikkeling en evenementen van de Nevobo, benoemde dat als een doorbraak en ‘de sleutel voor het krijgen van het WK’. Sterker nog: ‘zonder die verruimde regeling waren we er niet eens aan begonnen.’

Dat geld is er nog niet. Bij de subsidieaanvraag moet de Nederlandse Sportraad, onder leiding van voetbalbaas Michael van Praag, beamen dat het een uitzonderlijk evenement betreft. Jack Hutten van het ministerie van Sport: ‘Wij baseren als departement van Sport onze beslissing op het advies of het inderdaad internationaal aansprekend is. Daar gaan wij ons niet over uitspreken. Dat is aan de Sportraad. De minister (Bruno Bruins, red.) beslist uiteindelijk of het geld gegund wordt. Hij heeft het laatste woord.’

Per jaar is vanaf 2020 tien miljoen euro beschikbaar voor dat (Haagse) evenementenfonds dat het voorheen met vijf miljoen moest doen. Het geven van de status van uitzonderlijkheid hangt deels af van de media-aandacht die het genereert. Daartoe kwam de wereldvolleybalfederatie FIVB donderdag op Papendal met indrukwekkende cijfers.

Het kijkerspubliek voor het WK vrouwen van 2018 in Japan was 1,7 miljard. Vier jaar eerder ging het nog om 800 miljoen. Volleybal is de best bekeken sport van de Olympische Spelen, was het volgende argument dat werd ingebracht: 2,64 miljard tijdens de Spelen van Rio.

De voorzitter en de directeur van de wereldvolleybalbond, de Brazilianen Ary Graca en Fabio Azevedo, gaven hoog op van de Nederlandse creativiteit bij het organiseren van topvolleybalevenementen. Het WK beachvolleybal van 2015, met een finale op een drijvend stadion in de Haagse Hofvijver, was het bewijsstuk van die nieuwlichterij en werd hoog geprezen.

Dat WK beachvolleybal, gehouden op plekken die een Braziliaan niet als beacharena had kunnen vermoeden, was ook de plek waar ijzer gesmeed werd. Everaert: ‘Daar spreek je de mensen die er toe doen’, aldus Everaert die in alle euforie van de toewijzing van 13 januari (op Twitter: ‘jihaa, joehoe, de buit is binnen’) het WK van 2022 als ‘het grootste sportevenement sinds Euro 2000’ benoemde. Dat was het EK voetbal dat met België werd gedeeld.

Het creatieve van Nederlanders ligt deze keer besloten in het onderbrengen van de 24 deelnemende teams in Gelderse gemeenten. Zo’n gemeente adopteert een landenploeg (zie kaartje linksboven). Naar verwachting moeten de inwoners van zo’n adoptiegemeente ook de tribunes bij wedstrijden zonder het Nederlands team gaan vullen. Er komt ook een openingsceremonie in Apeldoorn die is afgekeken van de start van de Giro in die stad.

De provincie Gelderland heeft 4,2 miljoen euro subsidie over voor het huisvesten van het merendeel van de 103 wedstrijden binnen de eigen grenzen. Een stad als Arnhem fourneert 400 duizend euro voor het binnenhalen van de finale. Wethouder Jan van Dellen deed alsof het om een koopje ging. Een landelijke advertentiecampagne kost, zo weet hij uit ervaring van een eerdere werkkring, ook vier ton. De finale van Arnhem zal de hele wereld overgaan.

‘En we gaan ervan uit dat de Nederlandse vrouwen in die finale staan’, aldus de commissaris van de koning van Gelderland, Jan Markink. Van een wereldtitel voor de generatie-Slöetjes sprak hij toch maar niet: Nederland eindigde bij het afgelopen WK in Japan als vierde.