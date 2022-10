Het WK volleybal heeft de kloof tussen stad en platteland kleiner gemaakt

Tijana Boskovic van Servië in actie tegen Gabriela Braga Guimaraes van Brazilie tijdens de finalewedstrijd op het WK volleybal in Omnisport Apeldoorn. Beeld ANP

Zo slim als Tijana Bošković is op het volleybalveld, zo slim is ze ook ernaast. Wat het verschil maakte tussen Brazilië en Servië in de WK-finale, waarom haar team won? ‘Ik ben niet slim genoeg om daar nu al op te antwoorden’, ontwijkt de Servische handig de vraag.

Hoe meer persoonlijke lof ze krijgt, hoe verder de beste speler van het toernooi die wegduwt. Het succes is te danken aan de ploeg, houdt de 25-jarige vedette bescheiden vol. ‘Ik ben heel blij dat ik van dit team deel uit mag maken.’

Een half uur eerder stak Bošković op het veld toch net boven iedereen uit. De eerste twee sets had Servië nipt gewonnen, in de derde liet de 1,94 meter lange aanvaller zien wie de allerbeste was. De Italiaanse Paola Egonu maakte in het hele toernooi de meeste punten, de Belgische Britt Herbots had het hoogste gemiddelde per wedstrijd, maar alleen Bošković maakte haar land wereldkampioen, voor de tweede keer op rij.

Het begon bij de 12-19 met een machtige smash vanaf de drie meterlijn, het eindigde met de 17-25 die Servië de titel opleverde. Van de laatste zeven Servische punten in het toernooi kwamen er zes van haar hand. In die laatste fase maakte zij het verschil, dat kan ze toch wel toegeven? ‘Ik had gewoon echt geen zin meer in nog een set’, lacht ze de vraag weg. ‘Dus ik heb echt gepusht om er een eind aan te maken.’

Eigenhandig maakt ze zo een eind aan drie weken WK. In het uitverkochte Omnisport in Apeldoorn gaan nog een keer de bordjes omhoog bij een ace of een ‘monsterblock’. Nog een keer wordt de wave ingezet. Nog een keer proberen de dj’s het publiek mee te krijgen met de Kinderen voor Kinderen-hit Doe je handen maar omhoog en ga van links naar rechts. Als de duizenden fans inderdaad heen en weer gaan, geven ze elkaar tevreden een high five.

‘Ik denk wel dat dit toernooi een succes was’, zegt Michel Everaert, directeur Evenementen van de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo). De bond organiseert al jaren sportfestivals, met een mix van sport, entertainment en maatschappelijke thema’s. Het eerste WK volleybal in Nederland, samen georganiseerd met Polen, moest het voorlopige hoogtepunt worden. ‘We wilden een toernooi organiseren dat ook geslaagd zou zijn als Nederland een keer zou verliezen.’

Dat deden de volleybalsters ook minstens een keer te veel, ze verloren van buurland België waarna de gehoopte kwartfinale buiten bereik bleef. Het leidde vooral in Ahoy, waar de tweede ronde plaatsvond, tot minder volle tribunes dan gehoopt. Toch zijn er in totaal 125 duizend toeschouwers in Arnhem, Rotterdam en Apeldoorn geweest.

‘Als Nederland het beter had gedaan, hadden we vooral in Ahoy meer publiek kunnen trekken’, zegt de directeur. Een enorme winst zal het WK nu niet opleveren, maar hij verwacht ook geen verlies waar de bond nog lang last van zal hebben. ‘Dit is conform de begroting.’

Copacabana tussen Maas en Waal

De winst moest sowieso niet puur van geld komen, het WK moest vooral een feestje worden voor de volleybalgemeenschap. In Gelderland werden daarom 31 gastgemeenten betrokken bij de organisatie. Dat zorgde in de afgelopen maanden voor ruim zevenhonderd ‘side-events’ die met het WK of een van de deelnemende landen te maken hadden.

‘Dat is op heel veel plekken fenomenaal goed gelukt’, zegt Everaert. Alle deelnemende ploegen verzorgden een clinic bij een lokale club, maar in veel gemeenten werd veel meer gedaan. Zo kreeg de traditionele schapenmarkt in Oldebroek het thema Thailand.

‘Ik had het me ook nooit zo gerealiseerd, maar kleine gemeenten zijn nooit betrokken bij grote evenementen’, zegt Everaert. Dit WK heeft de kloof tussen stad en platteland een stukje kleiner gemaakt. ‘Enorm, ja, dat is echt hoe het beleefd wordt. En ik hoor van bijna alle teams ook dat ze het heel leuk vonden.’

De Braziliaanse speelster ‘Carol’ (Caroline de Oliveira Saad Gattaz) is in ieder geval laaiend enthousiast over de opvang in Wijchen, dat zich had omgedoopt tot ‘Copacabana tussen Maas en Waal’. ‘Het was echt fantastisch, iedereen was zo lief’, zegt de vriendin van de Nederlandse aanvoerder Anne Buijs na de verloren finale.

In Apeldoorn ging de sympathie ook uit naar de Brazilianen. Er was veel meer geel in de zaal te zien, er werd enthousiast gejuicht als de Latijns-Amerikanen spectaculair verdedigden, maar hoe langer de wedstrijd duurde hoe zichtbaarder en hoorbaarder de plukjes Serviërs werden.

‘Ze verdienden de overwinning vandaag, ze waren gewoon beter’, analyseert Carol nuchter. Zelf werd ze uitgeroepen tot beste blocker van het toernooi, maar ook zij kon Bošković niet stoppen. Wat de Servische zelf vermijdt, durft zij wel te zeggen. ‘Zij hebben met haar iemand die het verschil kan maken.’