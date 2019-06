Het WK voetbal voor vrouwen gaat beginnen, nu nog Japan en de VS verslaan

De v erhoudingen

Japan – Verenigde Staten als finale? Vreemd? Nee. De twee landen die bij de mannen tot de subtop behoren, en dat soms niet eens, speelden zelfs de laatste twee finales. Wie het mooist denk- en droombare vrouwenvoetbal wil zien, kan even kijken op YouTube, naar finalebeelden van het WK in 2011. Het meeslepende krachtspel van de Amerikanen, de fijnzinnige combinaties van Japan. De zinderende 2-2, de strafschoppenserie, het meelevende publiek in Frankfurt, de vreugde, de ontlading, tenslotte het opdragen van de Japanse titel aan de slachtoffers van de tsunami die leidde tot de kernramp bij Fukushima.

In 2015 won Amerika moeiteloos met 5-2 van Japan. Als u dan toch op YouTube zit: het doelpunt van Carli Lloyd voor 4-0 in de overrompelende eerste helft van de Amerikanen, een lob vanaf de middenlijn, geldt ondanks het wat klungelige optreden van de achterwaarts struikelende Japanse keeper Kaihori voor velen als mooiste goal in de WK-historie bij de vrouwen, die overigens pas zeven toernooien behelst.

De verhoudingen bij de vrouwen liggen nu eenmaal anders. Bij de mannen zijn alle WK’s sinds 2006 gewonnen door landen uit Europa, achtereenvolgens Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk. Brazilië en Argentinië zijn bij een groot publiek populair om hun speelstijl, maar presteren vaak tegenvallend. Bij de vrouwen zijn de Verenigde Staten, Japan, maar ook Canada en Australië uitstekende vertegenwoordigers van andere continenten dan Europa.

Speelschema WK voetbal voor vrouwen 2019 Beeld ANP Graphics

Favoriet

Hoe het dan mogelijk is dat Nederland tot de favorieten wordt gerekend, bij een pas tweede WK-deelname? Dat komt natuurlijk allereerst door chauvinisme, aangewakkerd door het gewonnen EK van 2017 in eigen land. En door de aansprekende spelers, want dat is gewoon waar. Met Lieke Martens, Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden beschikt bondscoach Sarina Wiegman over een internationale topvoorhoede, waarin alle kwaliteiten zijn verenigd: snelheid, scorend vermogen en dribbelkunst. De achtste plaats op de wereldranglijst biedt ook perspectief voor een plek in minimaal de kwartfinales.

Het land kleurt zelfs min of meer oranje, met tal van prullaria in de schappen van de supermarkten en discussie om de gebroken hand van Kika van Es. Zij is best een aardige linksachter, maar geen doorslaggevende speelster in de WK-plannen. Nederland is het aan zijn stand verplicht om de eerste ronde door te komen, met toevalligerwijs twee van de drie tegenstanders die vier jaar geleden ook groepsopponent waren. Zelfs de volgorde is hetzelfde als toen: Nieuw-Zeeland als eerste, Canada als derde. China (2015) is ingeruild voor Kameroen.

Televisie

Bij het debuut van Nederland op een toernooi, tien jaar geleden op het EK in Finland, was slechts een handjevol journalisten mee en waren de livebeelden te zien op Eurosport. Nu pakken tijdschriften en dagbladen uit, en is het toernooi intensief bij de NOS te volgen, op televisie, radio, online en via social media. Van de 52 wedstrijden zijn er liefst 31 rechtstreeks op televisie, al is hier en daar ook gemor te horen dat net als bij de mannen alle wedstrijden op tv horen. Op de website is alles te zien. Alle wedstrijden van Nederland worden uitgezonden op tv, alle avondwedstrijden met aanvangstijdstip 21.00 uur, alle duels vanaf de achtste finales. Overal is duiding en analyse, van onder anderen Daphne Koster, Mandy van den Berg en Anouk Hoogendijk, oud-internationals.

De NOS opent ook Studio France, een programma in de aanloop naar de avondwedstrijd. Het EK bewees dat de vrouwen hoge kijkcijfers kunnen halen. Naar de finale van 2017 keken 4,1 miljoen mensen. De huldiging in Utrecht was zelfs het best bekeken programma van het jaar, met 5,3 miljoen mensen.

Toernooi

Terwijl de mannen hoppen naar 48 deelnemers in 2026, voetballen de vrouwen nog in het wat onhandzame formaat met 24 landen. De groei verloopt geleidelijk, ook om te voorkomen dat uitslagen van pakweg 10-0 het toernooi ontsieren en discussies oplaaien over de breedte van het veld in de top. Vrouwenvoetbal groeit snel, maar tal van landen kunnen nog geen ploeg van behoorlijk niveau op de been brengen.

Door de vorm van zes poules met vier landen gaan de eerste twee naar de achtste finales, plus de beste vier nummers drie in een virtueel klassement. Voor wie positief is gestemd, qua Oranje: Nederland speelt in groep E. Mocht het elftal als eerste eindigen, dan volgt in de achtste finales op 25 juni in Rennes de confrontatie met de nummer 2 van groep D, met Japan, Engeland, Schotland en Argentinië. Bij een tweede plaats is op 24 juni in het Prinsenpark van Parijs de nummer twee van F tegenstander, Verenigde Staten, Zweden, Thailand of Chili.