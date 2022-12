Het WK van de verwarring

Als Fifa-voorzitter Gianni Infantino zegt wat iedereen kon voorspellen, dat het WK het beste was aller tijden, roepen wij in koor: gestoord, die man. Infantilo. Als bezoeker van acht WK’s, zeg ik: met afstand het beste, qua organisatie van het toernooi zelf tenminste. De rest komt niet eens in de buurt.

Alleen: door de hele voorgeschiedenis had Infantino, een marionet van geld en hogere belangen, zijn opmerking nooit mogen maken. Het is onbeschoft. Hij had beter het compensatiefonds voor slachtoffers van de bouw van WK-infrastructuur kunnen optuigen met een paar van zijn miljarden. Dat doet hij niet, omdat hij de misstanden met migranten ontkent.

Hoeveel doden er ook zijn gevallen, het aantal slachtoffers is jarenlang nooit precies bijgehouden. Zo bouwden ze altijd in Qatar en omringende landen, tijdens decennia van onvoorstelbare werkzaamheden. Het voetbal, en niet het zakenleven of de toeristenindustrie, heeft die problematiek op de kaart gezet, omdat het voetbal van ons allemaal is. Als het verloedert, als het trekjes van de maffia vertoont, voelen we ons aangetast in de liefde voor het spel.

Qatar heeft na de dubieuze toekenning in 2010 veel te veel werk aangenomen voor een superambitieuze opzet van een WK, en dus zijn duizenden migranten uit arme landen voor magere salarissen over bouwplaatsen gejaagd, menigmaal met fataal gevolg. Alleen al daarom had de Fifa het WK tijdig aan Qatar moeten ontnemen, met de belofte dat de sjeiks het konden houden nadat fatsoenlijke arbeidsomstandigheden waren ingevoerd.

In West-Europa klinkt hier en daar de roep om uit de megalomane Fifa te stappen. Dat zou dapper zijn, én onzinnig. Met een land of acht voor jezelf beginnen? Vrijwel de hele wereld loopt in polonaise achter Infantino aan, want hij verkoopt het voetbal voor bedragen die het voorstellingsvermogen te boven gaan. En wat denkt u dat spelers doen, bij zo’n splitsing? Ze zullen naar de rechter stappen.

Hoe het persoonlijk was om in Qatar te zijn? We ontmoetten de afgelopen maand honderden migranten, want die doen al het werk in Qatar. Neem Bangladesh, een land met bijna 170 miljoen inwoners, op een oppervlakte van 3,5 keer Nederland. In de verhouding van Bangladesh zouden in Nederland pakweg 50 miljoen mensen wonen, terwijl menigeen in het totaal georganiseerde Nederland al piept bij achttien miljoen. Vrijwel iedere migrant die de vraag kreeg, hoopt na het WK op een langer verblijf in Qatar, hoe moeilijk de situatie ook is, mede door het verbod om een partner te laten overkomen.

Het is zo makkelijk om vanuit de leunstoel te zeggen dat het hele systeem niet deugt, en het deugt ook niet, maar daar hebben die mensen in Bangladesh en al die andere landen niets aan. ‘Thuis’ hebben ze niets. Geen werk, geen inkomen.

Het WK zal altijd besmet blijven, hoe goed het ook was georganiseerd. Wat mezelf betreft: eerst wilde ik niet naar Qatar, uiteindelijk ben ik toch gegaan. Daar ben ik blij om, ondanks de twijfel en verwarring. Verwarring, ook over hoe wij in Nederland de wereld zien, als spiegelbeeld van een onbestaand ideaal.