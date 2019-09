Het WK atletiek zal in het teken staan van hitte en airco

Om de hitte in het Khalifa Stadium te bestrijden staan langs de baan en op de tribunes zeer krachtige airco’s die de temperatuur op 20 graden houden. Beeld BSR Agency

Waarom worden de WK atletiek in de woestijn gehouden?

Vraag het aan het hoofd van de internationale atletiekfederatie Sebastian Coe en hij zal zeggen dat het goed is dat de sport naar nieuwe oorden trekt om te groeien. Het is voor het eerst dat de mondiale titelstrijd in het Midden-Oosten wordt gehouden. In 2016 was er al een WK wielrennen in Doha, vorig jaar een WK turnen en over drie jaar wordt het WK voetbal in Qatar gehouden.

De toewijzing van de IAAF aan het schatrijke oliestaatje heeft waarschijnlijk meer te maken met de macht van de vorige IAAF baas Lamine Diack, die veelvuldig is beschuldigd van corruptie tijdens zijn ambtstermijn. De zoon van de oud-atleet uit Senegal zou deals hebben gemaakt met een rijke zakenman en een lid van de koninklijke familie in Qatar. De Franse krant Le Monde is in het bezit van bonnetjes waaruit blijkt dat de Pappa Massata, de zoon van Diack, 3,5 miljoen dollar kreeg om de WK atletiek aan Doha toe te wijzen.

Het is bijna oktober. Waarom staan de WK nu pas op het programma?

Het is snikheet in Doha, de hoofdstad van het woestijnstaatje Qatar. Om de ergste hitte te ontlopen, staat het evenement bijna twee maanden later dan gebruikelijk op de kalender. Om zo laat in het jaar optimaal te kunnen hardlopen, springen en gooien, hebben de sporters dit jaar andere trainings- en wedstrijdschema’s gevolgd. Sommige atleten zullen meer vermoeid zijn omdat het seizoen lang duurt.

In Doha moeten de atleten ook hun dagritme omgooien, omdat er geen ochtendprogramma is vanwege de warmte. In het eerste weekend kan de temperatuur al op gaan lopen tot 40 graden. Voor de atleten die in het Khalifa International Stadium in actie komen, is dat niet zo’n probleem. Een speciaal airconditioningsysteem brengt de temperatuur omlaag naar een graad of 20. De marathonlopers krijgen het wel zwaar. Zij gaan vanwege de hitte pas om één voor twaalf ’s nachts van start en moeten buiten lopen, waar het ’s nachts nog steeds 30 graden is met een hoge luchtvochtigheid.

Hoe gaan de atleten om met de warmte?

De Nederlandse ploeg heeft ervoor gekozen om zo laat mogelijk af te reizen naar Doha. De atleten die klaar zijn gaan ook zo snel mogelijk weer weg. De omstandigheden zijn te zwaar om eraan te wennen. Nederlandse marathonlopers zijn er helemaal niet bij. Michel Butter en Abdi Nageeye vonden het niet verstandig om twee hete marathons binnen negen maanden te lopen.

De marathon in olympisch Tokio wordt in de zomer van 2020 ook zwaar met tropische temperaturen. De sporters moeten in Doha niet alleen wennen aan de warmte en de hoge luchtvochtigheid, ook het aircoklimaat in de hotels is een uitdaging. Technisch directeur Ad Roskam heeft de Nederlandse ploeg geadviseerd om veel lagen kleding mee te nemen, zodat ze niet verkouden worden in de ijskoude hotels of bussen.

Qatar heeft geen rijke sportcultuur. Rent Dafne Schippers straks voor een lege tribune?

Dat zou goed kunnen. Zo vol en magisch als in het olympisch stadion van Londen tijdens de WK van 2017 zal het in elk geval niet worden. Omdat de kaartverkoop dramatisch verloopt, zijn de organisatoren in Doha al druk bezig met het camoufleren van de bovenste laag van de tribunes, omdat het er anders zo triest uitziet op televisie. Eén voordeel: in Doha is het een uur later, waardoor de Nederlandse tv-kijker op primetime naar de finales kan kijken.

Woensdagavond gaat Dafne Schippers om 21.35 uur haar wereldtitel op de 200 meter verdedigen. De IAAF hoopt dat er op de belangrijkste dagen toch 14 duizend toeschouwers komen naar het stadion dat plaats biedt aan 46 duizend personen. Het publiek zal voornamelijk uit expats bestaan. Slechts 20 procent van de 2,6 miljoen inwoners van het land bestaat uit Qatarezen. Het overgrote deel bestaat uit gastarbeiders die onder barre omstandigheden aan bouwprojecten werken, zoals de bouw van de stadions voor het WK voetbal.