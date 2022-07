Het winnen van een Tour is vooral een zware mentale belasting

De Deense geletruidrager Jonas Vingegaard weet inmiddels alles van mentale druk. Beeld AP

Veel etappes in de Tour de France zijn fysiek niet zwaarder voor de klassementsmannen dan een doorsnee dag op trainingskamp in Spanje of Italië. Helpers houden in de koers de kopmannen uit de wind en zorgen voor een natje en een droogje. Data bewijzen het succes van die zorgzaamheid: een groot deel van de Tour zet een favoriet voor de eindzege evenveel kracht op de pedalen als iemand die naar de kroeg fietst.

Het is vooral een mentale topprestatie, hoog eindigen na drie weken Ronde van Frankrijk. Zeker voor een renner die een speciale trui draagt, wordt het aldoor drukker in de bovenkamer. Steeds maar weer opdraven voor plichtplegingen, voor en na elke etappe, originele teksten uitslaan tegen de pers en in de koers geen fouten maken. Want straks komt er een lastig rotonde, daarna misschien wind van opzij, en o, daar is een aanval van de voornaamste concurrent. Een kopman is een fietsende manager. De winnaar van de Tour is net zo stressbestendig als fysiek uitzonderlijk. En een exceptionele doorzetter.

Dna-testen

Het kost trainers jaren om te achterhalen uit welk hout de renner die zij begeleiden, gesneden is. Is het bijvoorbeeld meer een duurtype of vooral explosief? Sinds een paar jaar worden hiervoor dna-testen gebruikt. Niet dat antwoorden op alle vragen in dna-data te vinden zijn, maar het helpt om iets te weten over natuurlijke aanleg. Wat voor motor ligt erin? Is dit in potentie een doorzetter? Verzuurt dit lichaam snel of langzaam? Moeten we met de voeding rekening houden met tekorten aan vitamine D, ijzer of zink?

‘Dit is heel interessant’, legt wielertrainer Louis Delahaije uit, ‘om vooral bij beginnende renners de trainingsjaren over te slaan waarin ze achter hun grootste talent proberen te komen.’ Ook hier vormen data weer een hulpmiddel. ‘Een dna-test zegt iets over aanleg, maar niet wie je bent.’

Kwestie van nature en nurture. Dat een renner in staat is fysiek en mentaal af te zien mag dan in de genen zitten, of hij of zij dat ook doet, is afhankelijk van hoe het leven verloopt. Stuiterbal Tadej Pogacar wilde zich volgens zijn moeder bewijzen, omdat hij kleiner was dan zijn leeftijdsgenoten. Hij koos daarvoor voor de fiets en reed steeds maar weer een zware col in de buurt van zijn ouderlijk huis op.

Paniek en bevriezing

De zware mentale belasting die komt kijken bij het winnen van de Tour is trainbaar, vertelde Jonas Vingegaard in zijn eerste nog zeer uitgebreide persconferentie toen hij net de gele trui had veroverd. Hij weet van zichzelf dat hij in paniek kan raken, dat de spanning hem kan doen bevriezen en om dat te voorkomen heeft de Deen een jaar lang op het mentale vlak getraind. Dat de gele trui hem mentaal zwaar valt, blijkt overigens uit zijn verplichte persconferenties. Ze kosten Vingegaard steeds meer moeite en duren nog maar een minuut.

Het resultaat van de mentale training is meetbaar, zij het niet zo nauwkeurig als vermogen en hartslag. ‘Gewoon vragen’, zegt Delahaije, ‘geef deze training een cijfer van 1 (wandeling door het park) tot 10 (mezelf helemaal uit elkaar getrokken).’ In combinatie met objectieve data van de training zoals duur, hoogte, warmte en getrapt vermogen, ontstaat enigszins een mentaal beeld van de renner. Als die een op papier loodzware hoogtetraining van vijf uur in 38 graden het cijfer 5 geeft, zit het in de bovenkamer wel goed.