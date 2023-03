Het weekeinde van de Femkes

Femke Kok. Femke Bol. Twee korte lettergrepen als voornaam, dan nog eentje van de familie. Het is mooi als een naam past bij een talent. Snelle namen, ook in de uitspraak. Ard Schenk. Jan Bols. Sven Kramer. Twee, maximaal drie lettergrepen.

Hun wedstrijd is zo snel afgelopen, dat een hele lange naam lastig was geweest voor commentatoren van tv of radio. Stel dat Alexandrina van Oevelen-Van Serooskerke de beste was op 400 meter indoor, dat zou tot kunstgrepen leiden. Doe dan maar Femke Bol. Krokante naam.

Femke is Fries en staat voor vrede, of bescherming. Overal in Nederland zijn Femkes. Twee van hen beklommen het podium dit weekeinde. Rennen met Bol. Schaatsen met Kok. Femke Bol liep 400 meter in 49,85 seconden.

Twee rondjes, in een zaaltje met oplopende bochten in Istanbul. Ze rende vanaf het begin op kop in haar stijl die gracieus en krachtig tegelijk is en werd opnieuw Europees kampioen. De ander, Femke Kok, schaatste 500 meter in de hal van Heerenveen in 37,28 en greep de eerste wereldtitel voor een Nederlandse vrouw op de korte sprintafstand.

Schaatsen gaat sneller dan rennen. Hun verhalen en achtergronden zijn anders. Femke Bol uit Amersfoort is al een tijdje de beste, ze is sowieso misschien wel de beste sportvrouw van Nederland, al werd ze vorig jaar geen Sportvrouw van het jaar, omdat schaatsers misschien streepjes voorhebben op atletes, en hun titels trouwens ook groter waren dan de Europese titels van Bol.

Ze zei na haar winst dat je niet elke keer een wereldrecord kan lopen, dat ze heel blij is, dat ze gewoon Femke blijft en haar ding doet. Haar stem is hoog als ze praat, een beetje lacherig, wat ook wel logisch is na zo’n wedstrijd, als de verslaggever haar snel voor de camera wil hebben, want we willen winnaars zien, en vlug een beetje.

Haar ogen stralen van liefde voor haar sport. Goh, wat vindt zij het geweldig om zo hard te rennen en wat verheugt ze zich op het seizoen in de openlucht. Ze heeft gewerkt aan een langere pas, want uiteindelijk wil ze ook van de Amerikanen winnen op de 400 horden, want dat blijft haar nummer.

De andere Femke, Kok, had juist een seizoen waarin het niet lekker schaatste. Ze moest na haar race nog even ingehouden blij zijn, want ze was niet de laatste. Het voelde meteen goed, na de start, met een geweldige eerste honderd meter die de commentator tot ‘hoho’ verleidde, en een krachtige volle ronde.

Pure concentratie. Geen tijd en gelegenheid om, zoals Bol, naar het scherm te kijken. Een mooie stijl, net als Bol. Eindelijk liep het goed af, hier in Thialf, bijna thuis bij Nij Beets, waar ze de naam Femke kreeg.

Twee Femkes, als parels in de topzware kroon van de Nederlandse sport, met tal van vrouwen, telkens weer nieuwe vrouwen. Femke en Femke. Demi Vollering, Jutta Leerdam, Marijke Groenewoud, in de oneindige cyclus van fietsende, rennende en schaatsende vrouwen.

Zag je die flits daar? Het was de bolbliksem van de Femkes.