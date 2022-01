Het was veel te vroeg voor Rai Vloet

NEC - Heracles is al een vreselijke wedstrijd in een troosteloos decor, als het allemaal nog veel vreselijker en troostelozer wordt. Rai Vloet trekt aan zijn sokken, staat op en valt in voor de slotfase, om van 0-0 eventueel 0-1 te maken. Vloet, de beste voetballer van Heracles, heeft twee maanden geleden een ongeluk veroorzaakt waarbij een kind van 4 jaar om het leven kwam. Vloet had te veel gedronken.

Pas sinds een week is officieel bekend dat hij de bestuurder was van de auto. Hoeveel te veel hij dronk, is nog onbekend, net als andere details van het ongeluk dat het leven van een jong gezin deels verwoestte. En ja, dat ongeluk is ook vreselijk voor Vloet. Het is als in een bericht van zijn goede vriend Memphis Depay, door Vloet gedeeld op Twitter, een paar maanden voor het ongeval: ‘Smile today... tomorrow is not promised.’ Wat Vloet ook doet, hij is een bekende voetballer en zal altijd de man van dat ongeluk blijven. En, afhankelijk van zijn karakter, zal hij verteerd blijven door wroeging.

Een deel van de aanhang van Heracles reageerde woedend op zijn invalbeurt en wachtte de spelersbus (zonder Vloet) op. Meer gesprekken zullen volgen tussen club en supporters. Trainer Frank Wormuth, die Vloet een week geleden weer begroette op de training, gebruikte hem veel eerder dan verwacht. Wormuth is een aparte man die al jaren bovenmatig presteert met Heracles. Hij is een nadenkende, filosofisch ingestelde trainer. Hij moderniseerde de Duitse trainerscursus en voegde daaraan acht competenties toe, variërend van omgang met media tot sociaal vermogen. Hij bestudeerde de grote godsdiensten, is bekend met het principe van vergeving en gelooft in karma en reïncarnatie.

Hij vindt dat Vloet een nieuwe kans verdient. Daarmee heeft hij een punt. Zonder tweede kansen is het leven waardeloos. Vloet heeft niet expres iemand doodgereden. Wie hem een moordenaar noemt, wat veelvuldig gebeurt op sociale media, kent de definitie van moordenaar niet. De rechter zal hem straffen, vermoedelijk over enkele maanden, en na het vonnis zullen velen opnieuw een mening hebben, nu over de strafmaat.

Vloet zal zijn straf ondergaan en opnieuw voetballer zijn, mogelijk in het buitenland. Dat hij vorige week weer in training ging met de selectie, in afwachting van de rechtszaak, valt te begrijpen. Voetballen is zijn vak en trainingen voltrekken zich in beslotenheid. Dat hij nu al speelde, is een gotspe. Verslaggever Jeroen Grueter van de NOS sloot de samenvatting van het onooglijke duel af met de woorden dat deze wedstrijd vooral in de herinnering zal blijven als de wedstrijd waarin Rai Vloet terugkeerde binnen de lijnen.

Wormuth liet dagblad Tubantia optekenen dat hij niet nadacht over de consequenties, maar dat hij als trainer redeneerde: ‘Hoe kan ik winnen?’ Waarmee hij tevens aangaf waarom hij de verleiding had moeten weerstaan om Rai Vloet op de bank te zetten. Het was veel te vroeg. Een wedstrijdje winnen in de eredivisie staat in geen enkel perspectief tot het weggenomen leven van een 4-jarig kind. Een gezin met eeuwig verdriet had meer respect verdiend.