Het was alsof Van Basten vroeg of er leven na de dood is

Voordat ‘de Nederlandse reus Ajax’ tegen Ludogorets ‘zijn immense klasse’ liet zien, aldus het uitzinnige Bulgaarse persbureau BTA, kwam Marco van Basten terug op de aanval die hij in het begin van de week op zijn oude club had ontketend. Rondo-presentator Wytse van der Goot vroeg hem donderdag wat nou eigenlijk precies zijn vraag was geweest.

Van Basten had maandag bij Ziggo Sport hard uitgehaald naar Ajax, na het gelijkspel van de club tegen Excelsior. Hij vond het spel ‘angstig slecht’ en ‘allemaal niks’ en Ajax maar een ‘rare club’. Concluderend en om een punt te maken stelde hij een prikkelende vraag. Wie is Ajax?

Van Basten vergeleek Ajax in hetzelfde programma met FC Amsterdam. ‘Een club uit de jaren zeventig’, lichtte Van der Goot snel toe voor de jongere kijkers. Die vraag hield mij meer bezig.

Wie Ajax is, daar kwamen ze in de studio ook niet helemaal uit. Van Basten stelde de vraag een paar keer. Hij was opgewonden, want hij wist niet wie Ajax was. Was het misschien de technisch directeur, Sven Mislintat, die volgens hem voor veel te veel geld de ene na de andere speler koopt, maar van wie nog maar moet worden afgewacht of ze er wat van kunnen?

Van Basten dacht niet dat Mislintat Ajax was. Alex Kroes, de nieuwe algemeen directeur, was het ook niet. Kroes is immers nog niet aan het werk gegaan bij Ajax. De trainer, Maurice Steijn, was evenmin Ajax, hij werd niet eens genoemd, net zo min als ‘Chief Sports Officer’ Maurits Hendriks.

De andere mannen aan tafel, Ruud Gullit, Youri Mulder en Khalid Boulahrouz, wisten niet goed wat ze met de vraag aan moesten. Ze keken Van Basten aan alsof hij had gevraagd of er leven na de dood is, of wat de zin van het leven is. Mulder streek maar weer eens door zijn haar, Gullit grijnsde voldaan – hij moet niet veel van Ajax hebben – en straalde een en al liefde uit voor zijn oude ploeggenoot Bassie die de club met een verbeten kop met de grond gelijk maakte.

Het zat Rondo-presentator Van der Goot niet lekker. Voor de kwalificatiewedstrijd van Ajax voor de groepsfase van de Europa League kwam hij erop terug. Van Basten was iets specifieker: ‘Bij wie moet je zijn met de vraag wanneer het er eens goed uit gaat zien?’

Ik denk toch Mislintat, de technisch directeur. Hij is een Duitser die in zijn periode als scout bij Borussia Dortmund de bijnaam ‘Diamantauge’ verdiende. In een bondige samenvatting werd hij in de Volkskrant geïntroduceerd met drie toffe zinnetjes: ‘Modieuze baard. Verward haar. Hij houdt van surfen’.

Het is weer eens wat anders, een td die eruit ziet als een manifestatiecoach en de eigenaar van een strandtent met een Bali- en Ibiza-vibe. In hetzelfde stuk in de krant zei een Duitse sportjournalist dat Mislintat moeilijk in de omgang is, iets waar we komende maanden ongetwijfeld wel wat van zullen merken.

Los van dat prima haar en dito baard heeft Mislintat zijn eerste zege al te pakken. In een interview met Der Kicker gaf hij er blijk van dat hij snapt hoe de hazen lopen in de volgerskaravaan. Hij sprak over een ‘boulevardblad’ dat iedereen en alles bij Ajax bekritiseert en zich schuldig maakt aan bevooroordeelde en persoonsgerichte berichtgeving. Dat laten ze zich bij De Telegraaf gewoonlijk geen twee keer zeggen.

Tijd voor een revolutie, zei Mulder in Rondo, half serieus. Gullit, genietend en spottend tegelijk: ‘Een fluwelen? Weer een fluwelen revolutie?’ Ajax verveelt nooit, niet in goede en niet in slechte tijden.