‘Het waren zware jaren’, maar eindelijk staat Tim van Rijthoven op Wimbledon

Tim van Rijthoven op het grastoernooi in Rosmalen. Dankzij zijn overwinning mag hij vanaf komende week spelen op Wimbledon. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Eindelijk is Tim van Rijthoven waar hij wil zijn. Hij staat op Wimbledon. Acht jaar nadat hij als junior de kwartfinales wist te halen, is de 25-jarige tennisser geplaatst voor het hoofdtoernooi in Londen. Daarmee is een einde gekomen aan een lange, soms moeizame route.

‘Het waren zware jaren’, zegt Van Rijthoven die de afgelopen jaren in de onderste regionen van het profcircuit ronddoolde. Dat is een kwestie van overleven. ‘Als tennissers noemen we het onderling ook wel de jungle. Iedereen probeert eruit te komen om uiteindelijk bij wijze van spreken de geneugten van een hagelwit strand te ervaren.’

Zijn onverwachte winst op het grastoernooi van Rosmalen, twee weken geleden, heeft deuren geopend. Als laaggeklasseerde speler (buiten de top-200) werkte hij zijn partijen meestal af in de anonimiteit. Sinds een paar weken wordt de 1.88 meter lange tennisser gezien. Hij steeg naar plek 105 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor Wimbledon.

Het had niet veel gescheeld of het was helemaal niet zover gekomen. Tennis is een dure sport. Spelers moeten financiële hindernissen nemen om de kans te krijgen de top te bereiken. Dat gold ook voor Van Rijthoven. De tennisbond, familie en sponsoren hebben tonnen in hem geïnvesteerd, alsof hij een start-up was die sportieve en financiële winst zou opleveren. ‘Zelf had ik mijn carrière nooit kunnen bekostigen.’

Het begon allemaal goedkoop. Van Rijthoven, zoon van bekende tennisouders in de regio, was 4 jaar toen hij lid werd van de Roosendaalse tennisvereniging Vierhoeven. De eerste lessen kreeg hij van zijn moeder, die trainster was bij de club. Dat is een goede basis voor een succesvolle carrière, blijkt uit de huidige toptien op de wereldranglijst bij de mannen. Zes van de tien zijn begonnen met een ouder als tennisleraar.

Plezier en fanatisme

Al snel was duidelijk dat Van Rijthoven bovengemiddeld veel talent bezat. Zijn balgevoel, fysieke kracht en gedrevenheid sprongen in het oog. Als 8-jarige belofte werd hij Brabants kampioen. Hij ging naast de trainingen bij de club ook trainen bij de tennisbond. Zijn familie steunde hem. Niet omdat zij dacht dat ze de nieuwe Roger Federer in huis had, wel vanwege het plezier en fanatisme waarmee hij op de baan stond.

Maar de hobby van Van Rijthoven werd al snel een dure bezigheid, toen hij tussen zijn tiende en veertiende hoger ging spelen. Zonder sponsors kostte de hobby de familie acht- tot twaalfduizend euro per jaar. Dat geld was nodig voor het betalen van privétrainers en het bekostigen van de reis en verblijfkosten tijdens nationale en internationale toernooien. In een samengesteld gezin met zes kinderen waren zulke uitgaven voor een kind niet lang houdbaar.

Het geluk was aan zijn zijde. Op de jeugdtoernooien trok Van Rijthoven de aandacht van internationale scouts. Managementbureau IMG, dat ook Roger Federer, Novak Djokovic en Serena Williams begeleidt, zag in de jonge Nederlander met zijn sterke opslag en enkelhandige backhand een van de sterren van de toekomst en pikte hem op. Wie weet kon Van Rijthoven ooit in hun voetsporen treden.

Plots vielen de kosten voor de familie weg. In de maanden dat Van Rijthoven veel toernooien speelde, verbleef hij tussendoor op de befaamde IMG-sportacademie in Florida. Daar mocht hij gratis gebruik maken van de faciliteiten, dankzij het contract dat hij met het bureau had getekend. ‘Als je geen contract hebt, kost het 80 duizend euro per jaar om daar te trainen’, zegt Van Rijthoven.

Sponsorcontracten

Ook regelde IMG sponsorcontracten. Het bureau sloot een deal met een racketmerk en regelde een kledingcontract bij Nike voor Van Rijthoven. Niet veel later stapte hij over naar Adidas. Bij het Duitse sportmerk tekende hij een contract dat hem nog meer financiële lucht gaf. Zijn inkomen was bovenmodaal. ‘Eerder rond de veertigduizend dan vijftigduizend euro per jaar’, zegt hij.

Terwijl hij zich als een even bevoorrechte als veelbelovende junior een weg naar de top van het tennis baande, kon Van Rijthoven zelfs geld opzijzetten. Naast zijn contract bij IMG werd hij opgenomen in het programma van de tennisbond. Die bekostigde onder meer zijn trainer, en reizen en verblijf tijdens toernooien. Ook kon hij gratis gebruik maken van de trainingsfaciliteiten op het bondscentrum.

‘Tim was al vroeg een heel groot talent’, zegt Paul Haarhuis die hem als coach vanuit de tennisbond meerdere periodes begeleidde. ‘Zijn potentie was enorm.’ Op Wimbledon reikte hij in 2014 bij de junioren tot de kwartfinales. Hij versloeg onder meer Andrei Roeblev, op dat moment de nummer één van de wereld bij de junioren. De Rus is nu de nummer acht van de wereld, zo'n honderd plaatsen boven de Nederlander.

Maar waar generatiegenoten Roeblev en Stefanos Tsitsipas (wereldwijd nummer zes) doorgroeiden, brak voor Van Rijthoven een periode vol blessures aan. Zo zat een slepende polsblessure hem lang dwars. Tot zijn frustratie zat hij meer langs de kant dan dat hij op de baan stond. In 2017 speelde hij één toernooi in Doha op het internationale circuit. Hij reikte tot de kwartfinales. De opbrengst: 438 euro.

Prijzengeld verdiende hij nauwelijks en ook de steun van IMG viel weg. Hij verloor het vertrouwen van het bureau, omdat hij te weinig wedstrijden speelde. Daar zat hij dan: 20 jaar en geplaagd door twijfel. Moest hij een tenniscarrière blijven nastreven? Was dit überhaupt financieel haalbaar? Van Rijthoven: ‘Mensen om mij heen namen afstand van mij, terwijl leeftijdsgenoten mij voorbij streefden. Dat werkte enorm demotiverend.’

Stoppen met tennis?

Afscheid nemen van toptennis was een reële optie. ‘Ik heb het weleens met hem over stoppen gehad’, zegt Haarhuis. ‘Maar dan vroeg ik wat hij dan wilde gaan doen: studeren of misschien tennisleraar worden? Dat wist hij eigenlijk niet.’

Van Rijthoven woonde inmiddels samen met zijn vriendin en teerde steeds meer in op de aanzienlijke financiële reserves die hij in zijn IMG-tijd had opgebouwd. Maar op de baan leek een doorbraak verder weg dan ooit.

Hij was veroordeeld tot de laagste regionen van het tenniscircuit, de zogeheten Futures, en de Nederlandse competitie: de eredivisie. Het prijzengeld woog niet op tegen de kosten die hij maakte. Van Rijthoven: ‘Als ik er op de Futures in de eerste ronde uitvloog, verdiende ik 260 euro. Maar ik moest wel elke dag mijn eten betalen. Het bespannen van zes rackets kostte me zo'n week alleen al 120 euro.’

De Nederlandse competitie gebruikte hij om verdiensten enigszins aan te vullen. Veel tennissers die niet in aanmerking komen voor de kwalificatiewedstrijden van de grandslamtoernooien zoeken hun heil in de eredivisie, die in drie voorjaarsweekenden wordt afgewerkt. In iets meer dan twee weken verdienen de betere spelers zo’n drie tot vierduizend euro bij de club waarvoor ze uitkomen.

‘Met het spelen in de eredivisie zijn de spelers verzekerd van vaste inkomsten’, zegt Mark-Paul Burgersdijk, die al zestien jaar trainer is van het eredivisieteam van Leimonias, de Haagse club waarvoor Van Rijthoven de laatste vier jaar speelde. Dit jaar ontbrak hij omdat hij drie kwalificatiewedstrijden op Roland Garros speelde. ‘Met het geld dat ze verdienen in de eredivisie kunnen ze weer twee maanden hun droom achterna.’

Voor Van Rijthoven was de onvoorwaardelijke steun van de KNLTB het belangrijkste. Een beleidswijziging is bepalend geweest voor zijn toekomst. Lange tijd ondersteunde de bond tennissers tot hun 21ste. Daarna moesten ze het zelf zien te rooien. Maar dat veranderde vijf jaar geleden met de komst van Jacco Eltingh als technisch directeur. Niet de leeftijd, maar de potentie werd leidend.

Laatste kans

Juist toen Van Rijthoven het geld hard nodig had, kreeg hij hulp. ‘Naast de potentie had Tim de juiste houding naar de bond toe. Daarnaast is hij zelf altijd bereid geweest om de centjes die hij met tennis heeft verdiend te investeren in zijn carrière. Het waren redenen dat wij hem niet wilden loslaten’, zegt Eltingh. ‘Maar het moest wel een keer gaan gebeuren. Dit seizoen was crunch time voor hem.’

Hoeveel de bond de afgelopen tien tot twaalf jaar exact in Van Rijthoven heeft geïnvesteerd wil Eltingh niet zeggen. Hij vindt het niet gepast tegenover andere tennissers. Wel bevestigt hij dat het om tonnen gaat. ‘Junioren van 15 tot 18 jaar waar we per jaar twaalf tot vijftien weken mee reizen kosten de bond jaarlijks tussen de 25 en 45 duizend euro.’

Nu staat Van Rijthoven opnieuw op een kantelpunt in zijn tennisbestaan. Jarenlang was hij afhankelijk van financiële steun van sponsoren en de tennisbond. Nu moet hij een deel terugbetalen. 10 tot 15 procent van zijn prijzengeld staat hij af aan de bond, met een maximum van 2.000 euro per week.

Dat kan hij betalen, gezien zijn recente inkomsten. Hij verdiende dit voorjaar meer aan prijzengeld in het internationale circuit dan in de acht jaar daarvoor als proftennisser. De kwalificatiewedstrijden op Roland Garros leverden 31 duizend euro op, de overwinning in Rosmalen 98 duizend, eerste ronde op Wimbledon 58 duizend. Als hij in Londen zo speelt als in Rosmalen kan dat laatste bedrag flink oplopen.

Die inkomsten geven aan dat hij de jungle is ontvlucht. Maar Van Rijthoven is niet vergeten aan wie hij dat te danken heeft. Een dag na zijn zege in Rosmalen stond Van Rijthoven met de schaal op het bondsbureau, om anderen te laten delen in zijn succes. ‘Het tekent de persoon die hij is’, aldus Eltingh.

Van Rijthoven kijkt nu vooral vooruit. Wimbledon is een nieuw begin. ‘Er is een last van mijn schouders gevallen. Ik sta waar ik wil staan, maar besef dat het sprookje nu pas gaat beginnen.’