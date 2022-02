Het voetbalstadion is een blok aan het been van de gemeente

De tribune met hossende Vitesse-supporters bezwijkt tijdens de wedstrijd tussen NEC en Vitesse Arnhem. Beeld ANP

Ze lijken willekeurig over de volle breedte onder de betonnen tribunes geschroefd, de tientallen metalen latten waarmee NEC het stadion weer kon openen voor publiek. In oktober vorig jaar stortte een deel van de tribune van het uitvak in. De schrik was groot. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden.

Oorzaak bleek een constructiefout van nagenoeg alle tribunes. ‘In het hele stadion bleek de bewapening van het beton niet sterk genoeg om het publiek te dragen’, legt NEC-directeur Wilco van Schaik uit. Supporters mochten pas vorige week (10 februari), toen de fout was hersteld, weer naar binnen.

Het werd een deceptie: de gasten van Go Ahead Eagles uit Deventer knikkerden NEC uit het KNVB-bekertoernooi. Een Nijmeegse overwinning zat er nooit in en op één staantribune na, ramvol met zingende, beweeglijke NEC-fans, werden de metalen herstelstrips niet op de proef gesteld.

Kosten van de hele hersteloperatie: bijna 1 miljoen euro. ‘De club heeft dat voorgeschoten’, zegt Van Schaik. ‘Het bonnetje leggen we op de tafel bij de gemeente. Want we repareren iets dat van een ander is.’

De gemeente Nijmegen is eigenaar van De Goffert, het instorten van de tribune is niet te wijten aan de huurder. ‘Maar als wij niet vooruit hadden betaald, hadden we moeten wachten op de gemeente die allerlei aanbestedingsprocedures in gang zou zetten.’ Mogelijk had NEC dan pas volgend seizoen in het gehuurde stadion kunnen spelen – sportief en financieel zeer ongelukkig.

Miljoenen

De financiële banden tussen gemeente en de 34 betaaldvoetbalorganisaties zijn vaak innig en draaien om tientallen miljoenen euro’s. Maar om hoeveel geld het precies gaat, is niet te zeggen door alle financiële constructies die gemeenten met hun voetbalclub hebben opgetuigd, meestal met het stadion als inzet.

Gemeentelijke begrotingen bieden geen uitsluitsel. In 2016 bleek uit een enquête van Nieuwsuur dat gemeenten in de tien jaar ervoor bijna voor een kwart miljard euro aan leningen, garantstellingen, subsidies en de overname van stadions of de grond eronder hadden gereserveerd om hun club te steunen.

‘Het gaat niet om een structurele geldstroom, maar meer om eenmalige afspraken’, zegt Remco Hoekman, directeur van het Mulier instituut, dat onderzoek doet naar sport, beleid en samenleving. ‘Hoe gemeenten de relatie met hun bvo waarderen zal vermoedelijk afhankelijk zijn van de financiële positie van de voetbalclub. Als het financieel moeilijk gaat, wordt er namelijk meer naar de gemeente gekeken om bij te springen en komt er druk op de relatie te staan.’

De werkzaamheden aan het beton in De Goffert. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Financiële moeilijkheden liggen voortdurend op de loer, want vrijwel elke betaaldvoetbalclub is een bedrijf dat moeite heeft de boekhouding op orde te krijgen en te houden. ‘Bvo’s zijn dan ook geen normale bedrijven’, legt NEC-directeur Van Schaik uit. Hij geeft Wilfried Bony als voorbeeld. De 33-jarige Ivoriaan maakte tegen Go Ahead zijn wat ongelukkige NEC-debuut. Hij kwam erin na een uur spelen, was even dreigend en moest er na amper 25 minuten alweer af met een blessure. Bony brak in Nederland door bij NEC’s aartsrivaal Vitesse uit het naburige Arnhem. ‘Hij kwam in januari bij ons op proef’, zegt Van Schaik. ‘Bij geen enkel ander bedrijf is er zoveel commotie, staat het zwart van de media, worden spandoeken opgehangen wanneer je een medewerker op proef aanneemt.’

Van Schaik wil maar zeggen: emoties spelen een grote rol in het bedrijfsmodel van een professionele voetbalclub. ‘Het bedrijfsresultaat, daar moet je geluk mee hebben. Het risico in het bedrijfsmodel zit hem in de transfers. De opbrengst van de verkoop van spelers is een vast onderdeel van de winst, maar de ene keer heb je die wel en de andere keer niet. Dat maakt het lastig om een voetbalclub als een bedrijf te runnen.’

Emotionele relatie

Ook voor de gemeente, meer specifiek voor de gemeenteraad, wethouders en de burgemeester, is de financiële relatie met de eigen profclub vaak een emotionele, zegt André de Jeu, de directeur van de VSG, een landelijke vereniging van gemeenten die ondersteunt bij lokaal sportbeleid. Als een gemeente een club eenmaal financieel steunt, is er geen weg terug. ‘Een gemeenteraad bestaat in feite uit leken die moeten besluiten over financiële constructies om het faillissement af te wenden van iets dat emoties oproept, dagelijks in het nieuws is en belangrijk is voor het profiel van een stad: de eigen voetbalclub.’ De Jeu is blij dat Alphen aan den Rijn, waar hij in de gemeenteraad zit, geen betaaldvoetbalorganisatie herbergt.

En dus ook geen stadion. ‘Hét instrument waarmee een voetbalclub zijn geld verdient’, zegt De Jeu. Is de gemeente de eigenaar en is het stadion alleen geschikt om voetbalwedstrijden te spelen, dan is het een blok aan het been. Want valt de club om, dan is het stadion nergens voor te gebruiken. ‘De waarde van het stadion is in negen van de tien gevallen gelijk aan de waarde van de grond.’

NEC-supporters kijken noodgedwongen van afstand toe bij de wedstrijd tegen FC Groningen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Van de 34 bvo’s huren er twaalf het stadion van de gemeente. Die is vaak eigenaar tegen wil en dank en heeft ooit het stadion moeten kopen om het omvallen van een club te voorkomen. Nog eens tien profclubs hebben met de gemeente een financiële constructie opgezet, vaak met het stadion of de grond als onderpand.

Het overeind houden van een betaaldvoetbalorganisatie is een waar hoofdpijndossier voor gemeenten. ‘Alle gemeenten willen de banden met voetbalclubs doorbreken’, stelt NEC-directeur Van Schaik. ‘Ze willen niet aan de paal hangen met publiek geld als het een keer niet goed gaat met een club. Dat zie je in heel Nederland, bijvoorbeeld in Utrecht, waar ik ook heb gewerkt.’

Rollen omgedraaid

De gemeente Nijmegen wil graag af van De Goffert dat het in 2003 kocht voor 12 miljoen van de club in geldnood. Nu zijn de rollen omgedraaid en is NEC ervan overtuigd dat het failliet gaat als de club het stadion en de grond er omheen niet terugkoopt. Dat heeft, na stevige investeringen, allerlei financiële voordelen: de club is af van het huurcontract tot 2043 en uitbreiding en opknappen van het verouderde en nu gehavende stadion levert NEC meer op aan kaartverkoop en horeca. ‘De club moet zijn eigen broek op kunnen houden’, vindt Van Schaik.

De plannen voor vier woontorens op de hoeken van Woudestein, het stadion van Excelsior. Beeld MoederscheimMoonen Architects

Maar clubs kunnen nog meer aan een eigen stadion verdienen. De Rotterdamse eerstedivisieclub Excelsior geeft het voorbeeld. De club wil niet alleen de bezoekerscapaciteit uitbreiden van het eigen Van Donge & De Roo Stadion, beter bekend als Woudestein, pal naast de Erasmus Universiteit. Ook moeten er vier woontorens komen bij de vier cornervlaggen van het veld. De huurpenningen van de 400 woningen zullen een voorspelbare pijler vormen onder de anders zo volatiele clubbegroting.

NEC-baas Van Schaik ziet iets vergelijkbaars voor zich rondom de teruggekochte Goffert. ‘Wij willen het stadion wel kopen, maar dan wel met een ontwikkeling eromheen met woningbouw en voorzieningen. Daarover zijn we met de gemeente in gesprek.’ Struikelblok: de prijs. Want wat betaal je tegenwoordig voor een met metalen strips volgehangen stadion?

Met medewerking van Maarten Albers