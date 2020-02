‘Het voetbal was gister weerzinwekkend’

Beeld BSR Agency

Willem, jij staat bekend als iemand die van mooi voetbal houdt. Hoe verschrikkelijk was gisteravond?

‘Het was weerzinwekkend. Ik vond het knap hoe Getafe Ajax kon ontregelen, maar het gebeurde op een manier die ik niet kies vind. Sommigen vinden dat het om winnen gaat in de sport. Maar als het alleen daarom ging, was ik geen sportjournalist geworden. Gisteren was een aaneenschakeling van ongein. Daar heb ik weinig plezier aan beleefd.’

Wat zegt dit ook over Ajax?

‘Ik vind het heel slecht hoe Ajax zich liet inpakken door het spel van Getafe. Met als dieptepunt: die theatrale imitatie van Ryan Babel. Een speler van 33 moet provocaties van zich kunnen afzetten. Ajax wist precies wat het kon verwachten, want Getafe speelt altijd zo. Al was het nu wel extreem. Je kon aan alles merken: dit was voor Getafe de wedstrijd van zijn leven. Het is een ploeg met goede, maar modale voetballers. Ze zijn gemiddeld tussen de 25 en 30 jaar oud en komen niet voor topclubs in aanmerking. Nu spelen ze in Europa, tegen een grote club als Ajax. Er werden vergelijking gemaakt met de laatste grote Europese wedstrijd van de club, in 2008 tegen Bayern München. Dat was ook zo geweldig. De oude tijden herleefden weer.

‘Ajax heeft het eigenlijk altijd lastig tegen ploegen die gaan vervelen, klierig kort gaan dekken. Dat kan deze ploeg heel goed. Daarnaast is Ajax, ongeveer sinds de uitschakeling in de Champions League, niet zo goed in vorm. Het heeft voor de winterstop heel goed gevoetbald. Bij vlagen beter dan vorig seizoen. Nu gaat het moeilijker. De spelers lijken mentaal een beetje moe. En ze hebben nog een heel lastig programma voor de boeg.’

Moet Ajax zich zorgen maken?

‘Ik zou niet helemaal zorgeloos zijn. Het is natuurlijk een belangrijk punt in het seizoen. Nu gaat het erom: stapt Ajax over deze teleurstelling heen en pakt het door, of zakt het weg? De club mist te veel spelers. Je kunt 261 miljoen aan eigen vermogen hebben en 53 miljoen winst maken in een half jaar, maar als de spelers op het veld uit vorm of geblesseerd zijn, valt dat weg. Ajax had Quincy Promes en David Neres gisteren goed kunnen gebruiken. Babel helpt Ajax nog niet echt vooruit.’

Er brandde gisteren ook een discussie los over zuivere speeltijd. Er werd gisteren slechts 42 minuten echt gevoetbald. Hoe sta jij daarin?

‘Ik ben niet tegen, maar ook niet voor. Het zou fijn zijn als het geen nut meer heeft om te simuleren en tijd te rekken, zoals Getafe gisteren deed. Nu kunnen spelers de hele wedstrijd op de grond liggen en trekt de scheidsrechter er aan het eind drie of vier minuten bij. De ploeg die simuleert heeft dan voordeel. Maar het is wel een heel gedoe. Je moet mensen gaan inzetten om dat bij te houden. En wedstrijden worden gemiddeld langer. Het voordeel van voetbal is dat je precies weet wanneer een wedstrijd klaar is. Dat is fijn voor reclamemakers, televisiezenders en supporters zelf. Ik heb zelf nu al vaak dat ik de deadline van de krant niet haal. Dat wordt dan veel erger. Maar dat is geen sportief bezwaar en het sportieve moet leidend zijn.’

Tot slot: ga je vandaag nog iets ontspannends doen om de wedstrijd van gisteren te vergeten?

‘Mijn vlucht is pas vanavond. Ik ga zo een rondje lopen, het is prachtig weer hier. Mijn stemming wordt gelukkig niet bepaald door één slechte voetbalwedstrijd. Het hoeft niet altijd gloria te zijn. Ik maak mij meer zorgen om Ajax dan om mijzelf.’

Boekje lezen op de terugvlucht?

‘Ja! Ik ben bezig met Bezette Gebieden, het nieuwe boek van Arnon Grunberg. Dat ga ik uitlezen.’