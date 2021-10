Het voetbal van NEC verdient in Nijmegen een vol stadion

Stadion de Goffert is weer leeg, niet vanwege corona maar onveiligheid van het bouwwerk. Door het instorten van een deel van de Goffert twee weken geleden, is het stadion van NEC onveilig voor fans. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Hé Robbie, goed gesloopt hoor.’ Directeur Wilco van Schaik staat als pater familias van NEC op de stoep voor stadion De Goffert. Een half uur voor de aftrap van NEC - FC Groningen (3-0) dankt hij de voorbijlopende Robbie en diens bedrijf voor het slopen van de onbruikbare staantribune in een hoek van het stadion, waarvan twee weken geleden een paar rijen instortten toen Vitesse-supporters met zijn allen sprongen.

Het is een treffend beeld: Van Schaik in pak, met een groet voor menigeen, terwijl hij tussendoor vragen beantwoordt. ‘Hallo ome Ger.’ Alleen het hoofdgebouw is open. In de loges zitten sponsoren. Ze mogen niet de tribune op. Een rood-wit lint markeert de grens van hun vrijheid. Alle tribunes zijn gesloten. Drieduizend seizoenkaarthouders houden zich op op de omlopen rond het stadion, waar schermen zijn neergezet en bier rijkelijk stroomt. Buiten het stadion voetbal kijken. De pers zit in restaurant Bikkels, want zelfs de perstribune is dicht. Niet dat er instortingsgevaar bestaat, maar regels zijn regels.

Surrealistisch

Het is een surrealistisch beeld, na afloop, als het gezang van de zege van buiten naar binnen waait en de spelers de aanhang in de hoeken bedanken. Supporters mogen dus niet op de tribune, maar staan buiten wel onder de tribunes van het lege stadion. In de hoeken kunnen ze naar binnen kijken. ‘Dit zegt wel iets over de steun, dat de mensen toch komen’, aldus middenvelder Lasse Schöne.

Zeker twee duels zal het zo gaan, afhankelijk van de duur van het onderzoek naar de staat van het stadion. Het huis van NEC ging dicht en andere huizen bleven gesloten, vooral vanwege wangedrag na het duel met Vitesse rond het stadion. De directeur: ‘Dat beeld is verkeerd als je naar de laatste jaren kijkt, maar ik snap het wel. Zo is het sentiment nu.’

Eerst dat onderzoek afwachten. Van Schaik weet hoe duur het is als hij tienduizend supporters met bussen naar een ander stadion moet vervoeren. Dat gaat hem twee, drie ton per wedstrijd kosten. Hij hoopt dat het stadion straks weer bespeelbaar is, eventueel zonder die paar vakken met staanplaatsen. Tijdelijk verhuizen blijft een optie. Of elders voetballen met extra tribunes, bij Achilles bijvoorbeeld. Of in recordtijd een nieuw stadion bouwen.

Terugspeelbal

Intussen is NEC qua voetbal een aanwinst voor de eredivisie en zondag veel beter dan FC Groningen. Kort voor rust profiteert de jonge spits Ali Akman van een vreselijke terugspeelbal van Mo El Hankouri. Kort daarna staat Groningen collectief te slapen bij een snelle inworp, waarna Okita schiet, doelman Leeuwenburgh redt en dribbelaar Tavsan de rebound inschiet. Okita zelf maakt 3-0 in de slotminuut. ‘Het elftal straalt plezier en gretigheid uit’, is Schöne tevreden.

NEC is een aantrekkelijk elftal, met een jonge, talentvolle trainer, Rogier Meijer, met oudgedienden Lasse Schöne en Edgar Barreto die het elftal met flair bij de hand nemen. Met fijne talenten als Cas Odenthal, Ali Akman, Bart van Rooij, Elayis Tavsan en Souffian El Karouani, die inmiddels zijn debuut voor de Marokkaanse ploeg heeft gemaakt. Jonathan Okita is al iets ouder. De ploeg verdient een vol stadion. ‘Voetballen zonder publiek hebben we in coronatijd anderhalf jaar gedaan. Ik hoop dat de mensen gauw terugkeren’, aldus Schöne.

Bladeren

Het is wel rustig zo, in het voetbalhart van Nijmegen. Majestueus dwarrelen de bladeren van de bomen rond het stadion. De kraam van ‘Frietje mobiel’ sluit al voor de aftrap. Niets te doen. Voor wie van het veld naar buiten kijkt, via de hoeken, lijkt het op een gevangenis. Achter de tralies staan supporters. Al is die suggestie van de gevangenis gauw verdwenen, want ze zijn met velen, ze zingen en juichen, ze trekken zich op aan de spijlen als iets te vieren valt. Ze slaan op het ijzer. Op de omloop zijn schermen opgesteld. Bijna iedereen drinkt bier.

Jeugdige fans van NEC moedigen hun club aan van buiten het stadion. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Marcel Willems is al een jaar of veertig seizoenkaarthouder. ‘Het leek me toch gezelliger om hier te kijken dan thuis op televisie. We kunnen altijd nog naar huis gaan als de sfeer niet goed is.’ Zijn nicht Sanne: ‘Ik ben benieuwd hoe het klinkt als er een doeIpunt valt. Of de tv dan veel achterloopt op de werkelijkheid.’

Hans Maarse en Egbert Sep zijn vrolijk aanwezig. Maarse heeft zijn dochter afgezet bij het stadion, waar ze gastvrouw is in het hoofdgebouw. Kan hij haar na afloop weer meenemen. Sep: ‘Het alternatief was een verjaardag in zo’n kringetje. Nou, dan sta liever lekker buiten.’