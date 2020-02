Het voetbal heeft een nieuwe superspits: Erling Braut Haaland

Erling Braut Haaland scoort de 1-0 tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Beeld AFP

Het schot voor de 2-1 van Erling Haaland tegen Paris SG, dinsdag in Dortmund in de achtste finales van de Champions League, is zo hard dat doelman Keylor Navas de bal pas in tweede instantie klem heeft. Alternatief klemvast, wel te verstaan. Nadat de met razende vaart, hoog geschoten bal terug uit het net stuit, rolt hij precies in de armen van de verslagen, op de grond liggende Navas.

Reus. Gigant. Superlatieven rollen over elkaar om de spitsensensatie van Europa te duiden. De voetbalwereld is verbaasd over Haaland, de 1,94 grote Noor die ogenschijnlijk alles kan. Rennen. Schieten. Positie kiezen. Een bericht verscheen dat hij dinsdag bij een zogenoemd omschakelmoment 60 meter liep in 6,64 seconden. Het is onwaarschijnlijk.

Haaland is overal. Virgil van Dijk heeft dinsdag net zelf gevoetbald, in Madrid met Liverpool, als hij in de kleedkamer al heeft gehoord van weer twee doelpunten van de Noor, de nummers negen en tien in de Champions League, ver weg op een ander veld, in Dortmund.

In de groepsfase speelde Liverpool tegen Salzburg, toen nog de club van Haaland. Op Anfield, bij de spectaculaire 4-3, viel hij in met een doelpunt. ‘Maar in Salzburg (0-2, red) werd hij gewisseld. Voor zijn leeftijd is hij een prima talent. Hij is groot, snel en kan prima afwerken.’ Van Dijk herhaalt, om de verwachtingen niet te hoog op te jagen: ‘Voor zijn leeftijd is hij een uitstekende voetballer. Vol vertrouwen door al die doelpunten. Leuk voor hem.’

Erling Braut Haaland poseert na zijn eerste goal in het duel tegen Paris Saint-Germain. Beeld AP

Liverpool kocht in de winterstop een andere voetballer van Salzburg, waarmee het warme contracten onderhoudt. Mané, Keita, Minamino, allemaal van Salzburg naar Liverpool, Mané via Southampton. ‘Tegen ons was hij niet top’, weet assistent-trainer Pepijn Lijnders nog. ‘Maar voor Dortmund is hij echt perfect, met zoveel creatieve spelers om hem heen.’

Vorig jaar versoepelde de Uefa de regels waardoor een getransfereerde speler als Haaland in één Champions League-seizoen voor twee clubs mag uitkomen.

Dortmund is een van de leukst voetballende topteams van Europa, met onder anderen Reyna, Reus, Sancho, Witsel, Emre Can, Hakimi en Guerrero. Menigeen dacht dat Haaland in de winterstop naar Manchester United zou vertrekken, vanwege de Noorse connectie met Ole-Gunnar Solskjaer, een van zijn voormalige trainers bij Molde. Boze tongen beweren dat zaakwaarnemer Mino Raiola hem weg hield bij United, waarmee hij bijvoorbeeld over Paul Pogba weleens ruzie maakt. Raiola ontkent dat ten stelligste. Spelers maken zelf hun keuzes. Hoe Haaland trouwens bij Raiola kwam? ‘Hij had weleens van me gehoord’, zegt de zaakwaarnemer badinerend. En, serieuzer: ‘Zijn idool is Zlatan.’ Zlatan zit al een loopbaan lang bij Raiola. Haaland wilde de beste zaakwaarnemer, in zijn ogen Raiola.

Spelers van Borussia Dortmund vieren het doelpunt van Erling Braut Haaland. Beeld BSR Agency

Terug naar Dortmund, dinsdag. Aan de ene kant spelen Kylian Mbappé en Neymar. Aan de andere kant Erling Braut Haaland. Niemand heeft het na afloop over Mbappé en Neymar. Haaland is de man. Een fenomeen wiens ster zo snel rijst, dat het bijna oneerlijk is. Want op een dag zal hij minder scoren dan eens in de pakweg 40 minuten. Dit moyenne kan hij nooit volhouden. Elf goals voor Dortmund in zeven duels, terwijl hij lang niet altijd meedeed. Bij zijn debuut tegen Augsburg scoorde hij als invaller drie keer in 23 minuten. Gary Lineker zette zijn verbazing op rij, op Twitter. Hij vergiste zich eerst: 37, nee 39 goals dit seizoen.

‘Ik moet hard blijven werken’, zegt Haaland dinsdag op het veld, kort na afloop. Ja, zijn aanname kan beter, zijn rechterbeen ook, want hij is vooral links. Simon Cziommer houdt hem allang in de gaten. Voormalig middenvelder Cziommer voetbalde bij Salzburg. Hij komt daar nog geregeld en zag de potentie in het begin van het jaar, toen de jongen net bij Salzburg was.

Hij stuurde vriend Fränky Schiemer, assistent-trainer in Oostenrijk, een bericht. ‘Die jongen is zo goed, maar hij moet echt leren koppen.’ Schiemer schreef terug dat ze daar elke dag mee bezig waren. Haaland is een trainingsbeest. Altijd bezig met zichzelf, met verbetering. Cziommer: ‘Hij wordt echt een speler die 100 miljoen gaat opleveren. Of 120 miljoen. En dat zeg ik niet nu, dat zei ik al toen hij net bij Salzburg voetbalde. Het is mooi dat hij nog een tussenstap maakt via Dortmund, waar hij eerste spits kan zijn. Hij kan overal mee, al is altijd afwachten hoe een voetballer zich mentaal ontwikkelt als hij op het allerhoogste niveau speelt.’

Wie weet, zal dat nog eens in Engeland zijn. Hij is geboren in Leeds, als zoon van voormalig prof Alf-Inge Haaland. Toen hij drie was, verhuisde hij naar het land van zijn ouders. Bij Bryne, in de eerste divisie van Noorwegen, debuteerde hij als 15-jarige. Het ging via Molde naar Salzburg, waar hij echt los ging met scoren.