Het vlammetje wordt weer een olympische vlam bij Kromowidjojo

Ranomi Kromowidjojo voor de finale van de 100 meter vrije slag bij de kwalificatiewedstrijden in Eindhoven. Beeld ANP

Het ‘vuurtje’ brandt weer bij Ranomi Kromowidjojo. Dat vuur is de olympische vlam die de gelouterde zwemster, 30 jaar inmiddels, motiveert tot een dikke streep harder, tot een forse haal sneller, tot zwart voor de ogen doorzetten naar de verlossende muur. Ze kan, eenvoudig gesteld, altijd meer in een olympisch jaar.

Vrijdag en zaterdag toonde de Groningse zich, als zo vaak, Nederlands beste op de 50 en de 100 meter vrije slag. Als zij de tijden van die verrichtingen vergelijkt, zaterdagavond aan de badrand van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, dan haalt zij de wereldranglijst erbij.

De tijd van 24,11 seconden, waarmee zij vrijdag Femke Heemskerk (24,43) en de olympisch uitgeschakelde Valerie van Roon (24,84) voor bleef, is relatief beter dan die van de 100, de 53,11. Met 24,05 kon je in 2019 in Zuid-Korea wereldkampioen op de 50 vrij worden. Die tijd en titel staan achter de naam van Simone Manuel, de Amerikaanse die de grote favoriet voor Tokio 2021 is. Met 24,11 haalde je brons.

Kortom, de 50 meter-tijd van Kromowidjojo is beloftevol, op een slordige 100 dagen voor aanvang van die uitgestelde Olympische Zomerspelen. ‘Ik groei richting de Spelen. Dit was de eerste bevestiging daarvan.’

Dik tevreden

Over de 100 van die dag is ‘Kromo’ ook dik tevreden. Goed ingedeeld, dat vooral. Want zwemmen gaat om indeling, is een wijsheid die ze deelt. ‘Ook de 50 is indelen. Het gaat er niet om dat je na 40 meter voorop ligt. Het gaat om winnen. Goed finishen.’

Velen dachten na de mislukte Spelen van 2016 in Rio, geëindigd in voor haar ongebruikelijke tranen na de mislukte olympische titelverdediging op de 100 en de 50 vrij, dat Ranomi Kromowidjojo zou stoppen. Jaartje door om af te kicken, af te trainen. Maar toen de WK van Boedapest in 2017 haar weer terug brachten in de voorste gelederen (zilver op de 50 vrij, zilver op de 50 vlinder), kwam de zin in mooie zwemjaren terug.

Vier jaar later staat ze te stralen na een wedstrijd zonder publiek en voor haar feitelijk zonder belang. Ze was, in december, al geplaatst voor de Spelen. Dat deed ze in Rotterdam, waar haar traditionele concurrent Femke Heemskerk door een coronabesmetting in de familiekring niet aanwezig kon zijn.

Kritisch op zichzelf is ze over die Rotterdamse exercitie in strenge covid-maatregelen. ‘De 100 was daar niet zoals het hoorde. Ik had in de ochtend 53,5 gezwommen. In de finale ‘s middags maakte ik een fout. Ik was met de rest bezig. Keek naar de anderen. Want de 4 x 100 meter estafette zou daar beslist worden. Ik was te veel afgeleid. Ik finishte met 54,0. Dat was echt fout.’

Ranomi Kromowidjojo had zich eerder af geplaatst voor de 50 en 100 meter vrij in Tokio. Beeld ANP

Blij

De 53,11 was de zevende tijd uit haar rijke loopbaan. Pas tweemaal zwom Kromowidjojo een ‘52’er’ zoals zwemsters dat noemen. Voor haar kwaliteiten mag dat beperkt worden genoemd. In 2012 zwom ze bij de olympische kwalificatie 52,75, nog steeds haar persoonlijke record, maar vier maanden later, in Londen, was 53,00 in de finale goed genoeg voor olympisch goud. Ze was blij met de triomf, maar ergerde zich over het missen van die barrière.

Op de 50 meter in Londen had zij een verknalde aantik. De 24,05 was toch goed voor olympisch goud. Een jaar later was die tijd ook voldoende voor de wereldtitel in Barcelona. Weer drie jaar later zou Kromowidjojo er keurig weer olympisch kampioen mee zijn geworden. De Deense Pernille Blume triomfeerde met de tijd van 24,07. De Nederlandse favoriete strandde met 24,19 op de zesde plaats.

Vooruitkijkend naar Tokio, plaats van een serieuze herkansing, had Kromowidjojo in Eindhoven één vaststelling. Ze zal daar haar ouders en broer Chjanoy daar moeten missen op de tribune. Japan laat geen buitenlandse fans toe. Zij voelt de pijn niet zo, vader Rudi wel. ‘Mijn vader is karateleraar. Die had zich ook erg verheugd op de karatewedstrijden die voor het eerst op het olympisch programma staan.’