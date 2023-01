Het vertrek van Schreuder is topvermaak, een voorval dat eindeloos kan worden uitgebeend

Uit de eerste, vluchtige analyses van de persconferentie van algemeen directeur Edwin van der Sar na Ajax - Volendam (1-1) en het ontslag van trainer Alfred Schreuder bleek dat twee woorden in zijn vocabulaire om de haverklap terugkeren: inderdaad en eigenlijk. Op Twitter braken mensen zich hier het hoofd over.

De algemene conclusie was dat Van der Sar geen groot redenaar is. Dat is al talloze malen vastgesteld, het zou raar zijn als hij zich plotseling had ontpopt als een groot oratietalent, maar het moest maar weer eens worden gezegd. Van der Sar is géén Barack Obama.

Uit nadere bestudering blijkt dat Van der Sar ‘inderdaad’ gebruikt als tegemoetkoming aan kritische, bloeddorstige representanten van de media. Hij toont begrip. De resultaten van Ajax vallen inderdaad tegen. De kans op verbetering van het spel leek inderdaad niet groot. Na het WK dacht de clubleiding inderdaad dat de ploeg vooruit zou gaan.

‘Eigenlijk’ is zijn woord om al te krasse stellingen af te zwakken. Eigenlijk is door het voortdurende puntenverlies en het spel gebleken dat Ajax op een dood spoor zat. ‘En dat is eigenlijk vanavond zo doorgegaan.’ En weg was Schreuder, als de achtste trainer van Ajax die deze eeuw zijn contract niet uitdient.

Het scenario van een trainersontslag is altijd exact hetzelfde en begint ermee dat resultaten niet stroken met de verwachtingen. Concreet in het geval van Ajax: zeven wedstrijden op rij niet gewonnen, voor het eerst sinds 1965. Dat is fase 1.

In fase 2 rebelleren de supporters, in dit geval met spreekkoren (‘Schreuder rot op’), spandoeken en gewapper met witte stukken textiel. Tegelijkertijd komen de media in actie, journalisten en als journalisten vermomde fans die concluderen dat de situatie nu toch echt onhoudbaar is.

De slechte resultaten en de toenemende druk zorgen voor een verwijdering tussen de spelers en de trainer - fase 3. In fase 4 concludeert het bestuur – dat zijn de mensen die de trainer hebben aangesteld – dat er geen verbetering zichtbaar is. Intussen is ook de inner circle van de club het zat geworden, de onzichtbare ring rondom het management die vroeger de ‘vijfde kolonne’ werd genoemd (fase 5). En klaar is het, waarna de tweede ronde van het spel begint: speculeren over de opvolger en de clubleiding beschuldigen van wanbeleid.

In verreweg de meeste gevallen is het ontslag van een trainer een zet van het management om het eigen falen te maskeren en de zaak tot bedaren te brengen. Iedereen gaat dood en een trainer wordt ontslagen, zei Aad de Mos ooit. Voetbaltrainers zijn uitgevonden om te worden ontslagen, concludeerde het journalistieke platform De Correspondent in 2016 in een rake analyse met historische componenten.

Het wegsturen van trainers is niet altijd zo populair geweest. Het werd pas usance toen hun takenpakket werd uitgebreid en ze, dankzij de televisie, het gezicht werden van de club. Tegenwoordig is er tijdens wedstrijden permanent een camera gericht op de trainer, een man die veel groter wordt gemaakt dan hij verdient, een boegbeeld van wie wordt verondersteld dat alles van hem afhangt en die door de media obsessief wordt gevolgd. In Qatar wás Louis van Gaal het WK, de spelers waren slechts figuranten.

Er is een voordeel. Wie het voetbal ziet als een amusementsindustrie, komt met het ontslag van een trainer volop aan zijn trekken. Het vertrek van Schreuder bij Ajax is topvermaak, een prikkelend voorval dat eindeloos kan worden besproken en uitgebeend.

Voor de voetbalpers, tv-hoofden en podcastmakers (en columnisten, die ook) is het ontslag eigenlijk, hoe voorspelbaar vaak ook, zelfs een godsgeschenk, een stuk rood vlees om dagenlang de tanden in te zetten, inderdaad. Noemde iemand de naam van Ruud van Nistelrooij?