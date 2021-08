Het verrukkelijke voetballeven met Van Gaal en co

Het moet een machtig toetje zijn voor een international, hoe ervaren ook: om zeven uur of zo, na het eten, facetimen met de nieuwe bondscoach Louis van Gaal, die op afstand alvast bezig is zijn universum in te richten.

Hoe vaak je hem ook hebt gesproken, tegenover Van Gaal zitten blijft voor wie dan ook imponerend, om zijn totale wezen: verbaal en non-verbaal. Omdat hij niets zomaar aanneemt, wedervragen en eisen stelt, omdat hij duidelijk is en pure interesse toont, omdat hij zijn stem kan verheffen. Ja, ook via de telefoon met beeld. Hij schijnt zich met verve te bedienen van de moderne media, want hij moest na zijn aanstelling snel praten met een aantal internationals, om zo goed en kwaad als mogelijk te beginnen aan de voorgenomen plaatsing voor het WK.

Hij sprak vorige week 45 minuten met Donny van de Beek, die helemaal niet is geselecteerd voor Oranje. Ziet u het voor zich: hoe Donny, met die wat droevige blik die hij beheerst, vertelt over zijn tijd als bankzitter bij Manchester United. Hoe Van Gaal hem, een jongen naar zijn hart, misschien vaderlijk adviseert elders te voetballen.

Maandag opent Van Gaal zijn universum ook in fysieke zin, als zijn selectie zich meldt in Zeist, voor eerst het cruciale duel met Noorwegen in Oslo. Duidelijkheid blijft het motto, want in de gesprekken met de belangrijke internationals bleek dat onduidelijkheid over de speelwijze de ‘belangrijkste klacht’ (citaat Van Gaal) was onder Frank de Boer. Op dat gebied pakt Van Gaal meteen een voorsprong. Hij is immers de Grote Communicator, in tegenstelling tot de moeilijk formulerende De Boer.

Noorwegen - Nederland, hoe intens kun je je daarop verheugen als liefhebber? Om Van Gaal en om veel meer. Heerlijke, spannende voetbaldagen strekken zich voor ons uit, heerlijke voetbalweken zelfs, want alles loopt in elkaar over. Mooi is ook de terugkeer van publiek, al gooien supporters veel bekers bier op ’s lands velden. NAC is vermoedelijk koploper biergooien, maar in Breda schijnen ze ook veel te drinken. Of misschien drinken ze juist weinig, als ze de pils telkens weggooien.

Het sprankelende voetbal spat van de beeldbuis, zo vroeg in het seizoen, nu de samenleving in de sport weer bijna open is. Er zijn zoveel fijne wedstrijden. Fortuna Sittard - RKC, vrijdag, was anderhalf uur topamusement. PSV - Groningen was bij vlagen imponerend, ook van Groningen. Cambuur en Go Ahead wonnen hun eerste duel na de rentree in de eredivisie, met gepassioneerd volk op de tribunes. Vijf clubs mogen zeker tot de winter meedoen aan Europese toernooien.

Louis van Gaal is een forse dot slagroom. Of hij nou 4-3-3 speelt of 3-5-2, voor hem is het vermoedelijk allang duidelijk. Mogelijk zit het hem ook mee. Virgil van Dijk is terug, Stefan de Vrij is in vorm, Frenkie de Jong is spelmaker bij Barcelona, Memphis Depay scoort in Catalonië, Gini Wijnaldum is aangenomen als assistent van Messi, Neymar en Mbappé in Parijs. Plus dan al die aanstormende jeugd. De dappere dribbelaar Cody Gakpo, de onverstoorbare Ajacied Jurrïen Timber en al die anderen. Het voetballeven is verrukkelijk, momenteel.