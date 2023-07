Het verongelukken van motorcoureur Den Besten zal niet leiden tot echt ander beleid

Joey den Besten Beeld Theo Kock

Op de natgeregende wegen in het Finse plaatsje Imatra raakte afgelopen zondag motorcoureur Joey den Besten van de weg en klapte tegen een paal. Hij overleed, 30 jaar oud pas. Toch staat de veiligheid in de motorsport niet zo ter discussie als in de autosport, waar na de dood van Dilano van ’t Hoff het debat over de risico’s direct oplaaide.

Het levensgevaar loert bij de motorraces die Den Besten reed nu eenmaal altijd. Hij reed in Finland een wedstrijd op een stratencircuit. Over wegen die daags voor en daags na zo’n evenement door normaal verkeer worden gebruikt.

‘Daar staan lantaarnpalen en bomen langs de kant. Er is geen gravelstrook naast het asfalt. Er zat hier zelfs een spoorwegovergang in het parcours. En als het regent staan er plassen op de weg’, zegt Evert Slager, de man achte website racesport.nl en kenner van de sport.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Op de beelden van de wedstrijd in Imatra lijkt het erop dat in één van de waterplassen Den Bestens voorwiel wegglipt. ‘Dat zou Valentino Rossi of Marc Marquez in de MotoGP nooit kunnen overkomen.’

Andere tak van de motorsport

‘Road racing’, zoals Slager het noemt is een heel andere tak van de motorsport dan wat de meeste Nederlanders kennen. Neem de TT in Assen van vorige week. Dat is een wedstrijd op een gesloten circuit, met ruimte om de baan. ‘Het is ondenkbaar dat er op zo’n circuit plassen blijven staan. Dan zou het direct afgekeurd worden.’

De coureurs die zich met soms 300 kilometer per uur aan wegraces wagen zijn ook niet dezelfde als zij die op circuits rondscheuren. ‘Wegcoureurs kennen de risico’s. En als iemand van het circuit het bij road racing zou proberen, wordt hij volledig weggereden. En andersom ook. Het is een compleet andere wereld.’

De motorsportwereld is onderling verdeeld over het racen op stratencircuits. Voor sommigen is dat het ‘echte oude racen’, zegt Slager. ‘Zij zien de coureurs die zich te pletter rijden als helden.’ Het zijn dezelfde mensen die gek zijn van de beruchte Isle of Man TT, waar elk jaar wel motorrijders omkomen. De coureurs die meedoen aan dit soort races kennen de risico’s.

Lastig te verzekeren

Aan de andere kant ziet Slager dat steeds meer bonden huiverig zijn om licenties voor dit soort wedstrijden te geven. Het is bovendien steeds lastiger voor organisatoren om zich te verzekeren. De organisatoren op het eiland Man zagen hun premie dit jaar 18 procent stijgen.

Bij de Nederlandse motorsportbond KNMV zien ze die ontwikkeling ook. Omdat de snelheden steeds hoger liggen, worden de veiligheidseisen steeds strenger. En lang niet alle stratencircuits kunnen daaraan voldoen. Nederland telt nog maar één wedstrijd op normale wegen: in het Gelderse Hengelo.

Bij de motorsportbond betreurt men de dood van Den Besten, laat woordvoerder Bas Vis weten. Maar grote veranderingen in beleid verwacht hij niet. ‘Veiligheid is altijd prioriteit nummer één, maar het is niet zo dat er nu plots een expertgroep wordt opgericht om te kijken wat we kunnen doen.’