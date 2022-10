Het vernieuwde Arsenal lijkt beter dan ooit, PSV begint aan een bijna onmogelijke klus

Martin Odegaard en Granit Xhaka, twee sleutelspelers in het Arsenal van nu. Beeld REUTERS

De laatste keer dat PSV in het Emirates Stadium speelde, in 2007, was tegen het Arsenal van Jens Lehmann, Freddie Ljungberg en Thierry Henry. Zoveel ervaring hebben The Gunners nu niet. Het Arsenal van nu bestaat uit jonge hemelbestormers.

Het PSV van Ronald Koeman sleepte destijds een puntje weg door een late treffer van Alex. Dat resultaat werd bijna gezien als een overwinning. In het Europa League-duel van donderdagavond (19.00 uur) zal dat niet anders zijn.

Arsenal is de verrassende koploper in de Premier League. Mede dankzij de zwaarbevochten 1-0-zege op Elland Road over Leeds United van zondag beleven The Gunners de beste seizoenstart uit in 134-jarige geschiedenis. Niet eerder won de club uit Noord-Londen negen van de tien eerste wedstrijden in een seizoen. De cijfers zijn zelfs beter dan die uit het 2003-2004 van The Invincibles, zoals het bijna onverslaanbare team van Henry en Dennis Bergkamp werd genoemd.

Arsenal-coach Mikel Arteta Beeld Reuters

Coach Arteta gevierde man

Terwijl een half jaar geleden nog om zijn ontslag geroepen werd, onder meer door de bekende televisiepresentator en Arsenal-supporter Piers Morgan, is Mikel Arteta nu de gevierde man. De voormalige assistent van Pep Guardiola – het wemelt in de Premier League-dugouts van de Peppianen – heeft een jeugdig team onder de hoede dat speelt zoals Arsenal-fans dat gewend zijn: elegant. Een team ook dat het liefst doelpunten maakt die voortvloeien uit tientallen passes.

Als Arteta zijn beste elf opstelt, moeten de Eindhovenaren vooral rekening houden met de gevreesde aanval. Oudgedienden als Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang hebben plaatsgemaakt voor een jong trio. Op de vleugels vormen de Argentijn Gabriel Martinelli en het Engelse supertalent Bukayo Saka een voortdurende dreiging. Met de Braziliaan Gabriel Jesus hebben ze nu ook een goaltjesdief in hun midden.

Achter deze gevaarlijke aanval heeft Arsenal een uitgebalanceerd middenveld, met in het hart de routinier Granit Xhaka. De Kosovaarse Zwitser is de licht ontvlambare leider van de ploeg. Naast deze nummer 34 zet de 23-jarige Martin Odegaard, die als Real-huurling bij Heerenveen en Vitesse heeft gespeeld, de lijnen uit. Een van de verrassingen van het seizoen is de Ghanees Thomas Partey, die een goed schot heeft.

Achterin schittert de Parijzenaar William Saliba, die er als kind van droomde de nieuwe Henry te worden maar nu meer de nieuwe Patrick Vieira lijkt. In het hart van de verdediging heeft hij gezelschap van de derde Gabriel: Gabriel Magalhães, een Braziliaanse verdediger die soms onnodige fouten maakt. De twee worden geflankeerd door de Engelsman Ben White en Takehiro Tomiyasu, de Japanse international die het moeilijk krijgt zodra er druk wordt gezet.