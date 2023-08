Het verlopen abonnement van de Amerikaanse vrouwen op de WK-titel leidt in eigen land tot zorgen, maar nog niet tot paniek

Megan Rapinoe na het missen van haar penalty in de achtste finale tegen Zweden. Beeld EPA

Het is even wennen voor verstokte voetballiefhebbers in de VS: voor het eerst sinds de oprichting van het wereldkampioenschap voor vrouwen zit het Amerikaanse elftal niet bij de laatste vier. De uitschakeling tegen Zweden in de achtste finale zorgde voor een week vol introspectie, met als resultaat het harde besef dat de rest van de wereld de Amerikaanse voetbalsters definitief heeft bijgehaald.

Het ging over de krappe millimeter tussen bal en doellijn bij de beslissende strafschop van de Zweedse Lina Hurtig, gekeerd door keeper Alyssa Naeher, maar niet voldoende. Tegen Zweden speelden de Amerikanen hun beste wedstrijd van het toernooi, maar eerder stelde de ploeg teleur tegen Nederland (1-1) en vooral Portugal (0-0).

‘We verloren niet met een millimeter, maar met een mijl’, concludeerde oud-international Tobin Heath in haar podcast. Vooral aanvallend stokte het spel: de Amerikaanse vrouwen scoorden in hun laatste 248 minuten op het WK niet.

Hoe nu verder? De vraag werd direct na het laatste fluitsignaal gesteld. Het voetbalmonopolie van de Amerikaanse vrouwen, die voor hun vijfde WK-titel gingen, en hun derde op rij, vertoonde eerder al scheuren met onder meer de bronzen plak op de Spelen van Tokio. In Melbourne viel het in stukken uiteen.

Structurele problemen

Het lag volgens sommigen aan coach Vlatko Andonovski, die waarschijnlijk zal vertrekken. Anderen keken verder en zagen structurele problemen in de Amerikaanse voetbalopleiding: de hoge kosten van de sport, waardoor talenten uit minder bedeelde gezinnen worden buitengesloten, en het gebrek aan een duidelijke piramide onder de profclubs.

De nadruk zou bij het opleiden van Amerikaanse kinderen te veel op winnen liggen, zo klonk het in analyses, en te weinig op creativiteit en ontwikkeling. Nu ook andere landen het vrouwenvoetbal serieus nemen, volstaat louter atletisch vermogen en een flinke dosis inzet niet meer.

Anderzijds klonk optimisme. Voor een ploeg in transitie had Amerika het nog niet zo slecht gedaan. Oudgedienden als Alex Morgan (34) en de afzwaaiende Megan Rapinoe (38) liepen in Australië op hun laatste benen, maar daartegenover stonden lichtpuntjes als vleugelspelers Sophia Smith (23) en Trinity Rodman (21) en verdediger Naomi Girma (23). De voorsprong op de concurrentie mocht dan zijn verdwenen, de vijver aan talent is in de VS groot genoeg om titelkandidaat te blijven.

Het verlopen van het Amerikaanse abonnement op de wereldtitel stemde de verslagen Crystal Dunn zelfs trots. ‘We hebben altijd gevochten voor de mondiale ontwikkeling van de sport’, sprak de linksback. ‘Dat is wat je nu terugziet.’

In goede handen

De oude generatie sprak in Melbourne het vertrouwen uit in een nieuwe. ‘Het spel evolueert, maar ik ben nog steeds hoopvol voor de toekomst van dit team’, zei Morgan. Volgens Rapinoe, die tegen Zweden haar laatste interland speelde en na het Amerikaanse seizoen stopt met voetballen, is het nationale team in goede handen. ‘En dat zal altijd zo blijven.’

Dat uitgerekend Rapinoe haar penalty tegen Zweden hoog over schoot, leidde bij een deel van het Amerikaanse publiek tot leedvermaak. De uitgesproken en zelfverzekerde Rapinoe stuit veel rechtse landgenoten tegen de borst als het boegbeeld van een team dat buiten de lijnen strijd voerde tegen ongelijke betaling, racisme en homo- en transfobie.

Conservatieve commentatoren en politici bestempelen de idealen van Rapinoe en haar ploeggenoten als ‘woke’, sommigen waren blij met de nederlaag tegen Zweden. Onder anderen voormalig president Donald Trump, met wie Rapinoe in het verleden openlijk ruziede, zette zijn nationalisme voor even in de vriezer om de uitschakeling van de Amerikaanse ploeg te bejubelen.

In de dode hoek

Terwijl de voetbalsters er van commentatoren op de rechtse nieuwszender Fox News van langs kregen, werd kleine broer Fox Sports, de zendgemachtigde van het WK, door de uitschakeling opgezadeld met een probleem. De belangstelling voor de Amerikaanse ploeg was door de matige groepsfase al afgenomen (de wedstrijd tegen Zweden trok 2,5 miljoen kijkers, tegenover gemiddeld 4,3 miljoen voor de drie voorafgaande duels), maar zonder de regerend kampioen verdwijnt het WK bij het Amerikaanse publiek mogelijk in een dode hoek.

Wedstrijden tussen andere landen trokken dit keer 37 procent minder kijkers dan vier jaar geleden, toen het toernooi in Frankrijk werd gehouden. Het tijdsverschil helpt niet mee: aan de oostkust van de VS moesten supporters hun wekker om 05:00 uur zetten om de achtste finale tegen Zweden te zien, bij andere partijen nog eerder.

Om de aandacht van het publiek vast te houden, toonde Fox rondom de kwartfinales nog maar eens de hoogtepunten van voorgaande WK’s, toen Morgan, Rapinoe en hun teamgenoten de wereld nog aan hun voeten hadden liggen. Gesproken werd van het einde van een tijdperk. Dat het nieuwe even succesvol wordt, lijkt onwaarschijnlijk.