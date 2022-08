Het verjaardagsfeest van entrepreneur David Mendes da Silva

Op zijn profiel op LinkedIn omschrijft zevenvoudig international David Mendes da Silva (40) zichzelf als ‘football agent’ en ‘entrepreneur’. Dat laatste kan kloppen. Vorige week werd bekend dat hij is aangehouden op verdenking van witwassen en grootschalige handel in cocaïne.

Grootschalig betekent in dit geval duizenden kilo’s. Via de haven van Rotterdam werden de drugs Nederland binnengesmokkeld. Het nieuws werd naar buiten gebracht door John van den Heuvel van De Telegraaf. In de onderwereld zou Mendes da Silva, onder meer ex-Ajax en ex-AZ, ook betrokken zijn bij Edobet, een illegale goksite die Dirk Kuijt en Jordy Clasie en mogelijk ook Wesley Sneijder tot de clientèle mocht rekenen.

Steeds meer profvoetballers raken verzeild in de criminaliteit. Dan gaat het niet meer over de illegale verkoop van leren jassen, autoradio’s en televisies vanuit een kofferbak, iets waarmee Johnny Dusbaba uit de Haagse Schilderswijk in de jaren zeventig op het parkeerterrein bij het Ajax-stadion een paar grijpstuivers bijverdiende.

Later, bij Anderlecht, had de verdediger een ander verkooppunt, het materiaalhok in het stadion. Dusbaba bracht zonnebanken, videorecorders en leren vesten aan de man. De spullen waren van de vrachtwagen gevallen. De materiaalman kreeg tien procent van de opbrengst. Trainer Georg Kessler kocht onder meer een lamp. Dat was tenminste nog grappig.

Tegenwoordig gaat het om witwassen, matchfixing, geweldincidenten, illegale goksites en drugs. In mei sloeg een oud-rechercheur van de Amsterdamse politie, Arno van Leeuwen, alarm in het tv-programma Nieuwsuur. Zijn bevindingen logen er niet om. Voetbal en zware criminaliteit zijn verweven geraakt.

Steeds vaker verkeren voetballers in het gezelschap van criminelen en maken ze deel uit van de georganiseerde misdaad, toont ook wetenschappelijk onderzoek aan. Hoogleraar criminologie Toine Spapens van de Tilburg University stelde vast dat voetballers vaak opgroeien in achterstandswijken. Ze houden contact met hun oude vrienden, ook met de vrienden ‘die dus echt het verkeerde pad op zijn gegaan.’

Nieuwsuur had een goede aanleiding voor de reportage. De redactie had ontdekt dat Quincy Promes, ook een international, zijn tijd verdeelde tussen voetbalvelden en de onderwereld. Een steekpartij, mogelijk een poging tot moord op een neef, was het vliegwiel van een reeks onthullingen. Promes bleek verdacht te worden van cocaïnesmokkel, de smokkel van synthetische drugs naar Australië en van huiselijk geweld.

Deze week volgde een reeks stevige nieuwtjes over Mohamed Ihattaren, de middenvelder die door Ajax van Juventus is gehuurd en als wonderkind rechtstreeks op een total loss lijkt af te koersen. John van den Heuvel meldde dat een verdachte in het Marengoproces de leaseauto van Ajax van Ihattaren had gebruikt om naar de rechtbank te komen. Dat geeft al behoorlijk te denken.

De familie van de verdachte zou hem hebben bijgestaan in zijn pogingen om weer fit te worden en trainingskampen hebben geregeld in Marbella en Dubai. In een penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn bracht Ihattaren volgens Van den Heuvel een bezoek aan een ‘grote crimineel’. Ihattaren zou worden bedreigd. Dat was waarschijnlijk de reden voor zijn wekenlange afwezigheid bij Ajax.

Oud-rechercheur Van Leeuwen zei in Nieuwsuur dat hij ‘bewustwordingsgesprekken’ voert met spelers van Ajax. We maken ons zorgen omdat er in Amsterdam veel schietpartijen zijn en vergismoorden, dat soort dingen, zei hij.

Voor de ceo van Da Vista Sports Management, David Mendes da Silva, komt een bewustwordingsgesprek te laat. Zijn voorarrest is verlengd, de verleiding van ‘dat soort dingen’ was te groot. Hij werd in Barendrecht opgepakt op zijn eigen verjaardagsfeest.

Omdat hij in de periode voor zijn knalfuif plotseling grote geldbedragen had opgenomen, werd de kans groot geacht dat hij er vandoor zou gaan. Het feest viel in het water. Daar word je dan veertig voor, als ex-prof met een mooie carrière en een landstitel op zak.