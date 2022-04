Het vergiftigde en zinloze circus dat tijdens beklimmingen rook naar een overbelast verkeersknooppunt

Zou Remco Evenepoel de foto inlijsten waarop hij, solo, in Jezuspose, de ogen ten hemel gericht hoewel verstopt achter oranje spiegellenzen, maar met een aardse grijns op het smoel de finishlijn overschrijdt van het wielermonument Luik-Bastenaken-Luik?

Een paar meter achter Evenepoel volgt een minzaam hollende man, eveneens met gespreide armen. Hij draagt een zonnebril met wit montuur. In de rechterhand iets wat lijkt op een stoffen tas, of anders is het een samengevouwen jas. Op het witte T-shirt staat in grote zwarte letters climate justice now.

Ik zou de foto zeker inlijsten. Opdat Remco later aan zijn kleinkinderen kan laten zien dat hij, toen de aarde nog ziek was en de mens hardleers, toch maar mooi La Doyenne gewonnen had.

Eigenlijk ken ik Remco’s standpunt niet als het op het veranderende klimaat aankomt. Hij is wel van de leeftijd (22) die zich zorgen hoort te maken. Wij weten veel over van hem, hij is de fietsende romanfiguur die zichzelf in interviews uit en te na heeft geanalyseerd. Maar voor ‘de echte Remco’ die nu claimt zichzelf gevonden te hebben lijkt het me te vroeg.

Misschien laat hij een gefotoshopte versie inlijsten. Een zege zonder vervuiling in de achtergrond. Je weet het niet.

Ik geef toe dat ik tijdens de televisiezit van zondagmiddag geen seconde gedacht heb aan de klimaat gerelateerde overstromingsramp in de Ardennen van vorige zomer, zoals ik tijdens de Gold Race geen seconde heb gedacht aan de ellende die het kolkende water teweegbracht in de dalen van Limburg.

Het is niet duidelijk of de klimaatactivist die in Luik succesvol Remco Evenepoel naar de zege begeleide dezelfde is als de man die in de laatste meters van de Ronde van Vlaanderen de aandacht probeerde op te eisen. In Oudenaarde was het ene Wouter Mouton die nadien op VRT Radio 1 zijn beweegredenen mocht toelichten. Naar de sportliefhebber toe sprak hij heel begripvol, verontschuldigend zelfs, van een ‘lichte verstoring’. Daarmee bagatelliseerde hij de alarmfase waarin deze planeet zich bevindt zeker niet.

Wouter Mouton werd in Oudenaarde ‘geneutraliseerd’ door mannen in rode hesjes. De wielerlol verstoren, dat gaat zomaar niet!

Op de achterkant van het Luikse T-shirt stond: No cycling on a dead planet. Althans, dat bevestigden getuigen, het was niet direct in beeld.

Ik koester sympathie voor Wouter Mouton en de zijnen. Hoe knullig geuit de noodkreet ook, ze is beredeneerd en geldig.

Ik heb een herinnering - een aantal herinneringen - aan mijn vlucht voorwaarts in het begin van de jaren tachtig (van de vorige eeuw). Dat het tijdens beklimmingen op een warme dag rook naar een overbelast verkeersknooppunt. Dat ik toen dacht: dit vergiftigde en zinloze circus kan niet blijven duren.

Ik vind de foto met de rennende activist een waardevol document.