Het turnteam van The Force is niet suf maar stoer – en ook nog eens actief op sociale media

In hun zoektocht naar fans en geldschieters manifesteren Nederlandse turnsters zich nadrukkelijk op sociale media. Hippe meiden, verre van suf. De ambiance in een Belgische turnzaal droeg daar zaterdag niet aan bij.

Vera van Pol in actie. Foto Jiri Buller

De nationale turnploeg noemt zich sinds enkele maanden The Force; een term, ogenschijnlijk opgepikt uit Star Wars. De toevoeging is ook al Engels: Is Grace. Dat is een verwijzing naar de gratie van de vrouwelijke gymnaste. De Nederlandse turnsters staan daar wereldwijd om bekend.

The Force is het zelf bedachte platform op sociale media, waarin de turnsters hun sport willen tonen als niet suf, maar als stoer en inspirerend. Bedoeld om fans en sponsors te trekken. Onbedoeld wijst het in beeld – een schitterende foto van een octet – ook op het slopende karakter van de sport.

Een jaar geleden schoot fotograaf Niek Erents de eerste beelden van de acht belangrijkste Nederlandse turnsters, voor de campagne waarmee de gymnastiekunie KNGU pas in juli naar buiten trad. Dit waren hippe meiden, in te gekke vintage-achtige kleding, zo was de indruk.

Van dat achttal, dat gericht is op de Spelen van Tokio (2020), waren er zaterdag in Jabbeke, een voorstadje van Brugge, nog maar drie op de vloer te ontwaren: Tisha Volleman, Kirsten Polderman en Vera van Pol.

Het was de laatste oefenwedstrijd voor de WK 2018. Olympisch kampioen Sanne Wevers, het boegbeeld van de ploeg, trok zich daags tevoren terug uit de interland tegen België en Roemenië.

Wevers (27) vertrouwde haar eigen lichaam niet om in de ochtenduren al te kunnen en te moeten presteren. De leeftijd is gaan tellen. Vera van Pol (24) kwam daar hardhandig achter. Zij raakte aan de enkel geblesseerd en moest zich terugtrekken. De kracht, The Force, was daarmee van halve kracht naar een kwart van zijn power teruggegaan.

Van de poster uit 2017 vielen dit jaar als eersten Lieke Wevers en Mara Titarsolej weg. Wevers, de tweelingzus van Sanne, heeft een dip die zich beter als burn-out laat omschrijven. Ze is overtuigd dat ze terug gaat komen. Titarsolej, een pareltje uit Nijmegen, kampt al twee jaar met enkelproblemen.

Kirsten Polderman in actie. Foto Jiri Buller

Toonbeeld van gratie

Na die twee afvallers volgden Eythora Thorsdottir en Céline van Gerner. De dochter van IJslandse ouders, het toonbeeld van gratie waarmee Nederland de voorbije jaren internationaal naam maakte, brak een hand, miste het EK van Glasgow en moest ook passen voor de trip naar Doha. Daar worden over dik twee weken de WK gehouden.

Thorsdottir, al een jaar geplaagd door blessures, kreeg in de ziekenboeg gezelschap van Céline van Gerner die bij de Europese titelstrijd in augustus nog zoveel indruk maakte met haar Cats-voorstelling op vloer. Van Gerner liet zich twee weken geleden opereren aan haar achillespees, om op de WK van 2019 in Stuttgart een volwaardiger programma (meer series op ) te kunnen bieden.

Daar, in Duitsland, worden de laatste negen landenploegen voor de Olympische Spelen van Tokio bekend. De eerste drie, normaliter de Verenigde Staten, Rusland en China, gaan zich in Doha reeds plaatsen.

The Force zal daar bij de top-24 willen eindigen. Dat is de eis om een jaar later, in Stuttgart, in het landentoernooi te mogen optreden. In augustus was Nederland nog verrassend de nummer drie van Europa, maar bondscoach Gerben Wiersma weet dat zijn team door blessures tot een ander verwachtingspatroon zal zijn gedwongen.

Hij heeft, zo vertelde hij zaterdag in België, nog zeven turnsters over. Er zal er een moeten afvallen, om de equipe van zes te vormen. Dat kan, onverhoopt, de ervaren Van Pol zijn. Zij turnde twee jaar geleden nog in het olympische toernooi van Rio. In de wedstrijdformule van Doha 2018 worden vijf turnsters ingezet. Er is één bankzitter.

Er zullen filmpjes uit een prachtig sportpaleis in Qatar op volgen. Die van zaterdag in Jabbeke waren in elk geval niet geschikt om de sport van een vermoed suf imago af te helpen. De plaatselijke turnzaal, het Sport- en Cultureel Centrum Hof ter Straeten, voldeed bij lange na niet aan de norm van turnarena. Er waren niet eens tribunes. De EHBO zat klaar voor landende turnsters aan het eind van het schuimrubber.

Sanna Veerman in actie op de balk. Foto Jiri Buller

Kleine rimpels

Het zijn kleine rimpels in de nieuwe profilering van turnen. De mannen deden het met Rock to Rio, ‘een prachtig concept’, aldus Michiel Maas van de KNGU. Hij is met Marit Jonker de bedenker van The Force. Hij hecht eraan te wijzen op de inbreng van de turnploeg.

Tisha Volleman, gezien haar vorm zeker van haar derde WK: ‘The Force staat voor kracht van het team. We zijn heel erg een team. Zo hebben we dat bedacht. Dat willen we delen met onze fans. Om nog meer motivatie en inspiratie op te doen.’

Zelf kunnen de turnsters niet de hele tijd bezig zijn met de inhoud. Maas: ‘Daarvoor hebben we dan ook een professionele redactie en fotografen beschikbaar. Zij maken de video’s, zorgen voor de kwaliteit. En we hebben een sponsor, Plantina, die The Force een kickstart wilde geven.

‘Wij willen de belevenissen van alle meiden, ook de mindere zoals Lieke Wevers die nu meemaakt, delen. Verhalen vertellen. Via één kanaal aan de sportfan. Dat is veel krachtiger dan allemaal persoonlijke Instagrams.’