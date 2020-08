Het Tourpeloton fietst met het virus in het wiel

Peter Sagan, met mondkapje ( Bonjour Le Tour!), staat in de avondzon klaar voor de ploegenpresentatie. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Bonjour Nice’, roept Peter Sagan, drievoudig wereldkampioen wielrennen en zeven keer winnaar van de groene trui in de Tour de France, vanachter een zwart mondkapje op een groot podium op het Place Masséna, hartje stad. De groet is gericht aan hooguit duizend genodigden; in de zee van stoeltjes schrijnt de leegte. De Tourorganisatie besloot op het laatste moment flink te schrappen in het aantal invitaties voor de teampresentatie. Laat het vooral niet te druk worden.

Publiek wordt weggehouden bij het plein vol statige panden in terracotta tinten. Dranghekken, schuttingen en onverbiddelijke beveiligers versperren de doorgang. Een handjevol voorbijgangers probeert tussen de kieren nog een glimp op te vangen van de beroemde profs die het podium op fietsen. Kijk, daar is Thibaut Pinot, wijst een vader, geposteerd op een betonrand om een grasperk, zijn zoontje op de nek.

Tegenstander

Het kan kennelijk niet anders, in de dagen van het Grand Départ aan de Côte d’Azur. Dat de gele koorts niet oploopt zoals gewoonlijk in een stad die het decor vormt voor een Tourstart, wordt op de koop toegenomen. Het peloton schiet zaterdag op gang in de wetenschap dat de grootste tegenstander zich onzichtbaar in het wiel heeft vastgebeten. Alles is erop gericht te voorkomen dat covid-19 het pronkjuweel van het wielrennen voortijdig tot stilstand brengt. De sponsoren zien graag wereldwijde exposure in ruil voor hun bijdragen, de liefhebbers snakken naar de wedstrijd op het allerhoogste niveau.

De Amaury Sport Organisation, verantwoordelijk voor de Tour, heeft 18 pagina’s aan instructies opgesteld. De combinatie van afstand houden en controles moet het virus beteugelen. Er zijn zogeheten teambubbels gecreëerd, waarin renners en begeleiders, in totaal niet meer dan dertig man, zich onder meer in aparte hotelvleugels hebben ingekapseld tegen contacten met de buitenwereld. Ze zijn in de aanloop naar het vertrek twee keer getest, op beide rustdagen gaan de wattenstaafjes opnieuw in neus en keel. Ploegartsen houden onderweg twee keer per dag bij of er iemand kucht, snottert of koorts heeft. Bij start en finish worden niet meer dan vijfduizend fans toegelaten. Selfies met de renners zitten er niet in, een handtekening evenmin. Op de bergen mogen alleen toeschouwers te voet of op de fiets naar boven.

Loterij

Protocollen ten spijt, het virus kon hier en daar de stekels opzetten, al betrof het opvallend genoeg nogal eens schijnaanvallen. Renners die positief testten – Inge van der Heijden, de Italiaan Oscar Gatto en de Canadees Hugo Houle – bleken uiteindelijk niet besmet. Ze hadden geen symptomen. Maar ploeggenoten met wie ze hadden getraind, konden al niet meer deelnemen aan wedstrijden. Het leidt tot veel vragen en onrust over de betrouwbaarheid van de controles. Ralph Denk, ploegleider van Bora-Hansgrohe, het team van Gatto en van Sagan, sprak van een loterij. ‘Het gaat om atleten die zich maanden hebben voorbereid en dan op basis van een onjuist resultaat niet meer van start mogen gaan.’

De verwikkelingen mondden al uit in een minder rigide opstelling van de ASO en de internationale wielerfederatie UCI. Aanvankelijk was het dictaat dat bij twee positieve testen in een team de hele ploeg de Tour zou moeten verlaten. Die regel is geschrapt. De consequenties op basis van een aanvechtbaar resultaat zouden te groot zijn – een zieke mecanicien en een kuchende kok hadden verwijdering van de geletruidrager kunnen betekenen. Nu moet er bij uitsluiting sprake zijn van twee renners die binnen zeven dagen positief zijn getest. Een snelle extra controle van zo’n resultaat is voortaan voorgeschreven. Het Belgische team Lotto-Soudal ontsnapte door de aanpassing. Twee leden uit de staf zijn donderdag naar huis gestuurd na een ‘niet-negatieve test’ – positief klinkt schijnbaar al te stellig – en de deelname van de ploeg kwam niet in gevaar. Ook bij Sunweb is een mecanicien uit de ploeg gehaald na een coronatest.

Toeschouwers

Eenmaal buiten hun bubbel, volop in koers, zijn de renners er ook niet helemaal gerust op. Tom Dumoulin van Jumbo-Visma stelde vast dat tijdens de beklimmingen in het Critérium du Dauphiné, een wedstrijd eerder deze maand, nogal wat toeschouwers langs de weg stonden die geen mondkapje droegen. ‘Die gaan in hun enthousiasme schreeuwen en joelen als we langskomen. Normaal is dat fantastisch, maar nu loop je de kans dat je ziektekiemen verspreidt.’ De ASO heeft aangekondigd een half miljoen maskers te zullen uitdelen.

Als zaterdagmiddag het startschot klinkt aan de Côte d’Azur is de verwachting is dat de renners, hongerig naar successen op het grootste wielerpodium, er vol overgave in zullen vliegen. In het vocabulaire van de sport: koersen met het hol open. Maar het lijdt geen twijfel dat zij, en met hen de hele wielerwereld, de capriolen van covid-19 in hun kielzog met dichtgeknepen billen zullen volgen.