Het tijdperk-Koeman bij Barcelona begint met een snoeihard doelpunt

Ronald Koeman praat met doelpuntmaker Ansu Fati tijdens Koemans eerste wedstrijd als trainer van FC Barcelona. Beeld EPA

Ronald Koeman sprak zondag na zijn competitiedebuut als trainer van Barcelona, na de 4-0 tegen Villarreal, van een ‘geweldige eerste helft, met veel beweging, veel druk en goede passes’. Zo was het, oordeelde ook de lovende Spaanse pers. Barcelona swingde bij vlagen als in goede tijden. Het elftal oogde dynamisch en straalde plezier uit, terwijl zeven basisspelers vrij recent nog meededen in de afgang (8-2) tegen Bayern München in de Champions League.

Eindelijk was de snelle balherovering terug, een eigenschap waarop het grote Barcelona patent had en die de laatste jaren verloren was gegaan. Zelfs Messi deed mee. Frenkie de Jong speelde als controlerende middenvelder een behoorlijke eerste helft. Na rust was hij een stuk minder, met een paar keer gevaarlijk balverlies.

Koeman reageerde koel op de belangrijke 1-0 na een kwartier, met een kort applausje. Toch is hij niet zonder zorgen. Qua transfers is vanwege geldgebrek nog weinig gebeurd, al vielen nieuwe, betrekkelijk onbekende jongelingen Trincao en Pedri in. De selectie is wat uitgehold met het vertrek van Rakitic, Vidal, Semedo en natuurlijk Suarez, die tijdens zijn eerste duel met Atlético Madrid twee keer scoorde en een assist gaf.

Revanche

Met Suarez heeft Barcelona een extra tegenstander te duchten, zoveel is zeker. Hij zal branden van ambitie en revanchegevoelens. Bovendien stemde zijn vertrek Messi tot diepe droefenis, leidend tot een Instagrampost van de Argentijn die getuigde van een somber wereldbeeld. Zo van: vertrouw niemand anders dan jezelf en je geliefden.

Verder viel er weinig aan te merken op Messi, die zijn wens om weg te willen inslikte. Hij is te veel voetballer om niet meer te voetballen. Hij was nog niet op zijn best, maar werkte hard en reageerde blij na doelpunten. Ook benutte hij de strafschop voor 3-0.

De eerste treffers waren typerend voor het snelle, dynamische voetbal dat Koeman wil zien. Bij de 1-0: een lange bal van Lenglet, door Alba voor de achterlijn ingehaald en tot voorzet verlengd, waarna Fati met een oerknal scoorde. Bij de 2-0: de schitterende diepe bal van opnieuw Lenglet, vanuit de verdediging. Daarop passte Coutinho na een fijne dribbel op het juiste moment naar Fati, die handig scoorde.

Prachtige voetballer

Coutinho is een prachtige voetballer, aanvaller en middenvelder tegelijk, met overzicht en schotkracht. Hij was in zijn eerste periode bij Barcelona niet helemaal mislukt, maar ook niet helemaal geslaagd, en hij is na verhuur aan Bayern München terug in Catalonië.

Koeman weet dat hij alleen mag investeren als genoeg spelers zijn verdwenen en financiële ruimte is verwezenlijkt. Als eerste haalt hij verdediger Sergino Dest van Ajax, die een dezer dagen een contract zal tekenen, tegen een transfersom van ongeveer 20 miljoen euro. Dest is een moderne, snelle vleugelverdediger die het spel meer dynamiek kan geven. De vraag is of Koeman nog toekomt aan transfers van Depay en/of Wijnaldum, voor het sluiten van de markt op 6 oktober.