Het Thyrax-geheim van de Oranje-ploeg in Pyeongchang: ‘Ik ga geen heksenjacht beginnen’

Tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeongchang ontdekken sportartsen van NOCNSF dat opvallend veel Nederlandse deelnemers schildklierhormonen slikken. Alarmbellen gaan af bij medisch directeur Cees-Rein van den Hoogenband van NOCNSF. Maar: ‘Ik kón niks.’

Pyeongchang, 18 februari 2018: binnenkomst van de Nederlandse ploeg tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen in Zuid-Korea. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het is een paar maanden voor de Olympische Winterspelen van vorig jaar als medisch directeur Cees-Rein van den Hoogenband van NOCNSF met verbazing naar zijn computer kijkt. Aan alle Nederlandse deelnemers aan de Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang heeft de sportkoepel op voorhand gevraagd of de chef-arts hun medisch dossier mag inzien.

Voor de meeste van de 33 sporters die erheen gaan, is dat geen enkel probleem. Maar op een aantal formulieren ontbreekt het vinkje.

‘Sommige sporters’, zegt Van den Hoogenband, ‘hadden dat vinkje dus nadrukkelijk niet gezet. Tegen hun dokter zeiden ze: het gaat NOCNSF niets aan.’

Om hoeveel sporters ging het?

‘Vier of vijf schaatsers.’

Wat deed u?

‘Kijk, ik wil inzage omdat ik als dokter voorbereid moet zijn. Bij acute problemen moet ik weten wat er op een röntgenfoto stond, welke bloedonderzoeken er zijn geweest of er medicatie wordt gebruikt. Maar twee, drie maanden voor de Spelen heb ik samen met Jeroen (Bijl, chef de mission, red.) besloten dat we dit niet op de spits zouden drijven. Het begon een prestigezaak te worden. Het begon een eigen leven te leiden.’

Waarom wilden deze sporters geen inzage geven?

‘Dat weet ik niet precies. Er was gehackt bij het Wada (het wereldantidopingbureau, red.), terecht waren er klachten over het publiceren van medische gegevens van Sven Kramer. En in het schaatsen heb je de commerciële ploegen, die vinden het vervelend gegevens met elkaar te delen. Daar kan ik me iets bij voorstellen.’

Sporters zijn zich net als veel andere mensen bewuster geworden van hun privacy en voorzichtiger geworden met het delen van hun medische informatie, zegt NOCNSF-woordvoerder Geert Slot, die het hele gesprek aanwezig is. Van den Hoogenband: ‘Dus een aantal atleten heeft gezegd: ik wil dat liever niet. En zelf ben ik er ook niet achteraan gegaan. We hebben de jacht op de dossiers stopgezet.’

Waarom?

‘Ik had dit al eerder meegemaakt. Bij de Zomerspelen van Rio (2016, red.) gaven dertien sporters ons geen toestemming. Ik heb ze alle dertien gebeld en gevraagd wat het probleem was, omdat ik dacht dat het onachtzaamheid was. Bij de helft was dat zo. Anderen zeiden dat ze bepaalde problemen niet in hun dossier wilden. Een hockeyster zei dat ze anorexia had gehad. Ik zei: geen probleem meid, dan schrappen we dat – jij bepaalt wat er in het dossier zit. Het ging mij alleen om de calamiteiten.’

Uiteindelijk hebben al die dertien sporters volgens Van den Hoogenband alsnog toestemming gegeven.

Maar deze keer wilde u de sporters niet bellen?

‘Ik heb het ze gevraagd. Maar ze wilden niet, om allerlei redenen. En ik had geen zin meer in de discussie. Ik had niet de behoefte om mijn wil door te drijven, ook omdat we twee sportartsen bij ons hadden die alle schaatsers kenden. Zij gingen dag en nacht met hen om.’

Sportkoepel NOCNSF neemt maatregelen tegen misbruik van schildkliermedicatie door topsporters. Sportartsen kunnen voortaan niet meer zelfstandig beslissen dat zij de middelen aan sporters voorschrijven. Zij moeten in zo’n geval een onafhankelijke endocrinoloog raadplegen, die zal toetsen of een sporter moet worden behandeld voor een traag werkende schildklier.

Koning Willem-Alexander spreekt met Cees-Rein van den Hoogenband en snowboard-coach Frank van der Putten in het olympisch dorp tijdens de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. Beeld ANP Handouts

Als dokter moet die weigering ongemakkelijk zijn.

‘Vooral achteraf voelde het niet prettig.’

Van den Hoogenband zegt het niet met zoveel woorden. Maar hij doelt op de kwestie die na de Spelen opkwam: Thyrax. Afgelopen zomer stuurde de KNSB een brief aan alle topschaatsers, na signalen dat schaatsers medicijnen zonder medische noodzaak gebruikten. Het ging om middelen bedoeld voor patiënten met een te traag werkende schildklier. Met deze middelen is het mogelijk om in korte tijd veel gewicht te verliezen: ideaal voor een topsporter.

De brief veroorzaakte veel commotie. Schaatser Ireen Wüst voelde zich genoodzaakt om naar buiten te treden. In het openbaar verklaarde ze dat ook zij Thyrax slikte, op medische indicatie.

Van den Hoogenband, vader van topzwemmer Pieter van den Hoogenband, heeft als arts een lange staat van dienst. Tot zijn pensioen werkte hij als traumachirurg, tegelijkertijd verbond hij zijn naam aan de topsport: hij was 24 jaar lang clubarts van PSV, teamarts van de Nederlandse waterpoloploeg, voorzitter van de medische commissie van de internationale zwembond, medisch directeur bij NOCNSF en chef-arts bij vier Olympische Spelen.

Schrok hij toen hij doorkreeg dat zo veel schaatsers schildkliermedicatie gebruikten? ‘Nou, schrok, schrok… Ik schrik nergens meer van eigenlijk. Never a dull moment in de topsport.’

‘In eerste instantie viel het me niet eens op’, zegt hij. In de medische dossiers die hij voor de Spelen van vorig jaar inzag, zaten slechts ‘een of twee’ Thyrax-gebruikers.

Hoe kwam u er dan achter dat meer sporters het gebruikten?

‘Ik had in Pyeongchang elke dag medisch overleg met mijn twee sportartsen, Gee van Enst en Karin Top. Op een gegeven moment zei een van hen: goh, ik heb nu toch iets geks, na zeven dopingcontroles hebben er al twee ingevuld dat ze Thyrax gebruikten als medicatie. Vervolgens zijn we veertien dagen lang gespitst geweest op die formulieren bij de controles. En zagen we het dus.’

Hoeveel schaatsers in Pyeongchang gebruikten het schildklierhormoon?

‘Vier of vijf. Dat aantal maakt mij niet eens uit. Maar het was hoger dan dat je in een normale populatie zou verwachten. Ik vind het te veel. Klaar.’

Van den Hoogenband zegt met ‘schaatsers’ geen onderscheid te maken tussen de langebaanschaatsers en shorttrackers die voor Nederland aan de Spelen meededen.

Dus een groot deel van de Thyrax-gebruikers zat in de groep die hun dossier niet wilde laten inzien?

‘Dat is zeker zo.’

Hij vertelt dat het Van Enst, Top en hem bij de dopingcontroles ook was opgevallen dat een ‘relatief hoog aantal’ sporters had ingevuld antibiotica te gebruiken. ‘Blijkbaar is dat de pavlovreactie bij een dreigende griep: hup, antibiotica erin. Ik ben daarop tegen. Dus ja, daar praat ik dan over.’

De afgelopen jaren bouwde Van den Hoogenband als chef-arts van NOCNSF een stevig netwerk van zo’n dertig sportartsen rondom de Nederlandse topsporters. ‘Met die dertig heb ik afgesproken dat ze zeven dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar zijn.’

Vier keer per jaar organiseert hij een ‘masterclass’. ‘Daarin bespreken we wat je als topsportarts tegenkomt en stellen we protocollen op. Want stel nou dat je als dokter wéét dat iemand doping gebruikt? Ik heb het aan den lijve meegemaakt, dat iemand me bekende dat hij iets gepakt had. Ik heb hem dringend geadviseerd ermee te stoppen – het was een actief sporter, ja.

‘Dat is een dilemma voor jou als dokter. Wat moet je daar nou mee? Moet je naar Herman (voorzitter Ram van de Dopingautoriteit, red.) lopen en zeggen: Herman, ik heb er een gevonden hoor? Of moet je de relatie met de sporter verbreken? Als dokter heb je je beroepsgeheim, maar je zou dopinggebruik ook anoniem kunnen melden bij de Dopingautoriteit. We zijn er nog niet uit.’

Hij vertelt over het ene jaar dat hij in de commissie van het Wada zat die de medicijnen bespreekt die kans maken op de dopinglijst te komen. ‘Toen zijn bij mij de ogen opengegaan. Vanuit het Oostblok worden stelselmatig medicijnen de sportwereld in geholpen die al honderd jaar oud zijn en helemaal vergeten. Daarom staan ze niet op de dopinglijst.

‘Boris Kapotjeplof geeft zo’n pil dan door aan een andere sporter onder het mom van: goed spul. Zo is meldonium in de sportwereld geïntroduceerd. Daarom bouw ik nu aan dit netwerk. Er zullen altijd goeroes uit Verweggistan blijven die roepen: je moet dit geven. Maar door de kwaliteit van de zorg voor de sporters te verhogen, hoop ik de charlatanerie uit te bannen. We proberen het niveau zo hoog te maken dat ze niet meer om ons heen kunnen.’

Heeft u tijdens de Spelen de Thyrax-kwestie besproken?

‘Ik kón niks. De Spelen waren in volle gang. Het heeft geen zin om dan stennis te schoppen. Ik wist niet eens of ik wel stennis móést schoppen. Maar bij de eerstvolgende masterclass heb ik gezegd: jongens, dit valt me op, wat speelt er? Toen hebben we daar stevig over gediscussieerd, ook met de dokters die het voorschreven.’

Zoals Ingrid Paul, schaatstrainer en arts topsport van Ziekenhuis Gelderse Vallei?

‘Ja, zij behandelde een van die sporters. Ze legde uit op welke gronden ze het had voorgeschreven. De algemene mening van de groep was toen: dat vinden we een zwakke indicatie. Dus Ingrid Paul is daar teruggefloten.

‘Je moet weten dat er een grijs gebied is binnen Thyrax-gebruik. Als iemand bij de huisarts komt en zegt dat hij ontzettend moe is, dan is het protocol om het eerst even aan te kijken. Als de bloedwaarden van het schildklierhormoon na twee maanden nog steeds wat laag zijn, kan de huisarts een proefdosering Thyrax geven om te kijken of hij het onder controle kan krijgen. Een aantal mensen reageert daar goed op. Dat is normale geneeskunde. Dat is wat er ook bij die topsporters is gebeurd.’

In het actualiteitenprogramma Nieuwsuur had Ingrid Paul het over ‘een beetje bijgeven’ als een sporter ‘op het randje’ zit met zijn schildklier.

‘Dat vonden we niet goed. Want je weet niet wát je bijstuurt. Misschien was de desbetreffende sporter wel overtraind. Haar optreden in Nieuwsuur was uitermate onhandig en ze weet dat ik dat vind. Ik zei: jij brengt jezelf onder vuur, jij zegt domme dingen. Ik heb het er uitvoerig met haar over gehad. Het is aan haar om te beslissen hoe ze verder de zaken indeelt en heb geen behoefte om haar nog eens een extra schop te geven. Ik denk dat ze het niet gemakkelijk heeft in die topsportgroep.’

Thyrax wordt ook gegeven aan mensen met een auto-immuunziekte. Waren er sporters bij met zo’n ziekte?

‘Nee. Geen een.’

Bent u ervan overtuigd dat er Thyrax aan sporters is voorgeschreven zonder goede reden?

‘Nee, daar ben ik niet van overtuigd.’

Dat was wel wat de schaatsbond KNSB in zijn brief schreef: dat ze signalen kregen dat dit gebeurde.

‘Laat ik me diplomatiek opstellen: ik vond dat zeer ongelukkig. Ze hebben nooit met ons gecommuniceerd, terwijl wij al maanden bezig waren om een oplossing te vinden. Zij hebben daarmee ook onze dokters ernstig in verlegenheid gebracht. Van Enst en Top werden ineens gezien als verklikkers, maar dat was helemaal niet zo. Zij kaartten alleen het probleem aan. Maar de nieuwe directie van de KNSB vond het nodig zo’n krankzinnige brief te sturen.’

Ireen Wüst zei wel dat ze ‘kwaad’ was op sporters die schildkliermedicatie misbruiken.

‘Maar dat was een opportunistische opmerking van Wüst. Want ze kent niemand die dit doet.’

Ze kan het er toch met andere sporters over hebben gehad?

‘Ongetwijfeld. Ik zit daar niet tussen. Ik communiceer natuurlijk niet met sporters over andere sporters.’

Waar heeft de KNSB het dan over?

‘Goeie vraag. Ik heb het hun gevraagd: welke signalen hebben jullie dan? Hebben jullie andere informatie dan ik? Nee, die hadden ze niet. Toen dacht ik: wat is dit voor rare flinkerigheid?’

Op het moment dat de KNSB-brief in juli werd verstuurd, was Van den Hoogenband nog bezig het gebruik van schildkliermedicatie uit te zoeken. ‘Ik heb het voorgelegd aan de beste endocrinologen van Nederland, Peeters en Visser van het Erasmus MC en Heijligenberg van het ziekenhuis Gelderse Vallei. Ik heb hun gezegd dat ik het getalsmatig veel vond: de aantallen onder de topsporters. Zij hebben het uitgezocht en ze zeggen dat lage waarden van het schildklierhormoon bij een minderheid van de topsporters voorkomen, maar dat de meesten spontaan weer normale waarden krijgen.’

Na alle commotie laat Van den Hoogenband de richtlijnen voor schildkliermedicatie aanscherpen. Topsportartsen die het hormoon voorschrijven, worden voortaan verplicht een onafhankelijke endocrinoloog te raadplegen. ‘Want ik wil dit gezeik niet meer, om het even populair te zeggen.’

Dit doet u toch ook omdat u zich zorgen maakt over schildkliermedicatie in de sport?

‘Ja, ik maak me zorgen. Kijk, een hormonaal medicijn is wel een tikje anders dan paracetamol. Dus ik vind dat er een grens is bereikt. Ik vind zelfs dat de grens is overschreden. Dus we moeten nu piketpalen slaan. Maar ik ben geen opsporingsbrigade. Ik ga geen heksenjacht beginnen naar wie welke medicatie krijgt. Ik signaleer alleen een probleem.’

Van den Hoogenband voegt daaraan toe dat het merendeel van de sporters die Thyrax gebruikt dit volgens hem met een goede reden doet. ‘Maar ik heb niet elke sporter gesproken. En de vraag is of iedere indicatiestelling zuiver is.’

Wordt in andere sporten ook veel schildkliermedicatie gebruikt?

‘Ik weet van de Dopingautoriteit dat het in andere sporten ook is geconstateerd op de dopingformulieren. Van wielrennen tot zwemmen. Maar getallen heb ik niet. Ik weet alleen dat er een toename is.’

Wat vindt u ervan dat in de topsport zo veel medicijnen worden voorgeschreven?

‘Daar ben ik niet zo door geïmponeerd. Topsporters zijn mensen die hun lichaam op een verschrikkelijke manier afbreken. Het is balanceren op de grens van wat het lichaam aan kan. Logisch dat in de topsport medicijnen worden gebruikt.’

En vitaminen dan? Schaatstrainer Jac Orie is eigenaar van zijn eigen vitaminemerk. Vindt u dat een goed idee?

‘Breek ons de bek niet open. Ik vind dat je dat niet moet willen. Wat is dat voor een ver-van-je-bedshow? Dat je je daar als trainer ook al mee gaat bemoeien? Dit zeg ik trouwens niet als arts. Maar als persoon. Ik zou er verder niets aan willen doen. Maar ik vind het niet zo slim.’